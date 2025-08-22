Home > अध्यात्म > मानवता की मिसाल! प्रेमानंद महाराज के लिए मुस्लिम युवक ने की किडनी दान की अनोखी पेशकश!

मानवता की मिसाल! प्रेमानंद महाराज के लिए मुस्लिम युवक ने की किडनी दान की अनोखी पेशकश!

Premanand Ji Maharaj Health: मध्य प्रदेश के इटारसी के मुस्लिम युवक ने मथुरा के प्रेमानंद महाराज को अपनी किडनी दान करने की पेशकश की है। बता दें कि मध्य प्रदेश के इटारसी के इस युवक ने ये कदम उठाकर मानवता की पहचान दी है।

Published By: Shraddha Pandey
Published: August 22, 2025 12:07:00 IST

Premanand Maharaj(प्रेमानंद महाराज,फाइल फोटो)
Premanand Maharaj(प्रेमानंद महाराज,फाइल फोटो)

Premanand Ji Maharaj Health News: मध्य प्रदेश के इटारसी से एक दिल छूने वाली खबर सामने आई है, जहां एक मुस्लिम युवक आरिफ खान चिश्ती ने मथुरा के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद जी महाराज को अपनी किडनी दान करने की पेशकश की है। यह कदम न केवल धार्मिक एकता का प्रतीक है, बल्कि मानवता की मिसाल भी प्रस्तुत करता है।

गौरतलब है कि प्रेमानंद जी महाराज की दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं, और वह पिछले कई सालों से डायलिसिस पर हैं। हाल ही में, एक वीडियो में देखा गया कि व्यवसायी राज कुंद्रा ने प्रेमानंद महाराज को अपनी किडनी दान करने की पेशकश की। हालांकि, फलाहारी महाराज ने इस पेशकश को अस्वीकार करते हुए कहा कि राज कुंद्रा की जीवनशैली, जिसमें मांस और शराब का सेवन शामिल है, उनके अंगदान के लिए उपयुक्त नहीं है।    

भारत के एक नागरिक की वजह से अमेरिका ने किया बड़ा बदलाव, देख दंग रह गए दुनिया भर के लोग, मामला जान रह जाएंगे हैरान 

मुस्लिम युवक ने जताई चिंता

इटारसी के इस युवक ने प्रेमानंद जी महाराज की सेहत के प्रति चिंता जताते हुए, एक पत्र के माध्यम से नर्मदापुरम के कलेक्टर को सूचित किया है कि वह अपनी किडनी दान करने के लिए तैयार है। इस पत्र में आरिफ ने यह भी उल्लेख किया है कि वह किसी भी प्रकार की औपचारिकता के लिए तैयार हैं और उन्हें किसी भी तरह की मदद की आवश्यकता हो तो वह उपलब्ध हैं।

मानवता की मिसाल! प्रेमानंद महाराज के लिए मुस्लिम युवक ने की किडनी दान की अनोखी पेशकश!

मानवता का परिचय

ये पहल समाज में भाईचारे और सहयोग की भावना को बढ़ावा देती है। प्रेमानंद जी महाराज की स्वास्थ्य स्थिति और इस युवक की पेशकश ने यह सिद्ध कर दिया है कि धर्म और जाति से ऊपर उठकर, मानवता सबसे बड़ी है।

Kokilaben Ambani Health Update: आखिर कोकिलाबेन अंबानी को अस्पताल में क्यों कराना पड़ा भर्ती? कितनी है नेटवर्थ?

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बरसात के मौसम में मलेरिया के मच्छरों से बचाव के...

August 22, 2025

छुट्टियों को मजेदार बनाने के लिए घूम आएं दिल्ली–NCR की...

August 22, 2025

खाली पेट तुलसी की पत्तियां खाने के 5 गजब के...

August 22, 2025

खाली पेट दही खाने से क्या होता है?

August 22, 2025

इन 4 लोगों को रोजाना करना चाहिए इलायची का सेवन

August 22, 2025

Sprouts खाने के 5 बड़े नुकसान

August 22, 2025
मानवता की मिसाल! प्रेमानंद महाराज के लिए मुस्लिम युवक ने की किडनी दान की अनोखी पेशकश!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

मानवता की मिसाल! प्रेमानंद महाराज के लिए मुस्लिम युवक ने की किडनी दान की अनोखी पेशकश!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

मानवता की मिसाल! प्रेमानंद महाराज के लिए मुस्लिम युवक ने की किडनी दान की अनोखी पेशकश!
मानवता की मिसाल! प्रेमानंद महाराज के लिए मुस्लिम युवक ने की किडनी दान की अनोखी पेशकश!
मानवता की मिसाल! प्रेमानंद महाराज के लिए मुस्लिम युवक ने की किडनी दान की अनोखी पेशकश!
मानवता की मिसाल! प्रेमानंद महाराज के लिए मुस्लिम युवक ने की किडनी दान की अनोखी पेशकश!
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?