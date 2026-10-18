महाभारत युद्ध के बाद संजय की दिव्य दृष्टि का क्या हुआ? धृतराष्ट्र के साथ वन गए तो कैसे बदली जिंदगी! पढ़ें रोचक प्रसंग

Sanjay Divya Drishti Mahabharat: महाभारत के युद्ध में संजय एक ऐसे इंसान थे, जिन्होंने हस्तिनापुर में बैठे-बैठे कुरुक्षेत्र की रणभूमि का आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को सुनाया. उनके पास दिव्य दृष्टि थी, जिसकी मदद से वे युद्ध में घट रही घटनाओं को देख सकते थे. लेकिन जब 18 दिनों का महायुद्ध समाप्त हुआ, कौरवों का वंश उजड़ गया और धृतराष्ट्र ने राजमहल छोड़कर वन जाने का फैसला किया, तब संजय की जिंदगी भी एक नए मोड़ पर पहुंच गई. ऐसे में सवाल होता है कि आखिर, युद्ध के बाद संजय कहां गए? क्या उनकी दिव्य दृष्टि हमेशा के लिए चली गई थी? और धृतराष्ट्र के साथ वन में रहते हुए उनका जीवन कैसे बदला? महाभारत के स्त्री पर्व और आश्रमवासिक पर्व में संजय के जीवन से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रसंग मिलते हैं. पढ़िए महाभारत का यह रोचक प्रसंग-

वेदव्यास ने संजय को कैसे दी थी दिव्य दृष्टि?

महाभारत के भीष्म पर्व के अनुसार, युद्ध शुरू होने से पहले महर्षि वेदव्यास हस्तिनापुर पहुंचे थे. धृतराष्ट्र अपने पुत्रों और संबंधियों को युद्ध में मरते हुए देखने की कल्पना से भी व्याकुल थे. वे जन्म से नेत्रहीन थे, इसलिए वेदव्यास ने उन्हें दिव्य दृष्टि देने का प्रस्ताव रखा. लेकिन धृतराष्ट्र ने इसे स्वीकार नहीं किया और युद्ध का पूरा हाल जानने की इच्छा जताई.

इसके बाद वेदव्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि का वरदान दिया, ताकि वे कुरुक्षेत्र में होने वाली घटनाओं को देख सकें और धृतराष्ट्र को उनका विवरण सुना सकें. इसी शक्ति की मदद से संजय ने युद्ध की घटनाओं के साथ-साथ श्रीकृष्ण और अर्जुन के बीच हुए संवाद का भी वर्णन किया, जिसे हम भगवद्गीता के रूप में जानते हैं.

दुर्योधन की मृत्यु के बाद क्या हुआ?

महाभारत की एक प्रचलित व्याख्या के अनुसार, दुर्योधन की मृत्यु के बाद संजय की दिव्य दृष्टि का वरदान समाप्त हो गया था. युद्ध के अंतिम चरण में अश्वत्थामा द्वारा पांडव शिविर पर किए गए रात्रि आक्रमण की खबर सुनकर संजय रणभूमि की ओर गए. इस तरह युद्ध के दौरान घटनाओं को दूर से देखने और सुनाने की उनकी विशेष भूमिका समाप्त हो गई. हालांकि, संजय की दिव्य दृष्टि समाप्त होने की व्याख्याएं अलग-अलग स्रोतों में मिलती हैं.

धृतराष्ट्र के साथ वन में क्यों गए संजय?

महाभारत के आश्रमवासिक पर्व में युद्ध के बाद संजय के जीवन का एक और महत्वपूर्ण अध्याय मिलता है. युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर का शासन संभाला. धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती लगभग 15 वर्षों तक पांडवों के साथ राजमहल में रहे. इसके बाद उन्होंने सांसारिक जीवन त्यागकर वन में तपस्या करने का निर्णय लिया. संजय भी अपने स्वामी धृतराष्ट्र के साथ वन चले गए.

वन में संजय ने राजमहल की सुख-सुविधाओं से दूर रहकर धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती की सेवा की. वहां उनका जीवन राजदरबार की गतिविधियों से हटकर तपस्या, संयम और आध्यात्मिक साधना से जुड़ गया था.

धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती की मृत्यु के बाद कहां गए संजय?

आश्रमवासिक पर्व के अंतिम प्रसंगों के अनुसार, कुछ समय बाद धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती वन में लगी आग में अपने प्राण गंवा बैठे. संजय को वहां से निकल जाने के लिए कहा गया था, इसलिए वे बच निकले. बाद में महर्षि नारद ने हस्तिनापुर पहुंचकर युधिष्ठिर को इस घटना की जानकारी दी. हालांकि, संजय के आगे के जीवन का विवरण महाभारत में बहुत कम मिलता है.