Magh Mela 2026: ये 5 दान माघ मेले में करें, पितृ प्रसन्न; परिवार में खुशहाली

Magh Mela 2026: माघ मेला 2026 में 3 जनवरी से शुरू हो जाएगा. 44 दिनों तक प्रयागराज में माघ मेला आयोजित होगा. इस दौरान पवित्र संगम तट पर डुबकी लगाने के साथ ही आपको दान भी अवश्य करना चाहिए. किन चीजों का दान आपके लिए शुभ हो सकता है, आइए जानते हैं.

By: Mohammad Nematullah | Published: December 26, 2025 6:54:32 PM IST

Magh Mela 2026: माघ मेला बस आने ही वाला है. माघ मेला 3 जनवरी 2026 को शुरू होगा और आखिरी पवित्र स्नान 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन किया जाएगा. पवित्र स्नान करने के साथ-साथ, माघ मेले के दौरान दान करना बहुत शुभ माना जाता है. इस दौरान आप पांच तरह के दान कर सकते है जो न सिर्फ आपको भगवान का आशीर्वाद दिलाएंगे बल्कि आपके पूर्वजों को भी खुश करेंगे. आइए जानते हैं कि इस दौरान आपको किन चीज़ों का दान करना चाहिए.

गुप्त दान

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुप्त दान करने से बहुत शुभ फल मिलते है. गुप्त दान का मतलब है कि आप इस तरह से दान करें कि दान लेने वाले को भी आपका नाम पता न चले. माघ मेले के दौरान ऐसा दान करने से आपके जीवन में शुभ परिणाम मिलते है.

अनाज का दान

अनाज का दान करना एक बहुत बड़ा पुण्य का काम माना जाता है. इसलिए आपको माघ मेले के दौरान अनाज का दान जरूर करना चाहिए. अनाज का दान करने से न सिर्फ आपको भगवान का आशीर्वाद मिलता है बल्कि आपके पूर्वज भी खुश होते है. अनाज का दान करने से यह सुनिश्चित होता है कि आपके घर में खाने का भंडार हमेशा भरा रहे.

बिस्तर का दान

अगर आप माघ मेले के दौरान रजाई, गद्दे, चारपाई, कंबल आदि दान करते है, तो इससे आपके जीवन में संतुलन आता है. बिस्तर का दान करने से आप न सिर्फ जरूरतमंद लोगों की मदद करते है बल्कि आपको मानसिक शांति भी मिलती है.

कपड़ों का दान

माघ मेले के दौरान आपको जरूरतमंद लोगों को कपड़े भी दान करने चाहिए. कपड़े दान करने से जरूरतमंद लोगों की मदद होती है और आपको अपने पूर्वजों का आशीर्वाद भी मिलता है.

तिल का दान

माघ मेले के दौरान तिल का दान करने से आपको भगवान सूर्य (सूर्य देव) का आशीर्वाद मिलता है. आप तिल या तिल के लड्डू दान कर सकते है. तिल का दान करने से आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति भी बेहतर होती है और आपके करियर और बिजनेस में शुभ परिणाम मिलता है.

