चमत्कारी है शक्तिपीठ मां मुक्तेश्वरी देवी का मंदिर, दिन 3 बार बदलती हैं अपना रूप, त्रेता युग से है संबंध

Maa Mukteshwari Devi Mandir: यमुना के पानी का तेज बहाव, ऊबड़-खाबड़ और गहरी घाटियों में विराजीं मां मुक्तेश्वरी देवी की महिमा अपरंपार है. मान्यता है कि, देवी यहां एक दिन में तीन बार अलग-अलग रूपों में दर्शन देती हैं. मां मुक्तेश्वरी देवी मंदिर में मत्था टेकने भर से ही भक्त की मनोकामना पूरी हो जाती है. त्रेता युग का इतिहास समेटे बीहड़ पट्टी का यह पौराणिक मंदिर लोगों की श्रद्धा व आस्था का केंद्र है. नवरात्र में दूरस्थ स्थानों से श्रद्धालु पूजन व दर्शन को आते हैं. कभी दैत्यराज बलि की राजधानी रहे यमुना नदी के किनारे अति प्राचीन मुक्तेश्वरी मंदिर के कारण कस्बे का नाम मुक्तानगर था, जो अपभ्रंश रूप में अब मूसानगर हो गया है. अब सवाल है कि, मंदिर का महत्व क्या है? त्रेता युग का कैसे संबंध? मंदिर से जुड़ी स्थानीय मान्यता? आइए जानते हैं इस बारे में-

मंदिर में यज्ञ का का विशेष महत्व

किवदंती के अनुसार, दैत्यराज बलि ने यहां 99 यज्ञों के साथ अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था. देव यक्ष व किन्नरों का निवास होने के कारण देवलोक के समान उपाधि प्राप्त थी. नगर के पास यमुना के उत्तरगामिनी होने से इस मंदिर में पूजन का विशेष महत्व है. पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित मंदिर में नवरात्र पर मां मुक्तेश्वरी के दर्शन व पूजन से संकट का निदान होने के साथ भक्तों की मनोकामना पूरी होती है. तभी से यहां यज्ञ करने की प्रथा चली आ रही है.

दिन में 3 स्वरूपों में दर्शन देती हैं मां मुक्तेश्वरी

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, माना जाता है कि मां मुक्तेश्वरी की प्रतिमा दिन में तीन बार अपना स्वरूप बदलती हैं. सुबह के समय मूर्ति बाल अवस्था में होती है और दोपहर में युवावस्था और शाम ढलते-ढलते वृद्धावस्था में प्रतीत होती हैं.

मां सती से भी है मंदिर का संबंध

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, यह वही स्थान है जहां पर दक्ष प्रजापति के यज्ञ में प्रवेश कर चुकी माता सती का मुकुट यहीं पर गिरा था. मुकुट गिरने के कारण इस जगह का नाम मुकुटेश्वरी पड़ा. इसे 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है. समय के साथ इस मंदिर का नाम बदलकर मुक्तेश्वरी हुआ.

मां के शाप से पूरी बारात हो गई थी पत्थर

लोक कथाओं के अनुसार, मुक्ता देवी एक राजा की पुत्री थी, जो काफी सुंदर थी. एक बार राजा ने निश्चय लिया कि वह अपनी पुत्री का विवाह किसी राजकुमार से कर दें. ऐसे में उनका विवाह एक राजकुमार के साथ तय कर दिया गया. वहीं मुक्ता देवी को दुल्हन के रूप में सजाया गया और बाहर हाथी-घोड़ों के साथ बाराती द्वार में पहुंच गए. जब राजा मुक्ता देवी को बुलाने आए, तो उनकी सुंदरता देखकर मोहित हो गए और उन्होंने निश्चय किया कि वह अपनी बेटी से विवाह करेंगे. ऐसे में मुक्ता देवी काफी क्रोधित हुई और उन्होंने अपने पिता को पत्थर के होने का शाप दे दिया. इसके साथ ही जो बारात आई थी वो भी पूरी पत्थर की हो गई. आज भी मंदिर के प्रांगण में पत्थर की मूर्तियां मौजूद है. माना जाता है कि यह पत्थर करीब 5 हजार साल पुराने हैं.