श्रीकृष्ण ने दे दिया था युद्ध के भयानक अंजाम का संकेत, फिर भी द्रौपदी क्यों रहीं मौन? जानें किसे चुकानी पड़ी कीमत

Mahabharat Shri Krishna Warning: महाभारत की कथा में कुछ सवाल ऐसे हैं, जिनका जवाब जितना खोजें, उतनी ही नई परतें सामने आती हैं. ऐसा ही एक सवाल द्रौपदी से जुड़ा है. जिस स्त्री ने राजसभा में अपना अपमान सहा, जिसने वर्षों तक वनवास की पीड़ा झेली और जिसने अपने साथ हुए अन्याय का न्याय चाहा, वही द्रौपदी उस महायुद्ध को रोकने के लिए आगे क्यों नहीं आईं? अगर उन्हें पता था कि कुरुक्षेत्र का युद्ध उनके अपने लोगों की जान ले सकता है, तो फिर वह मौन क्यों रहीं? इस सवाल को समझने के लिए द्रौपदी के चरित्र के साथ-साथ महाभारत के उस पूरे संघर्ष को देखना जरूरी है, जो धीरे-धीरे व्यक्तिगत अपमान से कहीं बड़ा हो चुका था.

द्रौपदी पहले ही बहुत कुछ खो चुकी थीं

महायुद्ध शुरू होने से पहले ही द्रौपदी के जीवन में दुखों की लंबी कहानी लिखी जा चुकी थी. जुए की सभा में उनका अपमान, वनवास और अज्ञातवास की कठिनाइयां तथा कौरव-पांडवों के बीच लगातार बढ़ता तनाव उनके जीवन का हिस्सा बन चुके थे. इसलिए द्रौपदी को केवल ऐसी स्त्री के रूप में देखना सही नहीं होगा, जिसे युद्ध के परिणामों का अंदाजा नहीं था. उन्होंने स्वयं देखा था कि समझौते के रास्ते किस तरह बंद होते जा रहे थे. उनका आक्रोश किसी एक घटना का परिणाम नहीं था, बल्कि लंबे समय से मिले अपमान और अन्याय से पैदा हुआ था.

कृष्ण मार्ग दिखा सकते थे, फैसला नहीं थोप सकते थे

महाभारत में श्रीकृष्ण को दूरदर्शी और धर्म के मार्गदर्शक के रूप में प्रस्तुत किया गया है. उन्होंने कई मौकों पर शांति और धर्म की बात रखी, लेकिन वह दूसरे पात्रों के हर निर्णय को अपने नियंत्रण में नहीं लेते. महाभारत का एक महत्वपूर्ण पक्ष यही है कि पात्र अपने कर्म और निर्णय स्वयं करते हैं और फिर उनके परिणाम भी भुगतते हैं. द्रौपदी अपनी पीड़ा व्यक्त कर सकती थीं, न्याय की मांग कर सकती थीं और पांडवों के साथ खड़ी हो सकती थीं, लेकिन पूरे राजवंश और योद्धाओं के निर्णय को अकेले रोक देना उनके अधिकार में नहीं था.

युद्ध सिर्फ द्रौपदी के अपमान का बदला नहीं था

कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने तक मामला केवल द्रौपदी के अपमान का बदला लेने तक सीमित नहीं रह गया था. इसमें राज्य, सत्ता, पारिवारिक संबंध, प्रतिज्ञाएं, राजनीतिक गठजोड़ और धर्म-अधर्म से जुड़े प्रश्न भी शामिल हो चुके थे. यही वजह है कि द्रौपदी की पीड़ा युद्ध की एक महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि जरूर थी, लेकिन पूरे युद्ध का अकेला कारण नहीं कही जा सकती. महाभारत का संघर्ष कई पात्रों के निर्णयों और वर्षों से जमा होते आ रहे विवादों का परिणाम था.

क्या भविष्य जानने से फैसला बदल जाता है?

किसी व्यक्ति को भविष्य के दुख का अंदाजा हो भी जाए, तो क्या वह अकेले उस घटना को रोक सकता है? महाभारत में बार-बार ऐसे प्रसंग आते हैं, जहां पात्रों को परिणामों के संकेत मिलते हैं, सलाह दी जाती है, फिर भी घटनाएं अपने क्रम में आगे बढ़ती हैं. द्रौपदी के लिए भी आने वाला युद्ध आसान विकल्प नहीं था. सामने एक तरफ अपने परिवार और प्रियजनों के खोने का भय था, तो दूसरी तरफ वर्षों से चले आ रहे अपमान और अन्याय का प्रश्न.

जीत के बाद भी द्रौपदी का दुख खत्म नहीं हुआ

महाभारत की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक यह है कि युद्ध समाप्त होने के बाद भी द्रौपदी को शांति नहीं मिली. अश्वत्थामा ने रात में सो रहे द्रौपदी के पांचों पुत्रों-उपपांडवों की हत्या कर दी. इस घटना ने युद्ध की विजय को भी द्रौपदी के लिए गहरे व्यक्तिगत दुख में बदल दिया. जिस संघर्ष को न्याय की स्थापना से जोड़ा गया था, उसके बाद उन्हें अपने पुत्रों को खोने का असहनीय दर्द सहना पड़ा.