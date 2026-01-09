Home > धर्म > Magh Shivratri 2026: माघ मास में महासंयोग एक ही दिन मासिक शिवरात्रि और प्रदोष व्रत, नोट करें तारीख

Magh Shivratri 2026: माघ मास में महासंयोग एक ही दिन मासिक शिवरात्रि और प्रदोष व्रत, नोट करें तारीख

Magh Shivratri 2026: नए साल 2026 (New Year 2026) की पहली मासिक शिवरात्रि जल्द ही पड़ने वाली है. माघ माह की मासिक शिवरात्रि और और माघ माह का प्रदोष व्रत दोनों एक ही दिन पड़ रहे है. जानते हैं शिव भक्ति की सही डेट.

By: Tavishi Kalra | Published: January 9, 2026 9:24:10 AM IST

Magh Shivratri 2026: हिंदू धर्म में मासिक शिवरात्रि का विशेष महत्व बताया गया है. हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा जाता है. यह दिन शिव भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है. इश दिन भक्त सच्ची भक्ति के साथ शिव जी के लिए व्रत करते हैं और पूजा-अर्चना करते हैं. 

माघ मासिक शिवरात्रि 2026 तिथि 

माघ माह की  मासिक शिवरात्रि चतुर्दशी तिथि के दिन पड़ती है. इस दिन मासिक शिवरात्रि की तिथि 16 जनवरी, 2026  को रात 10 बजकर 21 मिनट पर शुरू होगी. मासिक शिवरात्रि तिथि का अंत 18 जनवरी को रात 12 बजकर 03 मिनट पर होगा.

साल 2026 की पहली मासिक शिवरात्रि 16 जनवरी, शुक्रवार के दिन पड़ रही है. मासिक शिवरात्रि के दिन, सुबह स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें, शिवरात्रि के दिन भक्तों को सन्ध्याकाल स्नान करने के पश्चात् ही पूजा करना चाहिए या मन्दिर जाना चाहिए. शिव भगवान की पूजा रात्रि के समय करना चाहिए. शादीशुदा लोगों को इस पूजा को साथ में करना चाहिए. इस दिन प्रदोष व्रत का भी संयोग बन रहा है.

माघ प्रदोष व्रत 2026 तिथि

  • त्रयोदशी तिथि प्रारम्भ – जनवरी 15, 2026 को रात 8:16 मिनट
  • त्रयोदशी तिथि समाप्त – जनवरी 16, 2026 को रात 10:21 मिनट
  • उदयातिथि होने के कारण प्रदोश व्रत 16 जनवरी को रखा जाएगा.
  • प्रदोष काल का समय शाम 5.47 मिनट से लेकर रात 8.29 मिनट तक रहेगा.

इस दिन शुक्रवार का दिन पड़ने से इस व्रत को शुक्र प्रदोष व्रत कहेंगे. प्रदोष व्रत त्रयोदशी तिथि के दिन रखा जाता है. यह दिन भी भगवान शिव का है. इस दिन प्रदोष काल काल में शिव जी की अराधना की जाती है.

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

