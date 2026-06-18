Home > धर्म > Saraswati Puja: शुक्रवार या गुरुवार, किस दिन करें मां सरस्वती की आराधना? जानिए पूजा का सही समय, मंत्र और धार्मिक महत्व

Saraswati Puja: शुक्रवार या गुरुवार, किस दिन करें मां सरस्वती की आराधना? जानिए पूजा का सही समय, मंत्र और धार्मिक महत्व

Saraswati Puja Tips:  सनातन धर्म में मां सरस्वती को ज्ञान, विद्या, वाणी, संगीत और कला की देवी माना जाता है.आइए आज जानते हैं मां सरस्वती की पूजा किस दिन करनी चाहिए, संपूर्ण विधि, शक्तिशाली मंत्र और धार्मिक महत्व के बारे में.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: June 18, 2026 6:41:37 PM IST

मां सरस्वती की पूजा किस दिन करनी चाहिए?
मां सरस्वती की पूजा किस दिन करनी चाहिए?


Saraswati Puja Tips: सनातन धर्म में मां सरस्वती को ज्ञान, विद्या, वाणी, संगीत और कला की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है. उनकी कृपा से व्यक्ति की बुद्धि, स्मरण शक्ति और विवेक का विकास होता है. विद्यार्थी, कलाकार, लेखक और संगीत साधक विशेष रूप से मां सरस्वती की आराधना करते हैं.
मान्यता है कि श्रद्धा और विश्वास के साथ की गई सरस्वती पूजा जीवन में सफलता और ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करती है.

 मां सरस्वती की पूजा किस दिन करनी चाहिए?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां सरस्वती की पूजा प्रतिदिन की जा सकती है, लेकिन उनकी विशेष आराधना के लिए शुक्रवार का दिन सबसे शुभ माना जाता है. सफेद वस्त्र धारण करने वाली मां सरस्वती का संबंध पवित्रता, ज्ञान और शांति से माना जाता है.वहीं कई लोग गुरुवार को भी सरस्वती पूजा के लिए शुभ मानते हैं, क्योंकि यह दिन देवगुरु बृहस्पति को समर्पित है, जिन्हें ज्ञान और विद्या का कारक ग्रह माना जाता है. इसलिए गुरुवार और शुक्रवार दोनों ही दिन मां सरस्वती की पूजा के लिए श्रेष्ठ माने जाते हैं.

मां सरस्वती की पूजा विधि

मां सरस्वती की पूजा करने के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और स्वच्छ पीले या सफेद वस्त्र धारण करें.इसके बाद पूजा स्थान को शुद्ध करके मां सरस्वती की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें. देवी को सफेद या पीले फूल, अक्षत, चंदन, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें. पूजा के दौरान किताबें, कॉपी, पेन, वाद्य यंत्र या अध्ययन से जुड़ी सामग्री भी देवी के समक्ष रखी जा सकती है.पूजा के बाद सरस्वती स्तोत्र, सरस्वती चालीसा या मंत्रों का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

 मां सरस्वती का प्रमुख मंत्र

सरस्वति नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि.
विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा॥
सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने.
विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोऽस्तुते॥

 मां सरस्वती का जप मंत्र

मां सरस्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन इस मंत्र का जाप करना शुभ माना जाता है-
ॐ ह्रीं सरस्वत्यै नमः॥
 
मान्यता है कि नियमित रूप से इस मंत्र का जाप करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है और शिक्षा एवं करियर में सफलता के योग बनते हैं.

मां सरस्वती की प्रार्थना

या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता.
या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना॥
या ब्रह्माच्युतशंकरप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता.
सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा॥

मां सरस्वती पूजा का धार्मिक महत्व

धार्मिक मान्यता के अनुसार मां सरस्वती की उपासना से अज्ञान का नाश होता है और ज्ञान का प्रकाश प्राप्त होता है. देवी की कृपा से व्यक्ति की वाणी में मधुरता, बुद्धि में तीक्ष्णता और जीवन में सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है. विद्यार्थियों और ज्ञान साधकों के लिए मां सरस्वती की पूजा विशेष रूप से फलदायी मानी गई है.
 Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: Dharma NewsFriday PujaHindu Religionmaa saraswatiSaraswati ChalisaSaraswati MantraSaraswati PujaSaraswati Puja VidhiThursday Puja
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

हेल्दी रहने के लिए कौन से फल खाएं?

June 18, 2026

कुर्सी पर ज्यादा देर बैठने से हो सकते हैं ये...

June 18, 2026

इन टीवी एक्ट्रेस से कास्टिंग काउच की गंदी डिमांड

June 18, 2026

भारत के लिए सबसे तेज ODI शतक लगाने वाले कप्तान,...

June 18, 2026

बॉलीवुड actresses, जिन्होंने फिल्मों के लिए बढ़ाया बेहिसाब वजन

June 18, 2026

मिल गया डार्क सर्कल और झुर्रियों का असली दुश्मन!

June 18, 2026
Saraswati Puja: शुक्रवार या गुरुवार, किस दिन करें मां सरस्वती की आराधना? जानिए पूजा का सही समय, मंत्र और धार्मिक महत्व

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Saraswati Puja: शुक्रवार या गुरुवार, किस दिन करें मां सरस्वती की आराधना? जानिए पूजा का सही समय, मंत्र और धार्मिक महत्व
Saraswati Puja: शुक्रवार या गुरुवार, किस दिन करें मां सरस्वती की आराधना? जानिए पूजा का सही समय, मंत्र और धार्मिक महत्व
Saraswati Puja: शुक्रवार या गुरुवार, किस दिन करें मां सरस्वती की आराधना? जानिए पूजा का सही समय, मंत्र और धार्मिक महत्व
Saraswati Puja: शुक्रवार या गुरुवार, किस दिन करें मां सरस्वती की आराधना? जानिए पूजा का सही समय, मंत्र और धार्मिक महत्व