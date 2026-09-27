महाभारत का पूरा भविष्य जानते थे परमज्ञानी सहदेव! फिर क्यों नहीं बता पाए युद्ध का परिणाम? जानिए श्रीकृष्ण की कड़ी शर्त

Sahdev Mahabharat Story: कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने से पहले अगर किसी पांडव को आने वाली घटनाओं का ज्ञान था, तो वह थे सहदेव. महाभारत से जुड़ी लोककथाओं के अनुसार, सहदेव को भूत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान प्राप्त था. ऐसे में सवाल उठता है कि, जब सहदेव को पहले से पता था कि युद्ध में क्या होने वाला है, कौन मरेगा और अंत में किसकी विजय होगी, तो उन्होंने पांडवों को सब कुछ क्यों नहीं बताया? आखिर ऐसा क्या था जिसने परमज्ञानी सहदेव को भविष्य बताने से रोक दिया? इस रहस्य के पीछे भगवान श्रीकृष्ण से जुड़ी एक बेहद रोचक कथा सुनाई जाती है. पढ़िए महाभारत की यह रोचक कथा-

सहदेव को कैसे मिला भविष्य देखने का ज्ञान?

लोककथा के अनुसार, पांडवों के पिता पांडु की मृत्यु के बाद उनके अंतिम संस्कार के समय सहदेव से जुड़ी एक विचित्र घटना हुई. मान्यता है कि, सहदेव ने पांडु के शरीर के कुछ अवशेषों को ग्रहण कर लिया. कहा जाता है कि, इसके प्रभाव से उन्हें अतीत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान हो गया. यही वजह है कि सहदेव को महाभारत की आने वाली घटनाओं का ज्ञाता बताया जाता है.

श्रीकृष्ण ने रखी थी चुप रहने की शर्त

कथा के अनुसार, जब श्रीकृष्ण को सहदेव की इस विशेष क्षमता का पता चला, तो उन्होंने उनसे पूछा कि क्या वे भविष्य की घटनाओं को जानते हैं. इस पर सहदेव ने हां में जवाब दिया. तब श्रीकृष्ण ने उनसे वचन लिया कि वे भविष्य से जुड़ी ऐसी बातें किसी के सामने प्रकट नहीं करेंगे, जिन्हें जानने से घटनाओं का क्रम बदल सकता हो. सहदेव ने श्रीकृष्ण की बात मान ली. यही कारण है कि सहदेव जानते हुए भी युद्ध का पूरा परिणाम किसी को नहीं बता सके.

अगर सहदेव सब बता देते तो क्या होता?

कल्पना कीजिए, अगर युद्ध शुरू होने से पहले ही सभी योद्धाओं को पता चल जाता कि कौन मारा जाएगा, किसकी हार होगी और युद्ध का अंत कैसे होगा, तो संभव है कि कई लोग अपनी रणनीति बदल देते. इसलिए भविष्य का ज्ञान होने के बावजूद हर बात को समय से पहले बता देना उचित नहीं होता है. श्रीकृष्ण के सामने सहदेव का मौन इसी मर्यादा का प्रतीक माना जाता है.

सहदेव की एक और खासियत

महाभारत में सहदेव को बुद्धिमान, नीति-कुशल और ज्योतिष का ज्ञाता बताया गया है. पांचों पांडवों में वे सबसे छोटे थे, लेकिन उन्हें घटनाओं को समझने और भविष्य के संकेतों को पहचानने वाला माना जाता था.