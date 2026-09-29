Home > धर्म > मां गांधारी ने खोली आंखों की पट्टी तो वज्र का बन गया दुर्योधन! फिर भीम ने कैसे किया उसका वध? पढ़िए श्रीकृष्ण से जुड़ी कहानी

मां गांधारी ने खोली आंखों की पट्टी तो वज्र का बन गया दुर्योधन! फिर भीम ने कैसे किया उसका वध? पढ़िए श्रीकृष्ण से जुड़ी कहानी

Gandhari Duryodhana Story: महाभारत के युद्ध कौरवों की पूरी सेना समाप्त हो चुकी थी और दुर्योधन अकेला पड़ गया था. तब उसे समझ आ गया था कि युद्ध का परिणाम उसके पक्ष में नहीं है. इसी दौरान मां गांधारी की शक्ति और आशीर्वाद की याद आई. फिर गांधारी ने आंंखों की पट्टी उतारी तो उसका शरीर बज्र का बन गया. लेकिन सवाल है कि फिर भीम ने उसका वध कैसे किया-

By: Lalit Kumar | Published: September 29, 2026 9:08:07 AM IST

Gandhari Duryodhana Story
Gandhari Duryodhana Story


Gandhari Duryodhana Story: महाभारत का युद्ध लगभग समाप्ति की ओर था. कौरवों की पूरी सेना समाप्त हो चुकी थी और दुर्योधन अकेला पड़ गया था. तब उसे समझ आ गया था कि युद्ध का परिणाम उसके पक्ष में नहीं है. इसी दौरान उसे अपनी मां गांधारी की शक्ति और आशीर्वाद की याद आई. बता दें कि, गांधारी ने वर्षों तक अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर तप और संयम का जीवन जिया था, जिससे उनकी दृष्टि में विशेष शक्ति आ गई थी.

कथा के अनुसार, गांधारी ने दुर्योधन से कहा कि वह गंगा में स्नान करके बिना वस्त्र उनके सामने आए, ताकि उनकी दृष्टि उसके पूरे शरीर पर पड़ सके और उसका शरीर वज्र के समान मजबूत हो जाए. लेकिन दुर्योधन जब अपनी मां के पास जा रहा था, तभी रास्ते में श्रीकृष्ण से उसकी भेंट हुई. यहीं से इस कथा में आता है सबसे बड़ा मोड़.

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श्रीकृष्ण ने दुर्योधन से क्या कहा?

पौराणिक कथा के अनुसार, श्रीकृष्ण ने दुर्योधन को देखकर उससे पूछा कि वह इस तरह अपनी मां के सामने कैसे जा सकता है. श्रीकृष्ण की बात सुनकर दुर्योधन को भी लगा कि माता के सामने इस तरह जाना उचित नहीं होगा. कहा जाता है कि इसके बाद दुर्योधन ने अपनी कमर और जांघों के आसपास केले के पत्ते या वस्त्र का हिस्सा ढक लिया. फिर वह गांधारी के सामने पहुंचा.

गांधारी ने उसे अपने सामने खड़ा होने को कहा और अपनी आंखों की पट्टी खोल दी. उनकी दिव्य दृष्टि दुर्योधन के शरीर पर पड़ी. जिस-जिस हिस्से पर उनकी दृष्टि पड़ी, वह हिस्सा वज्र के समान मजबूत हो गया. लेकिन कमर और जांघ का वह हिस्सा, जिसे दुर्योधन ने ढक लिया था, उनकी दृष्टि से बच गया. यही हिस्सा बाद में दुर्योधन की सबसे बड़ी कमजोरी बना.

भीम और दुर्योधन के बीच हुआ गदा युद्ध

युद्ध के अंतिम चरण में दुर्योधन का सामना भीम से हुआ. दोनों के बीच गदा युद्ध शुरू हुआ. दुर्योधन गदा चलाने में बेहद कुशल था और दोनों योद्धाओं के बीच लंबे समय तक मुकाबला चलता रहा. भीम के मन में द्रौपदी के अपमान का बदलना लेना था. सभा में दुर्योधन ने द्रौपदी को अपनी जांघ पर बैठने का संकेत किया था. उस समय भीम ने प्रतिज्ञा की थी कि वह दुर्योधन की जांघ तोड़ेगा.

जांघ पर वार होते हुए भूमि पर गिरा दुर्योधन

गदा युद्ध के दौरान दुर्योधन के शरीर के दूसरे हिस्सों पर भीम के प्रहार प्रभावी नहीं हो रहे थे. तभी श्रीकृष्ण ने भीम को संकेत किया कि दुर्योधन की जांघ पर वार किया जाए. हालांकि, गदा युद्ध के नियमों में कमर के नीचे वार करना निषिद्ध माना जाता था. इसके बावजूद भीम ने दुर्योधन की जांघ पर प्रहार कर दिया. दुर्योधन घायल होकर भूमि पर गिर पड़ा. बाद में उसकी मृत्यु हो गई.

Tags: DharmMahabharat Storyreligion news
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