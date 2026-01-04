Magh Month 2026 Daan: माघ माह में दान से मिलती है पापों से मुक्ति, जानें किन चीजों का दान है शुभ

Magh Month 2026 Daan: माघ माह की शुरुआत आज 4 जनवरी, रविवार से हो रही है. इस माह को स्नान. दान,जप, तप, कल्पवास के लिए बहुत शुभ माना जा रहा है. इस माह में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए. माघ मास में स्नान, दान, पूजा-पाठ करके पुण्य की प्राप्ति होती है, ऐसा करने से ग्रहों की पीड़ा दूर होती है. इस माह में कुछ विशेष चीजों का दान बहुत लाभकारी और फलदायी होता है. जानते हैं इस माह में किन चीजों का दान करें.

तिल

माघ माघ में तिल का दान बहुत फलदायी होता है. काले और सफेद तिल का दान माघ माह में जरूर करना चाहिए.तिल का दान करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं.

गुड़

माघ माह में गुड़ का दान करना शुभ होता है. गुड का दान करने से घर-परिवार में सुख-समृद्धि आती है. ऐसा करने से नेगेचिव ऊर्डा का नाश होता है. माघ माह में गुरुवार के दिन इस दान को करें.

ऊनी कपड़ों का दान

माघ माह में कपड़ों का दान करना शुभ होता है. माघ माह सर्दी के समय पड़ता है. इस माह में जरूरतमंदों को ऊनी कपड़ों और कंबल का दान करना शुभ होता है. इस दौरान लोगों का ठंड से बचाव करना चाहिए.

अन्न

माघ माह में खिचड़ी, चावल, उड़द दाल का दान करना शुभ होता है. साथ ही जरूरत की सब्जियों का दान करें.

घी

माघ माह में घी का दान भगवान विष्णु को प्रिय है और जीवन का कल्याण करता है.

