अभिमन्यु की मौत के पीछे था पूर्व जन्म का रहस्य! चंद्रदेव के पुत्र वर्चा को मिला था सिर्फ 16 साल का जीवन, जानें महाभारत की कथा

Abhimanyu Previous Birth Story: महाभारत का अभिमन्यु महज 16 साल की उम्र में वीरगति को प्राप्त हो गया था. मतलब, जिस उम्र में एक युवा के सपने आकार लेते हैं, उस उम्र में अर्जुन और सुभद्रा के लाडले ने रणभूमि में अपने प्राण न्योछावर कर दिए. मां सुभद्रा ने जिस बेटे को बड़े अरमानों से पाला, वह कभी लौटकर घर नहीं आया और पिता अर्जुन को अपने बेटे की मृत्यु का ऐसा घाव मिला, जिसने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया. लेकिन, क्या अभिमन्यु की यह असमय मृत्यु केवल युद्ध की एक दुखद घटना थी?

पौराणिक कथा के अनुसार, इसके पीछे उनके पूर्व जन्म का एक रहस्य छिपा था. कहा जाता है कि, अभिमन्यु वास्तव में चंद्रदेव के पुत्र वर्चा थे, जिन्हें धरती पर केवल 16 साल बिताने की अनुमति मिली थी. अब सवाल है कि आखिर, चंद्रदेव ने अपने प्रिय पुत्र के लिए ऐसी शर्त क्यों रखी? कैसे वर्चा का जन्म अभिमन्यु के रूप में हुआ? जानिए महाभारत की यह मार्मिक कथा-

देवताओं की योजना में क्यों शामिल हुए वर्चा?

पौराणिक कथा के अनुसार, जब देवताओं ने पृथ्वी पर अधर्म और दुष्ट शक्तियों का विनाश करने के लिए अपने अंशों को मनुष्य रूप में जन्म देने की योजना बनाई, तब चंद्रदेव के पुत्र वर्चा को भी धरती पर भेजने का प्रस्ताव रखा गया. चंद्रदेव अपने पुत्र से बहुत प्रेम करते थे. वे उसे अपने से दूर नहीं करना चाहते थे, लेकिन देवताओं की योजना में सहयोग देना भी आवश्यक था. आखिरकार चंद्रदेव ने एक शर्त के साथ वर्चा को पृथ्वी पर भेजने की अनुमति दी. उन्होंने कहा कि, उनका पुत्र अर्जुन के घर जन्म लेगा और केवल 16 वर्ष तक पृथ्वी पर रहेगा. देवताओं ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया. इसी कथा के अनुसार, वर्चा ने अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु के रूप में जन्म लिया.

अभिमन्यु के जीवन में कैसे सामने आया यह रहस्य?

अभिमन्यु बचपन से ही साहसी और पराक्रमी योद्धा थे. उन्होंने अपने पिता अर्जुन से धनुर्विद्या और युद्ध कौशल सीखा. श्रीकृष्ण के परिवार से भी उनका निकट संबंध था. कम उम्र में ही उन्होंने अपनी वीरता से बड़े-बड़े योद्धाओं को प्रभावित किया. महाभारत की लोककथा के अनुसार, अभिमन्यु ने अपनी मां सुभद्रा के गर्भ में रहते हुए चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विधि सुनी थी. हालांकि, चक्रव्यूह से बाहर निकलने की पूरी विधि वह नहीं सीख पाए थे. यही प्रसंग आगे चलकर कुरुक्षेत्र युद्ध के सबसे दुखद अध्यायों में से एक से जुड़ता है.

चक्रव्यूह में कैसे हुई अभिमन्यु की मृत्यु?

महाभारत युद्ध के 13वें दिन कौरव सेना ने चक्रव्यूह की रचना की. अर्जुन उस समय दूसरी दिशा में युद्ध में व्यस्त थे. पांडव सेना के सामने इस व्यूह को भेदने की चुनौती थी. ऐसे में अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश करने का निर्णय लिया. वह जानते थे कि उन्हें अंदर जाने का तरीका मालूम है, लेकिन बाहर निकलने की पूरी विधि नहीं पता थी. अभिमन्यु ने व्यूह में प्रवेश कर कौरव सेना के कई योद्धाओं का सामना किया. उन्होंने अद्भुत साहस दिखाया, लेकिन धीरे-धीरे शत्रु योद्धाओं ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया. महाभारत के द्रोण पर्व में उनके रथ, धनुष और अन्य हथियार नष्ट होने तथा अनेक योद्धाओं से घिर जाने का वर्णन मिलता है. अंततः वह वीरगति को प्राप्त हुए.

क्या 16 वर्ष की आयु में मृत्यु पहले से तय थी?

वर्चा और चंद्रदेव की कथा के अनुसार, अभिमन्यु का 16वें वर्ष में चंद्रलोक लौटना पहले से तय था. इसीलिए उनकी असमय मृत्यु को उनके पूर्वजन्म से जुड़ी शर्त के रूप में समझाया जाता है. हालांकि, यह धार्मिक ग्रंथों में वर्णित पौराणिक मान्यता है, ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित घटना नहीं.