Magh Gupt Navratri 2026: जनवरी में इस दिन से शुरू हो रहे हैं माघ गुप्त नवरात्रि, नोट करें डेट घटस्थापना मुहूर्त

Magh Gupta Navratri 2026: हिंदू कैलेंडर के अनुसार, नवरात्रि साल में चार बार आती हैं- चैत्र (वसंत), आषाढ़ (गुप्त), आश्विन (शारदीय), और माघ (गुप्त) महीनों में, जिनमें से चैत्र और आश्विन की नवरात्रि सबसे प्रमुख हैं.

इस समय माघ मास चल रहा है. माघ माह के नवरात्रि जनवरी या फरवरी माह में पड़ते हैं. साल 2026 में माघ माह के गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 19 जनवरी से हो रही है जो 28 जनवरी तक चलेंगे.

हर साल माघ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिप्रदा तिथि से गुप्त नवरात्रि की शुरुआत होती है. 19 जनवरी, 2026 को सुबह 1 बजकप 21 मिनट पर प्रतिपदा तिथि की शुरुआत होगी. जिसका समापन अगले दिन 20 जनवरी को सुबह 2 बजकर 14 मिनट पर होगा.

गुप्त नवरात्रि माता की दस महाविद्या को समर्पित है. इस दौरान माता की गुप्त तरीके से पूजा होती है. अघोरी और तांत्रिकों के लिए माघ गुप्त नवरात्रि बहुत महत्व रखती है.

माघ गुप्त नवरात्रि घटस्थापना मुहूर्त 2026

घटस्थापना मुहूर्त – सुबह 07:14 – सुबह 10:46

कलश स्थापना अभिजित मुहूर्त – दोपहर 12:11 – दोपहर 12:53

माघ गुप्त नवरात्रि तिथियां 2026

19 जनवरी 2026 – प्रतिपदा तिथि

20 जनवरी 2026 – द्वितीया तिथि

21 जनवरी 2026 – तृतीया तिथि

22 जनवरी 2026 – चतुर्थी तिथि

23 जनवरी 2026 – पंचमी तिथि

24 जनवरी 2026 – षष्ठी तिथि

25 जनवरी 2026 – सप्तमी तिथि

26 जनवरी 2026 – अष्टमी तिथि

27 जनवरी 2026 – नवमी तिथि

26 जनवरी 2026 – नवरात्रि व्रत पारण

