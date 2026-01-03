Magh Mela 2026: माघ मेला आज से शुरू, नोट करें पवित्र 6 बड़े स्नान की डेट्स

Magh Mela 2026: माघ मेला हर साल प्रायराज में लगता है. यह मेला हर साल माघ माह के दौरान लगता है. पौष माह की पूर्णिमा तिथि से माघ मेले की शुरुआत हो जाती है. साल 2026 में माघ मेले की शुरुआत आज यानि 3 जनवरी, 2026 शनिवार के दिन से हो रही है.

माघ मेला कुंभ मेले का छोटा स्वरूप है. जिस प्रकार कुंभ मेला 12 साल में एक बार लगता है उसी प्रकार माघ मेला हर साल लगता है. यह पौष पूर्णिमा से लेकर महाशिवरात्रि के दिन तक चलता है. माघ मेले का आयोजन हर साल प्रयागराज में त्रिवेणी के संगम स्थल पर किया जाता है. इस मेले में लोग लाखों की संख्या में शामिल होते हैं.

मान्यता है माघ स्नान से मोक्ष की प्राप्ति होती है और सभी पापों का नाश होता है. इसीलिए इस मेले को बहुत शुभ माना जाता है. इस दौरान संगम स्थल पर कल्पवास करते हैं. कल्पवास एक कठिन तपस्या है, जिसे एक महीने तक कठोर तपस्या की जाती है.

इस दौरान 6 प्रमुख स्नान पर्व होंगे. 2026 में माघ मेला 3 जनवरी से शुरू होकर 15 फरवरी तक चलेंगे. माघ मेला के 44 दिनों तक चलेगा.

माघ मेला स्नान की प्रमुख तिथियां (Magh Mela 2026 Snan Date List)

माघ मेला के दौरान कुल 6 प्रमुख स्नान किए जाएंगे.

3 जनवरी को पौष पूर्णिमा पर पहला स्नान किया जाएगा.

14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन दूसरा माघ स्नान होगा.

18 जनवरी को मौनी अमावस्या पर तीसरा स्नान,

23 जनवरी को वसंत पंचमी पर चौथा माघी स्नान

1 फरवरी को माघी पूर्णिमा स्नान

15 फरवरी को माघ मेला के अंतिम दिन महाशिवरात्रि पर किया जाएगा.

