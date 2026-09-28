अप्सरा उर्वशी के श्राप से अर्जुन बने ‘बृहन्नला’! अज्ञातवास में क्यों धारण करना पड़ा स्त्री रूप? रोचक है कहानी

Mahabharat Arjun Brihannala Story: हम सभी जानते हैं कि, महाभारत में पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और उसके बाद एक वर्ष का अज्ञातवास बिताना पड़ा था. अज्ञातवास की शर्त थी कि, इस दौरान यदि पांडवों की पहचान सामने आ जाती, तो उन्हें फिर से वनवास की अवधि पूरी करनी पड़ती. ऐसे में सभी पांडवों ने विराट नगर में अलग-अलग पहचान अपनाई. अर्जुन ने इस दौरान ‘बृहन्नला’ नाम से एक नपुंसक/बृहन्नला रूप धारण किया और राजकुमारी उत्तरा को नृत्य-संगीत की शिक्षा देने लगे. ऐसे में सवाल यह उठता है कि, इतने महान योद्धा को ऐसा रूप क्यों धारण करना पड़ा? पढ़िए इसके पीछे की रोचक कथा-

उर्वशी से जुड़ा है पूरा प्रसंग

महाभारत की कथा के अनुसार, जब अर्जुन स्वर्ग गए थे, तब उनकी मुलाकात अप्सरा उर्वशी से हुई. उर्वशी अर्जुन से प्रभावित हुईं और उन्होंने उनके सामने अपने प्रेम की इच्छा व्यक्त की. लेकिन, अर्जुन ने उन्हें स्वीकार नहीं किया. अर्जुन ने उर्वशी को अपने पूर्वज पुरुरवा की पत्नी और कुरुवंश की पूर्वज परंपरा से जुड़ी स्त्री के रूप में देखा. इसलिए उन्होंने उनके प्रति मातृभाव व्यक्त करते हुए उनके प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया. अर्जुन के इस व्यवहार से उर्वशी क्रोधित हो गईं और उन्होंने उन्हें नपुंसक होने का श्राप दे दिया.

श्रीकृष्ण नहीं, इंद्र ने बताई श्राप की उपयोगिता

उर्वशी के श्राप से अर्जुन चिंतित हुए. कथा के अनुसार, उनके पिता इंद्र ने उन्हें समझाया कि यह श्राप आगे चलकर उनके लिए उपयोगी साबित होगा. श्राप की अवधि को सीमित करने की बात भी सामने आती है. यही कारण था कि पांडवों के अज्ञातवास के दौरान अर्जुन ने अपने इस श्राप को एक तरह से पहचान छिपाने के साधन के रूप में इस्तेमाल किया.

विराट नगर में बने बृहन्नला

अज्ञातवास के दौरान अर्जुन ने बृहन्नला नाम धारण किया. उन्होंने अपना योद्धा रूप छिपाकर स्त्री-सदृश वेश अपनाया और विराट राजा के महल में रहने लगे. वहां वे राजकुमारी उत्तरा और महल की अन्य स्त्रियों को नृत्य और संगीत की शिक्षा देते थे. अर्जुन के लिए यह भूमिका इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि उनके असाधारण धनुर्विद्या कौशल और युद्ध क्षमता के कारण उन्हें पहचानना आसान हो सकता था. बृहन्नला के रूप ने उनकी असली पहचान को छिपाने में मदद की.

अज्ञातवास के अंत में दिखा अर्जुन का असली रूप

अज्ञातवास के अंतिम चरण में जब विराट राज्य पर संकट आया, तब अर्जुन को दोबारा अपना योद्धा रूप धारण करना पड़ा. राजकुमार उत्तर के साथ वे युद्धभूमि की ओर गए और शमी वृक्ष से अपने हथियार निकाले. इसके बाद उन्होंने कौरवों की सेना का सामना किया और अपनी असाधारण धनुर्विद्या का परिचय दिया. इस प्रसंग के बाद विराट दरबार में पांडवों की वास्तविक पहचान सामने आई.

श्राप बना वरदान जैसा

अर्जुन की यह कथा महाभारत के उन प्रसंगों में से है जहां परिस्थितियां किस तरह किसी घटना को नया अर्थ दे देती हैं, यह देखने को मिलता है. उर्वशी का श्राप उस समय अर्जुन के लिए दुखद था, लेकिन अज्ञातवास में वही उनके लिए पहचान छिपाने का माध्यम बना.