कृष्ण से भीम तक… महाभारत के महारथियों के थे अलग-अलग शंख, जानें किस योद्धा के शंख का क्या था नाम

Mahabharat Interesting Facts: महाभारत की कथा में योद्धाओं के अस्त्र-शस्त्र के साथ ही शंख का भी खूब जिक्र है. ये न केवल युद्ध शुरू होने का संकेत नहीं थे, बल्कि उन्हें योद्धाओं के पराक्रम और पहचान से भी जोड़ा जाता है. कथा के अनुसार, कुरुक्षेत्र के मैदान में जब श्रीकृष्ण, अर्जुन और पांडवों ने अपने-अपने शंख बजाए तो उनकी गूंज से पूरा युद्धक्षेत्र मानो कांप उठा. श्रीमद्भगवद्गीता के पहले अध्याय में कई प्रमुख योद्धाओं के शंखों के नाम का उल्लेख मिलता है. आइए जानते हैं भगवान श्रीकृष्ण से लेकर भीम तक के शंख के बारे में-

श्रीकृष्ण का पांचजन्य था सबसे प्रसिद्ध

भगवान श्रीकृष्ण के शंख का नाम पांचजन्य था. गीता के अनुसार युद्ध शुरू होने से पहले श्रीकृष्ण ने पांचजन्य शंख बजाया. धार्मिक परंपरा में पांचजन्य को भगवान कृष्ण की पहचान से जोड़कर देखा जाता है. यही कारण है कि शंखों की चर्चा में सबसे पहले पांचजन्य का नाम आता है.

अर्जुन के शंख का नाम था देवदत्त

पांडवों में सबसे बड़े धनुर्धर माने जाने वाले अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त था. जब अर्जुन ने युद्धभूमि में अपना शंख बजाया तो उसकी गूंज ने उनके युद्ध-संकल्प को दर्शाया. गीता में कृष्ण और अर्जुन के शंखनाद का वर्णन युद्ध की शुरुआत से ठीक पहले आता है.

भीम का शंख था पौंड्र

महाबली भीम के शंख का नाम पौंड्र बताया गया है. भीम अपनी असाधारण शारीरिक शक्ति और प्रचंड व्यक्तित्व के लिए प्रसिद्ध थे. इसलिए उनके शंखनाद को भी युद्धभूमि में विशेष प्रभाव वाला बताया गया है. लोककथाओं में इसके स्वर को बेहद शक्तिशाली माना जाता है, कहा जाता है कि इस शंख की गर्जना से सुनने की क्षमता खत्म हो सकती थी.

युधिष्ठिर के पास था अनंतविजय

धर्मराज युधिष्ठिर के शंख का नाम अनंतविजय था. नाम का अर्थ ही विजय से जुड़ा हुआ माना जाता है. गीता में युधिष्ठिर के शंखनाद का भी उल्लेख मिलता है. यह उनके शांत लेकिन दृढ़ व्यक्तित्व के अनुरूप माना जाता है.

नकुल और सहदेव के शंख भी थे खास

पांडवों के छोटे भाइयों नकुल और सहदेव के शंखों के नाम भी गीता में बताए गए हैं. नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंख बजाया था. इस तरह पांडवों के प्रत्येक प्रमुख योद्धा की अलग पहचान उनके शंख से भी जुड़ी हुई थी.

शंखनाद का क्या था महत्व?

प्राचीन भारतीय परंपरा में शंखनाद को केवल युद्ध की घोषणा नहीं माना जाता था. धार्मिक दृष्टि से शंख को मंगल और पवित्रता से जोड़ा गया है. महाभारत के युद्ध में भी शंखनाद सैनिकों के उत्साह, युद्ध की तैयारी और अपने पक्ष की शक्ति के प्रदर्शन का माध्यम था.