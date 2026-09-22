श्रीकृष्ण के उतरते ही जलकर राख हो गया अर्जुन का रथ! फिर 18 दिन तक कैसे बचा रहा, जानें महाभारत का रहस्य

Arjun Rath Mahabharat: आज की रहस्यमयी कहानी महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद की है. तो कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हो चुका था. 18 दिनों तक चले इस महायुद्ध में अनगिनत योद्धा मारे जा चुके थे और पांडव विजय हासिल कर चुके थे. लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद अर्जुन के साथ जो हुआ, उसने उन्हें भी हैरान कर दिया. जिस रथ पर बैठकर उन्होंने भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे महारथियों का सामना किया था, वही रथ श्रीकृष्ण के उतरते ही धू-धू कर जल उठा और कुछ ही क्षणों में राख बन गया. आखिर ऐसा क्या हुआ था? क्या वह रथ पहले ही नष्ट हो चुका था? सिर्फ किसी दिव्य शक्ति के कारण 18 दिनों तक चलता रहा? पढ़िए इससे जुड़ी रोचक कथा-

कृष्ण ने अर्जुन से कहा- पहले तुम रथ से उतरो

महाभारत के शल्य पर्व में युद्ध समाप्त होने के बाद का यह प्रसंग मिलता है. पांडवों की जीत के बाद जब श्रीकृष्ण अर्जुन को उनके रथ से लेकर लौटे, तब कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वह पहले अपने गांडीव और अक्षय तरकश लेकर रथ से नीचे उतर जाएं. यह बात सामान्य नहीं थी. श्रीकृष्ण स्वयं अर्जुन के सारथी थे और आमतौर पर सारथी के रथ से उतरने की परंपरा अलग तरह से बताई जाती है. लेकिन, उस समय कृष्ण ने अर्जुन को पहले उतरने के लिए कहा. अर्जुन ने उनकी आज्ञा का पालन किया.

कृष्ण के उतरते ही अंतर्धान हो गए हनुमान

अर्जुन के उतरने के बाद श्रीकृष्ण ने भी रथ की बागडोर छोड़ दी और नीचे उतर आए. महाभारत के वर्णन के अनुसार, कृष्ण के रथ से उतरते ही अर्जुन के ध्वज पर स्थित दिव्य वानर यानी हनुमानजी का स्वरूप भी वहां से अंतर्धान हो गया. इसके तुरंत बाद वह रथ आग की लपटों से घिर गया. रथ के साथ उसके घोड़े और दूसरे हिस्से भी जलकर राख हो गए. अर्जुन और वहां मौजूद पांडव यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए.

युद्ध में इतने वार सहकर भी कैसे चलता रहा रथ?

यही इस प्रसंग का सबसे बड़ा रहस्य है. अर्जुन ने श्रीकृष्ण से पूछा कि आखिर उनका रथ अचानक कैसे जल गया. तब कृष्ण ने बताया कि यह रथ युद्ध के दौरान ही भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे योद्धाओं के दिव्य अस्त्रों से बुरी तरह प्रभावित हो चुका था.

महाभारत के शल्य पर्व में कृष्ण कहते हैं कि, उनके रथ पर बैठे रहने के कारण वह उन अस्त्रों के प्रभाव के बावजूद युद्ध के दौरान नष्ट नहीं हुआ. यानी जिस रथ को बहुत पहले ही जलकर खत्म हो जाना चाहिए था, वह कृष्ण की उपस्थिति में युद्ध पूरा होने तक खड़ा रहा.

रथ का जलना सिर्फ घटना नहीं, बड़ा संदेश भी था

महाभारत में अर्जुन ने 18 दिनों तक अद्भुत युद्ध किया, लेकिन रथ के जलने की घटना उन्हें यह एहसास कराती है कि युद्ध में उनकी शक्ति के साथ श्रीकृष्ण का संरक्षण भी महत्वपूर्ण था. रथ के नष्ट होने के बाद अर्जुन को समझ आया कि जिस वाहन को वह इतने दिनों से अपना युद्ध-साधन समझ रहे थे, वह वास्तव में असंख्य दिव्य अस्त्रों का प्रहार झेल चुका था. कृष्ण के रथ पर रहते हुए वह विनाश से बचा रहा, लेकिन जैसे ही युद्ध का उद्देश्य पूरा हुआ और कृष्ण वहां से उतरे, उसका बचा हुआ प्रभाव सामने आ गया.

18 दिनों तक बचा रहा, क्योंकि कृष्ण थे सारथी!

भगवान कृष्ण के सारथी होने की वजह से अर्जुन का रथ 18 दिनों तक बचा रहा. यह कथा महाभारत के सबसे रोचक प्रसंगों में गिनी जाती है. रथ की मजबूती ही उसका रहस्य नहीं थी, बल्कि उसके पीछे कृष्ण की उपस्थिति और युद्ध में झेले गए दिव्य अस्त्रों का प्रसंग था.