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जिस पांडव सहदेव से था युद्ध, दुर्योधन ने उसी से मांगा जीत का मुहूर्त! फिर श्रीकृष्ण ने कैसे बदल दिया पूरा खेल

Sahdev Duryodhan War Muhurat: महाभारत की कथा में पांडवों के सबसे छोटे सहदेव को ज्योतिष और शास्त्रों का गहरा ज्ञान रखने वाला बताया जाता है. कहा जाता है कि, कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले दुर्योधन को जब विजय के लिए शुभ मुहूर्त की जरूरत पड़ी, तो वह अपने ही सबसे बड़े शत्रु सहदेव के पास पहुंचा था. ऐसे सवाल उठता है कि आखिर, सहदेव ने क्या किया? फिर श्रीकृष्ण की भूमिका क्या बताई जाती है?

By: Lalit Kumar | Published: September 20, 2026 12:29:27 PM IST

Mahabharat Sahdev Duryodhan War Muhurat
Mahabharat Sahdev Duryodhan War Muhurat


Sahdev Duryodhan War Muhurat: महाभारत की कथा में पांडवों के पांचों भाइयों की अपनी-अपनी विशेषताएं थीं. कोई गदा युद्ध में अद्वितीय था, कोई धनुर्विद्या में माहिर, तो कोई नीति और धर्म का ज्ञाता. इन्हीं में सबसे छोटे सहदेव को ज्योतिष और शास्त्रों का गहरा ज्ञान रखने वाला बताया जाता है. इसी से जुड़ी एक बेहद लोकप्रिय लोककथा आज खूब सुनी-सुनाई जाती है. कहा जाता है कि, कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले दुर्योधन को जब विजय के लिए शुभ मुहूर्त की जरूरत पड़ी, तो वह अपने ही सबसे बड़े शत्रु सहदेव के पास पहुंचा था. ऐसे सवाल उठता है कि आखिर, सहदेव ने क्या किया? इस कहानी में श्रीकृष्ण की भूमिका क्या बताई जाती है? पढ़िए महाभारत की यह रोचक कथा-

शत्रु के सामने भी ज्ञान नहीं छिपाया

लोककथा के अनुसार, दुर्योधन जानता था कि सहदेव ज्योतिष और शुभ-अशुभ समय के अच्छे जानकार हैं. इसलिए वह किसी दूसरे ज्योतिषी के बजाय सीधे सहदेव के पास पहुंचा. यह स्थिति बेहद विचित्र थी. सामने वह व्यक्ति था जिसके साथ पांडवों का युद्ध होने वाला था और जिसके विरुद्ध सहदेव स्वयं रणभूमि में उतरने वाले थे. फिर भी सहदेव ने अपने व्यक्तिगत संबंधों और युद्ध की स्थिति से ऊपर ज्ञान और अपने धर्म को रखा. 

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सहदेव ने दुर्योधन को वही मुहूर्त बताया, जिसे ज्योतिषीय गणना के अनुसार युद्ध आरंभ करने के लिए उचित माना गया. यहीं इस कथा का सबसे रोचक पक्ष सामने आता है- सहदेव चाहते तो जानकारी छिपा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया.

फिर कृष्ण ने कैसे बदला पूरा खेल?

जब श्रीकृष्ण को दुर्योधन की योजना और शुभ मुहूर्त की जानकारी हुई, तो उन्होंने ऐसी लीला की जिससे परिस्थितियां बदल गईं. लोकप्रचलित कथाओं में अमावस्या की तिथि और उसके समय को लेकर कृष्ण की भूमिका का वर्णन मिलता है. कथा के अनुसार, कृष्ण ने समय और तिथि के गणित को ही अपने पक्ष में मोड़ दिया, जिससे दुर्योधन की बनाई योजना धरी रह गई. हालांकि यह विवरण लोकप्रिय महाभारत परंपरा और बाद की कथाओं में अधिक मिलता है.

क्या सहदेव सच में ज्योतिष के महान ज्ञाता थे?

महाभारत के मूल पाठ में सहदेव को बुद्धिमान, सत्यवादी और धर्म-नीति से परिचित बताया गया है. युद्ध से पहले कृष्ण के सामने सहदेव के संवाद में वह युद्ध और द्रौपदी के अपमान के संदर्भ में अपना स्पष्ट मत रखते हैं. यानी सहदेव का चरित्र केवल शांत और कम बोलने वाले पांडव का नहीं था. उन्हें विवेक, ज्ञान और नीति से जुड़े गुणों के साथ भी जाना गया है.

दुर्योधन-सहदेव की दुश्मनी के बाद भी ज्ञान का सम्मान

महाभारत की कथा का सबसे दिलचस्प किस्सा यही है कि ज्ञान को व्यक्ति की मित्रता या शत्रुता से अलग माना गया. दुर्योधन को मुहूर्त बताने की कहानी में सहदेव का यही रूप सामने आता है. एक ऐसा विद्वान, जो अपने ज्ञान को निजी स्वार्थ के लिए छिपाता नहीं है. वहीं श्रीकृष्ण से जुड़ा प्रसंग यह दिखाता है कि महाभारत की कथाओं में केवल युद्ध की शक्ति ही महत्वपूर्ण नहीं थी, बल्कि समय, रणनीति, नीति और परिस्थितियों को समझना भी उतना ही अहम था.

Tags: Dharmmahabharata storyreligion news
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