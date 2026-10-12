दुर्योधन की पत्नी भानुमती भी थीं महाबली! पति के साथ अखाड़े में लड़ती थीं कुश्ती, जानें महाभारत का रोचक प्रसंग

Duryodhana Wife Bhanumati Story: महाभारत की कथा में जब भी दुर्योधन का नाम आता है, तो उसकी गदा चलाने की कला, भीम से दुश्मनी और कुरुक्षेत्र के युद्ध की याद आती है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि दुर्योधन की पत्नी भानुमती को भी कुछ लोककथाओं और लोकप्रिय प्रसंगों में बेहद बलशाली बताया गया है? कहा जाता है कि, भानुमती केवल राजमहल की शोभा नहीं थीं, बल्कि शारीरिक बल और साहस के लिए भी जानी जाती थीं. उनके और दुर्योधन के संबंधों से जुड़ा एक रोचक प्रसंग भी प्रचलित है. अब सवाल है कि आखिर, कौन थीं दुर्योधन की पत्नी भानुमती? क्या दुर्योधन के साथ कुश्ती लड़ती थीं भानुमती? पढ़िए भानुमती और दुर्योधन के विवाह की कहानी-

कौन थीं दुर्योधन की पत्नी भानुमती?

महाभारत की लोक कथाओं में भानुमती को कौरवों के सबसे बड़े भाई दुर्योधन की पत्नी बताया जाता है. उनके पिता का नाम कई परंपराओं में राजा भगदत्त बताया गया है, जो प्राग्ज्योतिषपुर के शासक थे. हालांकि, अलग-अलग कथाओं और पुनर्कथनों में उनके परिवार और विवाह से जुड़ी जानकारियों में अंतर मिल सकता है.

भानुमती का चरित्र महाभारत के मुख्य घटनाक्रम में बहुत विस्तार से सामने नहीं आता. इसके बावजूद, बाद की कथाओं, लोकप्रचलित प्रसंगों और साहित्यिक प्रस्तुतियों में उन्हें सुंदर, बुद्धिमान, साहसी और प्रभावशाली व्यक्तित्व वाली स्त्री के रूप में चित्रित किया गया है.

दुर्योधन के साथ कुश्ती लड़ती थीं भानुमती?

भानुमती को लेकर एक दिलचस्प दावा यह भी किया जाता है कि, वह अपने पति दुर्योधन के साथ अखाड़े में कुश्ती लड़ती थीं. इस कहानी में उन्हें ऐसी महिला के रूप में दिखाया जाता है, जो शारीरिक रूप से मजबूत थीं और अपने पति के सामने भी पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़ी होती थीं.

दुर्योधन स्वयं गदा युद्ध में निपुण था. उसने बलराम से गदा चलाने की शिक्षा प्राप्त की थी और महाभारत के युद्ध में भीम के साथ उसका भीषण गदा युद्ध हुआ था. ऐसे में दुर्योधन के बलशाली होने का वर्णन महाभारत की कथा में प्रमुखता से मिलता है.

लेकिन, भानुमती के दुर्योधन के साथ नियमित रूप से कुश्ती लड़ने की बात को लेकर कोई सर्वमान्य, स्पष्ट प्रमाण मूल महाभारत में स्थापित नहीं है. इसलिए इस प्रसंग को प्रचलित कथा या लोकमान्यता के रूप में देखना अधिक उचित होगा.

भानुमती और दुर्योधन के विवाह की कहानी

कुछ लोकप्रिय पुनर्कथनों में भानुमती और दुर्योधन के विवाह को स्वयंवर से जोड़ा जाता है, जबकि अन्य कथाओं में दुर्योधन द्वारा भानुमती को विवाह के लिए ले जाने का प्रसंग मिलता है. हालांकि, इन कहानियों के विवरण अलग-अलग ग्रंथों और पुनर्कथनों में एक जैसे नहीं हैं. इसलिए किसी एक विवरण को बिना स्रोत की पुष्टि के महाभारत की मूल कथा बताना सही नहीं होगा.

भानुमती का नाम अक्सर दुर्योधन के निजी जीवन से जुड़े प्रसंगों में सामने आता है. इन कथाओं के माध्यम से महाभारत के उन पात्रों के बारे में जानने का अवसर मिलता है, जिनका उल्लेख युद्ध और राजनीति से जुड़ी मुख्य घटनाओं में अपेक्षाकृत कम हुआ है.

महाभारत में भानुमती का प्रसंग क्यों है खास?

महाभारत केवल युद्ध, सत्ता और प्रतिशोध की कहानी नहीं है. इसमें अनेक ऐसे पात्र हैं, जिनके जीवन से जुड़ी कथाएं अलग-अलग परंपराओं में प्रचलित रही हैं. भानुमती भी ऐसा ही एक नाम हैं. उनके कुश्ती लड़ने की कहानी पाठकों को आकर्षित करती है, क्योंकि यह उन्हें एक अलग और साहसी रूप में प्रस्तुत करती है.