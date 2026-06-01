महंगाई पर भारी पड़ी आस्था! सोने के आसमान छूते भाव के बीच साईं बाबा को चढ़ा ₹1 करोड़ का स्वर्ण मुकुट, हीरों की सुंदर नक्काशी देख हर कोई रह गया दंग!

महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित शिरडी में पूरी दुनिया से आए भक्तों का तांता लगा रहता है. यहां स्थित श्री साईं मंदिर में भारत के लाखों भक्त अटूट आस्था रखते हैं और उनके चरणों में प्रेम और भक्ति से खास चीजों का दान देते हैं. हाल ही में शिरडी के साईं दरबार में एक बार फिर अटूट श्रद्धा और भक्ति का अनोखा उदाहरण देखने को मिला है. लखनऊ के साईं भक्त गोविंद गोयल ने साईं बाबा को लगभग 1 करोड़ रुपये मूल्य का 782 ग्राम वजन का स्वर्ण मुकुट अर्पित किया है.

साईं बाबा को अर्पित किया स्वर्ण मुकुट

उत्तर प्रदेश के लखनऊ निवासी साईं बाबा के अनन्य भक्त गोविंद गोयल ने 29 मई 2026 को श्री साईं बाबा को एक भव्य बारीक नक्काशी वाला सोने का मुकुट भेंट किया, जिसमें असली हीरों की जड़ाई की गई है. यह अद्भुत सोने का मुकुट 780 ग्राम का है और इसकी कीमत लगभग 92,05,560 रुपये बताई जा रही है.

पूरे विधि-विधान से दिया दान

मध्यान्ह आरती के दौरान गोविंद गोयल और उनके परिवार ने पूरे विधि-विधान के साथ यह स्वर्ण मुकुट साईं बाबा के चरणों में समर्पित किया. जिसे श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट की ओर से मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरख गदिलकर ने आस्था के एक अमूल्य प्रतीक के रूप में अत्यंत कृतज्ञता के साथ स्वीकार किया.

सोने की बढ़ती कीमतों के बीच सम्मान

सोने की बढ़ती कीमतों पर दान की खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है जिसे देखकर लोग काफी आश्चर्यचकित हो रहे हैं. एक तरफ सोने की बढ़ती कीमतों से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने सोने की खरीदी टालने की अपील की थी. अब देशभर में सोने की कीमतें लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही हैं, इसके बावजूद साईं भक्तों की आस्था में कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है. साईं मंदिर में लगातार ऐसे बहुमूल्य दान आ रहे हैं.

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