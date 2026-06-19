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एक युद्ध, दो योद्धा… महाभारत की सबसे दर्दनाक कहानी, एक को मिला राजपाठ और दूसरे को मिला जीवनभर संघर्ष

Mahabharata story: महाभारत के प्रमुख पात्र कर्ण का जीवन संघर्ष, त्याग, वफादारी और सम्मान की तलाश की अद्भुत गाथा है. सूर्यपुत्र होने के बावजूद उन्हें समाज में सूतपुत्र कहकर अपमानित किया गया, लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिभा और पराक्रम से महान योद्धा का स्थान हासिल किया.

By: Ranjana Sharma | Published: June 19, 2026 3:32:25 PM IST

कर्ण की जिंदगी मानी जाती है महाभारत की सबसे बड़ी त्रासदी
कर्ण की जिंदगी मानी जाती है महाभारत की सबसे बड़ी त्रासदी


Mahabharata story: महाभारत केवल युद्ध, सत्ता और राजवंशों की कहानी नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन के आदर्शों, संघर्षों, रिश्तों और धर्म-अधर्म के जटिल प्रश्नों का महाग्रंथ भी है. इस महाकाव्य में जहां अर्जुन को भगवान श्रीकृष्ण का प्रिय शिष्य और धर्मयुद्ध का विजेता माना जाता है, वहीं कर्ण का चरित्र आज भी लोगों के मन में विशेष स्थान रखता है. अनेक विद्वान और धर्मप्रेमी उन्हें महाभारत का सबसे दुखद, वीर और प्रेरणादायक पात्र मानते हैं. उनका जीवन बताता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हों, साहस, निष्ठा और आत्मसम्मान मनुष्य को अमर बना सकते हैं.

जन्म से सूर्यपुत्र, लेकिन पहचान मिली सूतपुत्र की

कर्ण की कहानी दैवीय उत्पत्ति और मानवीय पीड़ा का अद्भुत संगम है. वे कुंती और सूर्य देव के पुत्र थे, लेकिन जन्म के तुरंत बाद उन्हें त्याग दिया गया. इसके बाद उनका पालन-पोषण एक सारथी परिवार में हुआ. राजवंशीय रक्त होने के बावजूद उन्हें जीवनभर सूतपुत्र कहकर अपमानित किया गया. समाज की उपेक्षा और तिरस्कार के बावजूद कर्ण ने कभी हार नहीं मानी. उन्होंने अपनी योग्यता, परिश्रम और अदम्य साहस के बल पर स्वयं को एक महान धनुर्धर के रूप में स्थापित किया. यही संघर्ष उन्हें महाभारत के अन्य पात्रों से अलग बनाता है.

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सम्मान की तलाश में चुना कठिन रास्ता

कर्ण के जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य केवल शक्ति प्राप्त करना नहीं था, बल्कि सम्मान अर्जित करना था. जब गुरु द्रोणाचार्य ने उनके जन्म और सामाजिक स्थिति के कारण उन्हें शिक्षा देने से इंकार कर दिया, तब उन्होंने हार मानने के बजाय नया मार्ग चुना. उन्होंने भगवान परशुराम की शरण ली और ब्राह्मण का वेश धारण करके युद्ध कला सीखी. कठिन साधना और समर्पण के बल पर वे दिव्य अस्त्र-शस्त्रों के ज्ञाता बन गए. लेकिन नियति ने यहां भी उनका साथ नहीं दिया. जब परशुराम को उनके वास्तविक परिचय का पता चला, तो उन्होंने कर्ण को श्राप दे दिया कि सबसे महत्वपूर्ण युद्ध के समय वे अपने दिव्य ज्ञान को भूल जाएंगे.

