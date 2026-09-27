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Maha Bharani Shraddha 2026: 29 सितंबर को महा भरणी श्राद्ध! जानें तर्पण का मुहूर्त, महत्व और पितरों के लिए क्या दान करें

Maha Bharani Shraddha 2026 Date: पितृ पक्ष में हर तिथि का अपना धार्मिक महत्व माना गया है, लेकिन महा भरणी श्राद्ध को विशेष फलदायी माना जाता है. मान्यता है कि भरणी नक्षत्र का संबंध यमराज से है, इसलिए इस नक्षत्र में किया गया श्राद्ध, तर्पण और दान पितरों के प्रति श्रद्धा अर्पित करने का खास अवसर माना जाता है. जानिए आखिर, 2026 में महा भरणी श्राद्ध कब पड़ रहा है?

By: Lalit Kumar | Published: September 27, 2026 3:36:26 PM IST

Maha Bharani Shraddha 2026 Date
Maha Bharani Shraddha 2026 Date


Maha Bharani Shraddha 2026 Date: 26 सितंबर से श्राद्ध शुरू हो चुके हैं. पितृ पक्ष में हर तिथि का अपना धार्मिक महत्व माना गया है, लेकिन महा भरणी श्राद्ध को विशेष फलदायी माना जाता है. मान्यता है कि भरणी नक्षत्र का संबंध यमराज से है, इसलिए इस नक्षत्र में किया गया श्राद्ध, तर्पण और दान पितरों के प्रति श्रद्धा अर्पित करने का खास अवसर माना जाता है. अगर आप भी इस दिन अपने पितरों का स्मरण कर तर्पण या दान करना चाहते हैं, तो पहले जान लें कि आखिर, 2026 में महा भरणी श्राद्ध कब पड़ रहा है? महा भरणी श्राद्ध का मुहूर्त क्या है? इस दिन कौन से काम किए जा सकते हैं? इस बारे में बता रहे हैं गाजियाबाद के ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी-

कब है महा भरणी श्राद्ध 2026?

पितृ पक्ष 2026 में 26 सितंबर के पूर्णिमा श्राद्ध से शुरू होकर 10 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या तक रहेगा. इस दौरान प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक अलग-अलग तिथियों पर पितरों के लिए श्राद्ध, तर्पण और दान किया जाता है. इन्हीं में महा भरणी श्राद्ध का भी विशेष महत्व बताया गया है.

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ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी के अनुसार, पितृ पक्ष में जिस दिन भरणी नक्षत्र विद्यमान होता है, उस दिन महा भरणी श्राद्ध किया जाता है. साल 2026 में भरणी नक्षत्र 29 सितंबर दिन मंगलवार को सुबह 9:03 बजे से शुरू होगा और इस दिन पूरे समय रहेगा. इसी दिन आश्विन कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि भी है, इसलिए इसे तृतीया श्राद्ध के साथ महा भरणी श्राद्ध के रूप में भी देखा जाएगा.

क्यों खास माना जाता है महा भरणी श्राद्ध?

ज्योतिषीय और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भरणी नक्षत्र के देवता यमराज माने जाते हैं. इसी वजह से पितृ पक्ष में इस नक्षत्र के दौरान किए जाने वाले श्राद्ध और तर्पण को विशेष महत्व दिया जाता है. मान्यता है कि, महा भरणी श्राद्ध के दिन पितरों के लिए किए गए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान और दान का विशेष पुण्य प्राप्त होता है. कुछ धार्मिक परंपराओं में इसकी तुलना गया जी में किए जाने वाले श्राद्ध कर्म से भी की जाती है.

महा भरणी श्राद्ध 2026 का तर्पण मुहूर्त

29 सितंबर को पितरों के लिए तर्पण और श्राद्ध कर्म करने के लिए दोपहर 11:30 बजे से 1:30 बजे तक का समय बताया गया है. इस अवधि में कुतुप मुहूर्त भी आता है, जिसे श्राद्ध कर्म के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है.

महा भरणी श्राद्ध पर क्या करें?

जिन लोगों के पितर की श्राद्ध तिथि 29 सितंबर को आती है, वे इस दिन विधि-विधान से श्राद्ध कर्म कर सकते हैं. इसके अलावा जिनकी श्राद्ध तिथि इस दिन नहीं है, वे भी अपनी परंपरा के अनुसार पितरों के लिए तर्पण, अन्न, वस्त्र और जरूरतमंदों को दान कर सकते हैं.

पितृ पक्ष के दौरान पितरों का स्मरण करके जल में काला तिल डालकर तर्पण करने की परंपरा भी प्रचलित है. दान-पुण्य करते समय पितरों का स्मरण कर उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त की जाती है.

Tags: Dharmmaha bharani shraddha 2026Pitru Paksha 2026religion news
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