Home > धर्म > Magh Month 2026 Daan: माघ माह में दान से मिलती है पापों से मुक्ति, जानें किन चीजों का दान है शुभ

Magh Month 2026 Daan: माघ माह में दान से मिलती है पापों से मुक्ति, जानें किन चीजों का दान है शुभ

Magh Month 2026 Daan: माघ माह में दान का विशेष महत्व है. दान देना बहुत ही शुभ होता है. लेकिन माघ माघ में बहुत सी चीजों का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है.

By: Tavishi Kalra | Published: January 4, 2026 8:37:13 AM IST

Magh Month 2026 Daan: माघ माह में दान से मिलती है पापों से मुक्ति, जानें किन चीजों का दान है शुभ


Magh Month 2026 Daan: माघ माह की शुरुआत आज 4 जनवरी, रविवार से हो रही है. इस माह को स्नान. दान,जप, तप, कल्पवास के लिए बहुत शुभ माना जा रहा है. इस माह में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए. माघ मास में स्नान, दान, पूजा-पाठ करके पुण्य की प्राप्ति होती है, ऐसा करने से ग्रहों की पीड़ा दूर होती है. इस माह में कुछ विशेष चीजों का दान बहुत लाभकारी और फलदायी होता है. जानते हैं इस माह में किन चीजों का दान करें. 

You Might Be Interested In

तिल

माघ माघ में तिल का दान बहुत फलदायी होता है. काले और सफेद तिल का दान माघ माह में जरूर करना चाहिए.तिल का दान करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं.

You Might Be Interested In

गुड़

माघ माह में गुड़ का दान करना शुभ होता है. गुड का दान करने से घर-परिवार में सुख-समृद्धि आती है. ऐसा करने से नेगेचिव ऊर्डा का नाश होता है. माघ माह में गुरुवार के दिन इस दान को करें.

ऊनी कपड़ों का दान

माघ माह में कपड़ों का दान करना शुभ होता है. माघ माह सर्दी के समय पड़ता है. इस माह में जरूरतमंदों को ऊनी कपड़ों और कंबल का दान करना शुभ होता है. इस दौरान लोगों का ठंड से बचाव करना चाहिए. 

अन्न

माघ माह में खिचड़ी, चावल, उड़द दाल का दान करना शुभ होता है. साथ ही जरूरत की सब्जियों का दान करें.

घी

माघ माह में घी का दान भगवान विष्णु को प्रिय है और जीवन का कल्याण करता है.

Sakat Chauth Vrat 2026 Kab: 5 या 6 जनवरी किस दिन रखा जाएगा सकट चौथ का व्रत, जानें सही डेट और शुभ मुहूर्त

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

You Might Be Interested In
Tags: daandonate these things in magh monthmagh month 2026magh month 2026 daantil ka daan
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

स्वास्थ्य के बारे में सबसे ज्यादा पूछे गए सवाल और...

January 3, 2026

वास्तविक जीवन की घटनाओं पर आधारित 2026 की बॉलीवुड फिल्में,...

January 3, 2026

किंग खान का रॉयल अंदाज़, करोड़ों की घड़ी और सब्यसाची...

January 3, 2026

2026 में रोमांस, एक्शन, थ्रिलर और हॉरर से भरपूर ये...

January 2, 2026

मलेशिया का रहस्यमयी फूल, बिना धूप के उगने वाला ‘परियों...

January 1, 2026

इस सर्दी करीना कपूर जैसे दिखना है? ये 10 विंटर...

January 1, 2026
Magh Month 2026 Daan: माघ माह में दान से मिलती है पापों से मुक्ति, जानें किन चीजों का दान है शुभ

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Magh Month 2026 Daan: माघ माह में दान से मिलती है पापों से मुक्ति, जानें किन चीजों का दान है शुभ
Magh Month 2026 Daan: माघ माह में दान से मिलती है पापों से मुक्ति, जानें किन चीजों का दान है शुभ
Magh Month 2026 Daan: माघ माह में दान से मिलती है पापों से मुक्ति, जानें किन चीजों का दान है शुभ
Magh Month 2026 Daan: माघ माह में दान से मिलती है पापों से मुक्ति, जानें किन चीजों का दान है शुभ