दुर्योधन की मित्रता बनी जीवन का सबसे बड़ा वचन

कर्ण के जीवन में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब दुर्योधन ने उनकी प्रतिभा को पहचाना. जहां पूरा समाज उनके जन्म के आधार पर उनका मूल्यांकन कर रहा था, वहीं दुर्योधन ने उन्हें सम्मान दिया और अंगदेश का राजा बनाया. इस सम्मान और विश्वास के बदले कर्ण ने जीवनभर दुर्योधन का साथ निभाने का संकल्प लिया. उनके लिए दुर्योधन केवल मित्र नहीं बल्कि वह व्यक्ति था जिसने उन्हें वह सम्मान दिया जिसकी तलाश में वे वर्षों से संघर्ष कर रहे थे. यही कारण था कि तमाम परिस्थितियों और नैतिक द्वंद्वों के बावजूद कर्ण अंत तक दुर्योधन के साथ खड़े रहे. उनकी यही निष्ठा उन्हें महान भी बनाती है और उनके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी भी.

दानवीर कर्ण: जिसने अपनी सुरक्षा भी दान कर दी

कर्ण की उदारता और दानशीलता भारतीय परंपरा में अद्वितीय मानी जाती है. वे जन्म से ही दिव्य कवच और कुंडल धारण किए हुए थे, जो उन्हें लगभग अजेय बनाते थे. जब इंद्र ने ब्राह्मण का रूप धारण कर उनसे कवच और कुंडल मांगे, तब कर्ण जानते थे कि यह दान उनके लिए घातक सिद्ध हो सकता है. इसके बावजूद उन्होंने बिना किसी संकोच के अपना जन्मजात कवच और कुंडल दान कर दिए. यह घटना केवल उनकी उदारता नहीं, बल्कि वचन और धर्म के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है. इसी महान दानशीलता के कारण उन्हें आज भी दानवीर कर्ण के नाम से याद किया जाता है.

कुरुक्षेत्र में भाग्य से लड़ता रहा एक महान योद्धा

महाभारत का सबसे चर्चित और भावनात्मक प्रसंग अर्जुन और कर्ण का युद्ध माना जाता है. यह केवल दो योद्धाओं का संघर्ष नहीं था, बल्कि भाग्य और पुरुषार्थ की भी टक्कर थी. कर्ण पहले ही कई श्रापों से बंधे हुए थे. युद्ध के निर्णायक क्षण में उनके रथ का पहिया धरती में धंस गया. परशुराम का श्राप प्रभावी हुआ और वे अपने दिव्य अस्त्रों का ज्ञान भूल गए. परिस्थितियां पूरी तरह उनके विरुद्ध थीं, फिर भी उन्होंने युद्धभूमि नहीं छोड़ी. अंततः अर्जुन के बाणों से उनकी मृत्यु हुई. उनकी मृत्यु महाभारत का ऐसा प्रसंग है जिसने धर्म, न्याय, युद्धनीति और नैतिकता को लेकर सदियों से चर्चा को जन्म दिया है.

क्यों आज भी अमर है कर्ण का चरित्र?

महाभारत में कर्ण की भूमिका केवल दुर्योधन के सहयोगी या अर्जुन के प्रतिद्वंद्वी तक सीमित नहीं है. वे उस व्यक्ति के प्रतीक हैं जिसने जन्म से मिले अपमान, सामाजिक भेदभाव और लगातार विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अपने आत्मसम्मान और वचन का साथ नहीं छोड़ा. उनका जीवन यह संदेश देता है कि महानता केवल विजय से नहीं मापी जाती. कई बार संघर्ष, त्याग, निष्ठा और कर्तव्य पालन किसी व्यक्ति को इतिहास में उससे भी ऊंचा स्थान दिला देते हैं, जितना कोई जीत दिला सकती है.

कर्ण की विरासत आज भी क्यों प्रेरित करती है?

कर्ण का जीवन हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हों, व्यक्ति अपने कर्म, साहस और चरित्र से अपनी पहचान बना सकता है. अपमान, असफलता और अन्याय के बीच भी जिन्होंने सम्मान, वचन और कर्तव्य का साथ नहीं छोड़ा, वे समय की सीमाओं से परे जाकर अमर हो जाते हैं. यही कारण है कि महाभारत के इस महान योद्धा का नाम आज भी श्रद्धा, करुणा और प्रेरणा के साथ लिया जाता है.

Tags: arjun and karna
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