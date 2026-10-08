जब भीष्म के बाणों से टूटने लगा अर्जुन का रथ, फिर श्रीकृष्ण ने किया दारुक का सारथि स्मरण! पलभर में पहुंचा दिव्य रथ

Arjun Chariot Mahabharat Story: महाभारत के युद्ध से तो हम सभी वाकिफ हैं, जहां धर्म और अधर्म के बीच हुए संघर्ष ने इतिहास की दिशा बदल दी. कुरुक्षेत्र की धरती पर लड़े गए इस महायुद्ध में कई ऐसे रहस्य, घटनाएं और कहानियां छिपी हैं, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. ऐसा ही एक रोचक प्रसंग भीष्म के पराक्रमी बाण और भगवान कृष्ण के सारथि दारुक से जुड़ा है.

जी हां, महाभारत के युद्ध में जब पितामह भीष्म के बाणों की बौछार से अर्जुन का रथ डगमगाने लगा, तब युद्धभूमि में ऐसा संकट खड़ा हो गया, जिसने पांडवों की चिंता बढ़ा दी. एक तरफ अर्जुन जैसे महान धनुर्धर थे, तो दूसरी तरफ भीष्म पितामह का अद्भुत पराक्रम. इस बीच श्रीकृष्ण ने अपने सारथि दारुक का स्मरण किया और दिव्य रथ से जुड़ी एक रोचक कथा प्रचलित है. अब सवाल है कि आखिर, कौन थे दारुक और श्रीकृष्ण के स्मरण करते ही रथ पहुंचने की कहानी के पीछे क्या मान्यता है? आइए जानते हैं महाभारत से जुड़ा यह रोचक प्रसंग.

भीष्म के बाणों से संकट में आया अर्जुन का रथ

महाभारत के युद्ध में पितामह भीष्म कौरव सेना के सेनापति थे. वे युद्धकला में निपुण और बेहद शक्तिशाली योद्धा थे. उनके सामने बड़े-बड़े महारथियों के लिए टिकना आसान नहीं था. युद्ध के दौरान भीष्म ने अर्जुन पर बाणों की ऐसी वर्षा की कि उनका रथ और उसके घोड़े भी लगातार हमलों की चपेट में आने लगे. अर्जुन जानते थे कि भीष्म से युद्ध करना आसान नहीं होगा.

दूसरी ओर, श्रीकृष्ण उनके सारथि बनकर रथ संभाल रहे थे. वे अर्जुन को सही दिशा दिखाने के साथ-साथ युद्धभूमि की हर परिस्थिति पर नजर रखे हुए थे. महाभारत के युद्ध में अर्जुन और भीष्म के बीच कई बार भयंकर मुकाबला हुआ. भीष्म के प्रहारों ने अर्जुन को चुनौती दी, लेकिन श्रीकृष्ण के मार्गदर्शन और अर्जुन के कौशल ने उन्हें डटे रहने की शक्ति दी.

कौन थे श्रीकृष्ण के सारथि दारुक?

दारुक को भगवान श्रीकृष्ण का सारथि माना जाता है. धार्मिक परंपराओं और कृष्ण से जुड़ी कथाओं में उनका उल्लेख मिलता है. वे श्रीकृष्ण के रथ और घोड़ों की देखभाल करते थे तथा जरूरत पड़ने पर उन्हें युद्ध या यात्रा के लिए तैयार रखते थे. श्रीकृष्ण के रथ से जुड़ी कथाओं में दारुक का विशेष स्थान है. हालांकि, अर्जुन के रथ पर भीष्म के बाणों की वर्षा के दौरान दारुक को याद करने और पलभर में दिव्य रथ पहुंचने का प्रसंग लोकप्रिय कथाओं में सुनाया जाता है.

श्रीकृष्ण का सारथि बनना क्यों था खास?

महाभारत की सबसे रोचक बात यह है कि, भगवान श्रीकृष्ण ने स्वयं शस्त्र न उठाने का संकल्प लेकर अर्जुन का सारथि बनना स्वीकार किया था. वे चाहते तो युद्ध में अपनी शक्ति से सब कुछ बदल सकते थे, लेकिन उन्होंने अर्जुन को सही निर्णय लेने, धर्म समझने और कठिन समय में धैर्य रखने का मार्ग दिखाया.

जब अर्जुन युद्ध को लेकर असमंजस में पड़े, तब श्रीकृष्ण ने उन्हें भगवद्गीता का उपदेश दिया. उन्होंने अर्जुन को कर्म, कर्तव्य और धर्म का महत्व समझाया. इस तरह वे केवल रथ चलाने वाले सारथि नहीं थे, बल्कि अर्जुन के मार्गदर्शक भी थे.