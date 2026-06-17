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अन्न की देवी मां अन्नपूर्णा का रहस्यमयी मंदिर, यहां की मिट्टी से किसानों का भरता है खजाना, रोचक है कथा

Maa Annapurna temple: देश में कई ऐसे मंदिर हैं, जिनसे जुड़ी मान्यताएं, चमत्कार और अनसुलझे रहस्य लोगों को हैरान कर देते हैं. इनमें कुछ मंदिर वास्‍तव में ऐसे हैं, जिनके बारे में सुनने के बाद इन्‍हें करीब से देखने और जानने की उत्सुकता बढ़ जाती है. ऐसा ही एक रहस्यमयी मंदिर उत्तर प्रदेश के जिला कन्नौज के तिर्वा में है. यह मंदिर अन्य और समृद्धि की देवी मां अन्नपूर्णा को समर्पित है. आइए जानते हैं मंदिर से जुड़ी कुछ और रोचक जानकारी-

By: Lalit Kumar | Published: June 17, 2026 8:09:31 PM IST

अन्न की देवी मां अन्नपूर्णा देवी मंदिर तिर्वा कन्नौज.
अन्न की देवी मां अन्नपूर्णा देवी मंदिर तिर्वा कन्नौज.


Maa Annapurna temple: भारत में प्राचीन काल से रहस्यमयी मंदिरों की कमी नहीं है. देश में कई ऐसे मंदिर हैं, जिनसे जुड़ी मान्यताएं, चमत्कार और अनसुलझे रहस्य लोगों को हैरान कर देते हैं. कहीं मंदिरों की वास्तुकला वैज्ञानिकों को चुनौती देती है, तो कहीं वहां होने वाली घटनाएं तर्क से परे नजर आती हैं. इनमें कुछ मंदिर वास्‍तव में ऐसे हैं, जिनके बारे में सुनने के बाद इन्‍हें करीब से देखने और जानने की उत्सुकता बढ़ जाती है. ऐसा ही एक रहस्यमयी मंदिर उत्तर प्रदेश के जिला कन्नौज के तिर्वा में है. यह मंदिर अन्य और समृद्धि की देवी मां अन्नपूर्णा को समर्पित है. यह एक अत्यंत प्राचीन और सिद्ध पीठ है. इस मंदिर की मिट्टी को बहुत पवित्र माना जाता है. कहा जाता है कि, यहां की मिट्टी में खेतों में डालने से फलस की पैदावारी अच्छी होती है. इसलिए दूर-दराज से भक्त यहां से मिट्टी ले जाकर अपने खेतों में डालते हैं. आइए जानते हैं मंदिर से जुड़ी कुछ और रोचक जानकारी-

16वीं शताब्दी में खुदाई के दौरान मिली थी प्रतिमा

यह मंदिर 16वीं शताब्दी में राजा प्रीतम सिंह ने बनवाया था. उस समय सिर्फ राज परिवार ही इसमें पूजा-पाठ किया करता था. राजा प्रीतम सिंह को एक देवी स्वरूप कन्या ने सपने में दर्शन दिए और कहा कि इस जगह पर खुदाई करने पर उन्हें कुछ प्राप्त होगा. जिसके बाद राजा प्रीतम सिंह ने यहां खुदाई कराई और उनको यहां पर एक देवी की प्रतिमा मिली जिसके बाद राजा प्रीतम सिंह ने यहां पर मंदिर का निर्माण कराया था.

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मंदिर के चारों ओर हाथियों की श्रृंखला 

मंदिर के बाहरी हिस्से में छोटे छोटे पत्थर के बने हाथियों की श्रृंखला बनी हुई है. श्रद्धालुओं का मामना है कि ये मंदिर की सुरक्षा में लगे है. इन हाथियों में एक और अद्भुत चीज है. सभी हाथियों को कोई भी व्यक्ति कभी भी सही से नहीं गिन सकता है. मतलब जितनी बार इनकी गिनती करते हैं गिनती हमेशा आगे-पीछे हो जाती है. 

बेहद पवित्र है मंदिर प्रांगण की मिट्टी

मां अन्नपूर्णा मंदिर की सबसे अनोखी मान्यता यह है कि यहां की मिट्टी को बेहद पवित्र माना जाता है. किसान इस मिट्टी को अपने खेतों में डालते हैं, जिससे उनकी फसल अच्छी होती है और घर-परिवार में सुख-समृद्धि आती है. स्थानीय लोगों का विश्वास है कि मां अन्नपूर्णा की कृपा से खेत हमेशा हरे-भरे रहते हैं.

आषाढ़ी पूर्णिमा पर भव्य मेले का होता आयोजन

हर वर्ष आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन यहां भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें दूर-दराज के जिलों से हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं. श्रद्धालुओं का अटूट विश्वास है कि मंदिर प्रांगण की मिट्टी को सच्चे भाव से ले जाकर अपने खेतों और रसोई घर में रखने से कभी अन्न की कमी नहीं होती और फसलों की पैदावार में वृद्धि होती है.

मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा

मान्यता के अनुसार, एक समय इस क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा था. लोग अन्न के लिए तरस रहे थे और जीवन संकट में पड़ गया था. तब भक्तों की प्रार्थना सुनकर मां अन्नपूर्णा ने यहां प्रकट होकर अन्न का भंडार भर दिया. कहा जाता है कि, देवी ने लोगों को यह आशीर्वाद दिया कि इस भूमि पर कभी अन्न की कमी नहीं होगी.

Tags: DharmMaa Annapurna templereligion news
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