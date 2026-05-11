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Lucky body signs: शरीर के ये संकेत बताते हैं कौन होगा अमीर, किसे करना पड़ेगा संघर्ष, क्या कहता है सामुद्रिक शास्त्र

Lucky body signs सामुद्रिक शास्त्र और हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार शरीर की बनावट, हाथों की रेखाएं, तिल और उंगलियों की संरचना व्यक्ति के भाग्य और आर्थिक स्थिति के बारे में कई संकेत देती हैं. अनामिका की स्पष्ट रेखाएं, हथेली के बीच तिल, लंबी नाक और छह उंगलियां जैसे संकेत धन और सफलता से जुड़े माने जाते हैं.

By: Ranjana Sharma | Published: May 11, 2026 4:41:17 PM IST

हाथों की रेखाएं और शरीर की बनावट खोल सकती हैं आपके भाग्य का राज
हाथों की रेखाएं और शरीर की बनावट खोल सकती हैं आपके भाग्य का राज


Lucky body signs: सामुद्रिक शास्त्र और हस्तरेखा विज्ञान भारत की प्राचीन विद्याओं में से एक माने जाते हैं. इनका उद्देश्य केवल भविष्य बताना नहीं, बल्कि मानव जीवन और उसके स्वभाव, भाग्य, सफलता तथा आर्थिक स्थिति को समझना भी होता है. इन शास्त्रों में मनुष्य के शरीर की बनावट, हाथों की रेखाएं, तिल, उंगलियों की संरचना और अन्य शारीरिक संकेतों का अध्ययन करके यह बताया जाता है कि व्यक्ति को जीवन में कितना भाग्य का साथ मिलेगा, उसे सफलता कितनी आसानी से मिलेगी और आर्थिक रूप से वह कितना मजबूत बन सकता है. सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार शरीर के कुछ विशेष संकेत ऐसे होते हैं, जो यह बताते हैं कि व्यक्ति जीवन में धनवान बनेगा या उसे संघर्षों का सामना करना पड़ेगा. आइए विस्तार से जानते हैं शरीर के उन संकेतों के बारे में, जिन्हें सामुद्रिक शास्त्र में बेहद महत्वपूर्ण माना गया है.

अनामिका और कनिष्ठा उंगली की रेखाएं देती हैं धन संकेत

सामुद्रिक शास्त्र और हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार जिन लोगों की रिंग फिंगर यानी अनामिका और सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा के नीचे की रेखाएं सीधी, स्पष्ट और बिना किसी टूट-फूट के होती हैं, ऐसे लोग जीवन में धीरे-धीरे आर्थिक रूप से बेहद मजबूत बनते हैं. माना जाता है कि ऐसे व्यक्तियों को उनके कर्मों का अच्छा फल मिलता है और समय के साथ वे बड़ी सफलता हासिल करते हैं. इन लोगों के जीवन में धन की कमी बहुत कम देखने को मिलती है और वे अपने प्रयासों से ऊंचे मुकाम तक पहुंच सकते हैं.

हथेली के बीचोंबीच तिल होना माना जाता है बेहद शुभ

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार सामान्य रूप से हथेली पर तिल होना बहुत शुभ नहीं माना जाता, लेकिन यदि किसी व्यक्ति की हथेली के ठीक बीचोंबीच तिल हो, तो इसे अत्यंत भाग्यशाली संकेत माना जाता है. सामुद्रिक शास्त्र कहता है कि ऐसे व्यक्ति समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं. इनके व्यक्तित्व में आकर्षण होता है और ये लोग धन कमाने में भी सफल माने जाते हैं. ऐसे लोगों को सामाजिक पहचान के साथ-साथ आर्थिक मजबूती भी प्राप्त होती है.

लंबी और सीधी नाक वाले लोग हासिल करते हैं सफलता

सामुद्रिक शास्त्र में नाक की बनावट को भी व्यक्ति के भाग्य और सफलता से जोड़कर देखा गया है. जिन लोगों की नाक लंबी और सीधी होती है, वे अक्सर कम उम्र में ही बड़ी सफलता प्राप्त कर लेते हैं. ऐसे लोग आत्मविश्वासी, मेहनती और लक्ष्य के प्रति गंभीर माने जाते हैं. माना जाता है कि भाग्य भी इनका साथ देता है, जिसके कारण इन्हें जीवन में तेजी से प्रगति मिलती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती चली जाती है.

छह उंगलियां होना माना जाता है बेहद भाग्यशाली संकेत

सामुद्रिक शास्त्र में ‘छांगुल’ यानी हाथ या पैर में छह उंगलियां होना अत्यंत शुभ माना गया है. जिन लोगों के हाथ या पैर में छह उंगलियां होती हैं, उन्हें बेहद भाग्यशाली माना जाता है. ऐसा कहा जाता है कि ऐसे व्यक्तियों को उनकी मेहनत का फल उनकी उम्मीद से भी ज्यादा मिलता है. ये लोग केवल धन ही नहीं कमाते, बल्कि समाज में प्यार, सम्मान और लोकप्रियता भी प्राप्त करते हैं. इनका जीवन सामान्य लोगों की तुलना में अधिक सुविधाजनक और सफल माना जाता है.

पतले हाथ आर्थिक संघर्ष का संकेत माने जाते हैं

बहुत से लोगों के हाथ न केवल पतले होते हैं, बल्कि उनमें नमी की कमी के कारण वे काफी सूखे भी दिखाई देते हैं. सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार इसे शुभ संकेत नहीं माना गया है. ऐसे लोगों को जीवन में धन की कमी और आर्थिक संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है. माना जाता है कि इन्हें अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है और सफलता आसानी से नहीं मिलती. ऐसे लोगों के जीवन में संघर्ष की स्थिति लंबे समय तक बनी रह सकती है.

बायां हाथ देता है अस्थिरता का संकेत

अक्सर लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते कि उनका कोई हाथ दूसरे हाथ से थोड़ा बड़ा या छोटा है, क्योंकि यह उन्हें सामान्य लगता है. लेकिन सामुद्रिक शास्त्र में इसे भी महत्वपूर्ण संकेत माना गया है. इस शास्त्र के अनुसार जिन पुरुषों का बायां हाथ दाएं हाथ से बड़ा होता है, वे अक्सर मानसिक रूप से अस्थिर और परेशान रहने वाले माने जाते हैं. ऐसे लोगों के जीवन में कई बार निर्णय लेने में कठिनाई आती है और उन्हें जीवन में बार-बार परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.

घुटने संघर्ष की ओर करते हैं इशारा

सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन व्यक्तियों का पेट अधिक लंबा और बहुत पतला होता है तथा जिनके घुटनों में मांस कम होकर हड्डियां स्पष्ट दिखाई देती हैं, उन्हें जीवन में अधिक संघर्ष और मेहनत का सामना करना पड़ता है. ऐसे लोगों के जीवन में आर्थिक स्थिरता आसानी से नहीं आती और उन्हें सफलता पाने के लिए लगातार मेहनत करनी पड़ती है. माना जाता है कि इनके जीवन में भाग्य का साथ अपेक्षाकृत कम मिलता है.

Tags: lucky body signssamudrik shastra
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