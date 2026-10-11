कौरव सेना खत्म, दुर्योधन अकेला और सामने मौत! पानी के भीतर कई दिनों तक कैसे रहा जिंदा? पांडवों की चुनौती के बाद क्या हुआ

Mahabharat Duryodhana Story: महाभारत के युद्ध से तो हम सभी वाकिफ हैं, जहां कौरवों और पांडवों के बीच धर्म और अधर्म की निर्णायक लड़ाई हुई थी. लेकिन, इस महायुद्ध से जुड़ी कई ऐसी घटनाएं और रहस्य भी हैं, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. ऐसा ही एक रोचक प्रसंग दुर्योधन के डर से जुड़ा है. जी हां, महाभारत का युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर था. कौरव सेना के बड़े-बड़े महारथी मारे जा चुके थे और दुर्योधन के सामने हार के साथ मौत का खतरा भी मंडरा रहा था.

कभी अपनी विशाल सेना और ताकत पर घमंड करने वाला दुर्योधन अब अकेला पड़ चुका था. ऐसे में उसने युद्धभूमि से दूर एक सरोवर में शरण ली. अब सवाल है कि आखिर, दुर्योधन पानी के भीतर क्यों छिपा? क्या उसे कोई ऐसी विद्या आती थी, जिसकी मदद से वह लंबे समय तक पानी में रह सकता था? जब पांडवों को उसके ठिकाने का पता चला, तो उन्होंने उसे बाहर निकालने के लिए क्या किया? पढ़िए महाभारत का यह रोचक प्रसंग.

पानी के भीतर छिपने के लिए दुर्योधन ने क्या किया?

महाभारत की कथा के अनुसार, युद्ध के 18वें दिन तक कौरव पक्ष की ताकत लगभग समाप्त हो चुकी थी. भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण और दूसरे प्रमुख योद्धा मारे जा चुके थे. दुर्योधन के भाई भी युद्ध में मारे गए थे. अब उसके पास न तो विशाल सेना बची थी और न ही उसे सहारा देने वाले बड़े महारथी. युद्ध में अपनी हार करीब देखकर दुर्योधन मैदान छोड़कर एक सरोवर की ओर चला गया. उसने पानी में छिपकर खुद को पांडवों से बचाने की कोशिश की. लोक कथाओं में इसे जल स्तंभन विद्या से भी जोड़ा जाता है, जिसके बारे में मान्यता है कि इसके जरिए वह पानी के भीतर रह सका.

पांडवों को कैसे मिला दुर्योधन का ठिकाना?

दुर्योधन के गायब होने के बाद पांडव उसकी तलाश करने लगे. उन्हें पता चला कि वह एक सरोवर में छिपा हुआ है. इसके बाद श्रीकृष्ण के साथ पांडव वहां पहुंचे. अब उनके सामने चुनौती थी कि दुर्योधन को पानी से बाहर कैसे निकाला जाए. महाभारत के इस प्रसंग में युधिष्ठिर ने दुर्योधन को ललकारा. उन्होंने उसे याद दिलाया कि वह कुरुवंश का राजकुमार और एक क्षत्रिय योद्धा है. युद्ध के मैदान में अपने शत्रुओं का सामना करने के बजाय पानी में छिपना उसके लिए उचित नहीं है. युधिष्ठिर की चुनौती का उद्देश्य दुर्योधन को बाहर आने और युद्ध का सामना करने के लिए विवश करना था.

चुनौती सुनकर बाहर निकल आया दुर्योधन

युधिष्ठिर की बातें सुनकर दुर्योधन ने जवाब दिया कि वह डरकर नहीं छिपा है, बल्कि घायल और थका होने के कारण कुछ समय के लिए सरोवर में रुका है. उसने यह भी कहा कि, वह युद्ध करने के लिए तैयार है. इसके बाद वह पानी से बाहर आया और पांडवों के सामने खड़ा हो गया. दुर्योधन के बाहर आते ही युद्ध का अंतिम निर्णायक मुकाबला तय हो गया. उसने गदा युद्ध के लिए भीम को चुना. दोनों ही गदा चलाने में माहिर थे और उनके बीच भयंकर युद्ध हुआ.

इस लड़ाई में श्रीकृष्ण ने भीम को दुर्योधन की जांघ पर प्रहार करने का संकेत दिया, क्योंकि भीम ने पहले दुर्योधन की जांघ तोड़ने की प्रतिज्ञा ली थी. आखिरकार भीम ने दुर्योधन की जांघ पर प्रहार किया और वह जमीन पर गिर पड़ा. इसके बाद भीम के साथ गदा युद्ध ने महाभारत के युद्ध का निर्णायक मोड़ तय किया.