मानवता की मिसाल! प्रेमानंद महाराज के लिए मुस्लिम युवक ने की किडनी दान की अनोखी पेशकश!

Premanand Ji Maharaj Health News: मध्य प्रदेश के इटारसी से एक दिल छूने वाली खबर सामने आई है, जहां एक मुस्लिम युवक आरिफ खान चिश्ती ने मथुरा के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद जी महाराज को अपनी किडनी दान करने की पेशकश की है। यह कदम न केवल धार्मिक एकता का प्रतीक है, बल्कि मानवता की मिसाल भी प्रस्तुत करता है।

गौरतलब है कि प्रेमानंद जी महाराज की दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं, और वह पिछले कई सालों से डायलिसिस पर हैं। हाल ही में, एक वीडियो में देखा गया कि व्यवसायी राज कुंद्रा ने प्रेमानंद महाराज को अपनी किडनी दान करने की पेशकश की। हालांकि, फलाहारी महाराज ने इस पेशकश को अस्वीकार करते हुए कहा कि राज कुंद्रा की जीवनशैली, जिसमें मांस और शराब का सेवन शामिल है, उनके अंगदान के लिए उपयुक्त नहीं है।

मुस्लिम युवक ने जताई चिंता

इटारसी के इस युवक ने प्रेमानंद जी महाराज की सेहत के प्रति चिंता जताते हुए, एक पत्र के माध्यम से नर्मदापुरम के कलेक्टर को सूचित किया है कि वह अपनी किडनी दान करने के लिए तैयार है। इस पत्र में आरिफ ने यह भी उल्लेख किया है कि वह किसी भी प्रकार की औपचारिकता के लिए तैयार हैं और उन्हें किसी भी तरह की मदद की आवश्यकता हो तो वह उपलब्ध हैं।

मानवता का परिचय

ये पहल समाज में भाईचारे और सहयोग की भावना को बढ़ावा देती है। प्रेमानंद जी महाराज की स्वास्थ्य स्थिति और इस युवक की पेशकश ने यह सिद्ध कर दिया है कि धर्म और जाति से ऊपर उठकर, मानवता सबसे बड़ी है।