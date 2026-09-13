Home > धर्म > तीन स्तनों के साथ जन्मी थीं मां मीनाक्षी! भगवान सुंदरेश्वर से विवाह के बाद क्या हुआ? जानें पूरी पौराणिक कथा

तीन स्तनों के साथ जन्मी थीं मां मीनाक्षी! भगवान सुंदरेश्वर से विवाह के बाद क्या हुआ? जानें पूरी पौराणिक कथा

Meenakshi Devi Mythological Story: दक्षिण भारत के तमिलनाडु में स्थित मदुरै को अगर मां मीनाक्षी की नगरी कहा जाए तो गलत नहीं होगा. यहां देवी को सिर्फ एक आराध्य शक्ति के रूप में नहीं, बल्कि शहर की रानी, संरक्षक और अधिष्ठात्री देवी के रूप में पूजा जाता है. लेकिन, इस भव्य मंदिर से जुड़ी एक ऐसी पौराणिक कथा है, जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है. पढ़िए रोचक कथा-

By: Lalit Kumar | Published: September 13, 2026 12:12:28 PM IST

Madurai Meenakshi Temple
Madurai Meenakshi Temple


Meenakshi Devi Mythological Story: दक्षिण भारत के कई मंदिर अपनी स्थापत्य कला और भव्यता के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं. उनमें से एक है- मदुरै का मीनाक्षी मंदिर… जो अपनी भव्य स्थापत्य कला, विशाल गोपुरमों और देवी-देवताओं की असंख्य मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है. यह मंदिर 2500 साल से भी ज्यादा पुराना है और इसका गर्भगृह 3500 वर्ष पुराना है. इसकी बाहरी दीवारें और बाहर का मंदिर परिसर 1500-2000 वर्षों से भी ज्यादा पुराने हैं. दक्षिण भारत के तमिलनाडु में स्थित मदुरै को अगर मां मीनाक्षी की नगरी कहा जाए तो गलत नहीं होगा. यहां देवी को सिर्फ एक आराध्य शक्ति के रूप में नहीं, बल्कि शहर की रानी, संरक्षक और अधिष्ठात्री देवी के रूप में पूजा जाता है. मदुरै का प्रसिद्ध मीनाक्षी अम्मन मंदिर आज भी श्रद्धालुओं के लिए आस्था का बड़ा केंद्र है. लेकिन, इस भव्य मंदिर से जुड़ी एक ऐसी पौराणिक कथा है, जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है. 

कहा जाता है कि, मां मीनाक्षी का जन्म तीन स्तनों के साथ हुआ था. उनके माता-पिता को जब इस बात का पता चला तो वे चिंतित हो उठे. अब सवाल है कि, आखिर देवी के जन्म से जुड़ा यह रहस्य क्या था? क्या उनका तीसरा स्तन जीवनभर रहने वाला था?भगवान सुंदरेश्वर से विवाह के बाद ऐसा क्या हुआ कि भविष्यवाणी सच साबित हो गई? आइए जानते हैं मां मीनाक्षी और भगवान सुंदरेश्वर की यह रोचक पौराणिक कथा. 

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मां मीनाक्षी के जन्म का रहस्य

पौराणिक मान्यता के अनुसार, मदुरै के राजा मलयध्वज पांड्य और उनकी पत्नी कंचनमाला संतान प्राप्ति की इच्छा रखते थे. इसके लिए उन्होंने यज्ञ किया. यज्ञ की अग्नि से एक दिव्य कन्या प्रकट हुईं. यह कन्या असाधारण तेज से संपन्न थीं और उनके शरीर पर तीन स्तन थे. राजा और रानी यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए. तभी आकाशवाणी हुई कि उन्हें इस स्वरूप को लेकर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है. जब कन्या अपने होने वाले पति को देखेंगी, तब उनका तीसरा स्तन अपने आप गायब हो जाएगा. 

मीनाक्षी बनीं वीर योद्धा और रानी

कहा जाता है कि, कन्या का नाम मीनाक्षी रखा गया. वह बचपन से ही असाधारण साहस और युद्धकला में निपुण थीं. समय के साथ उन्होंने राजकाज संभाला और एक पराक्रमी योद्धा के रूप में अपनी पहचान बनाई. मीनाक्षी ने कई क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की और अपनी शक्ति का विस्तार किया. लेकिन, उनके जीवन में वह समय भी आया जब उन्हें उस भविष्यवाणी के सच होने का इंतजार था. 

भगवान सुंदरेश्वर को देखते ही हुआ चमत्कार

पौराणिक कथा के अनुसार, एक दिन मीनाक्षी की भेंट भगवान शिव के स्वरूप सुंदरेश्वर से हुई. जैसे ही उन्होंने भगवान शिव को देखा, भविष्यवाणी सच हो गई और उनका तीसरा स्तन अदृश्य हो गया. तब मीनाक्षी को एहसास हुआ कि, सुंदरेश्वर ही उनके नियत वर हैं. इसके बाद दोनों का विवाह हुआ.इस  दिव्य विवाह को मदुरै की परंपरा में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है और आज भी मंदिर में इससे जुड़ी धार्मिक परंपराएं निभाई जाती हैं. 

कौन हैं भगवान सुंदरेश्वर?

भगवान सुंदरेश्वर को भगवान शिव का ही एक स्वरूप माना जाता है. ‘सुंदरेश्वर’ नाम का अर्थ ही सुंदर ईश्वर से जुड़ा है. मीनाक्षी अम्मन मंदिर परिसर में देवी मीनाक्षी के साथ भगवान सुंदरेश्वर की भी पूजा होती है. इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहां देवी को केवल शक्ति के प्रतीक के रूप में नहीं, बल्कि एक रानी के रूप में भी प्रतिष्ठित किया गया है. यही वजह है कि मीनाक्षी और सुंदरेश्वर की कथा मदुरै की संस्कृति और धार्मिक परंपरा का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है. 

आज भी जीवंत है दिव्य विवाह की परंपरा

मदुरै के मीनाक्षी मंदिर में हर साल विभिन्न धार्मिक उत्सवों के दौरान देवी मीनाक्षी और भगवान सुंदरेश्वर के विवाह की कथा को उत्सव के रूप में याद किया जाता है. भक्त इस दिव्य मिलन को शक्ति और शिव के मिलन का प्रतीक मानते हैं. 

Tags: Dharmfamous templereligion news
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