एक रात जिसने बदल दी महाभारत युद्ध की दिशा, भीम के बेटे घटोत्कच की मौत पर क्यों खुश हुए कृष्ण, कुरुक्षेत्र में ही लगे नाचने

Ghatotkacha’s Death Lord Krishna Celebrate: कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल 2 राजघरानों (कौरव-पांडव) के बीच की लड़ाई नहीं थी बल्कि यह एक ब्रह्मांडीय घटना थी. धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष, जो एक ऐसे स्तर पर रची गई थी जिसे सामान्य मानव बुद्धि से समझना संभव नहीं था. इस महायुद्ध में कुछ पल ऐसे भी हैं जिन्हें सबसे अधिक गलत समझा गया, जिन पर सबसे ज्यादा बहस हुई और जो दार्शनिक दृष्टि से अत्यंत गहरे हैं. इनमें से एक है भीम और हिडिम्बा के शक्तिशाली राक्षस पुत्र घटोत्कच की मृत्यु. घटोत्कच के मारे जाने पर भगवान श्रीकृष्ण का खुशी से झूमना अत्यंत ही अलग प्रसंग है. सामान्य दृष्टि से देखने पर कृष्ण का यह उत्सव मनाना संवेदनहीता यहां तक कि क्रूर भी लग सकता है. जो लोग महाभारत की गहराई को समझते हैं, उनके लिए यह एक ऐसे व्यक्ति की प्रतिक्रिया थी जो वह देख पा रहा था जो बाकी लोग नहीं देख सकते थे. एक ऐसा व्यक्ति जिसने धर्म का असहनीय बोझ अपने कंधों पर उठा रखा था और जिसे हर परिणाम का पूरा ज्ञान था.

कौन था घटोत्कच?

घटोत्कच कोई साधारण योद्धा नहीं था. शक्तिशाली पांडव भीम और राक्षसी हिडिम्बा की संतान होने के नाते उसे अपने माता-पिता दोनों से असाधारण शक्तियां मिली थीं. एक राक्षस होने के कारण रात के समय उसकी क्षमताएं कई गुना बढ़ जाती थीं. वह उड़ सकता था और अपना रूप बदल सकता था. माया रच सकता था और अलौकिक शक्तियों का आह्वान कर सकता था. कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान अंधेरे की आड़ में लड़ते हुए वह लगभग अजेय हो गया था और उसने कौरव सेना में भारी तबाही मचा दी थी.

क्या है घटोत्कच के नाम का अर्थ

घटोत्कच नाम का अर्थ है गंजे घड़े जैसा (जिसका सिर घड़े जैसा हो), लेकिन यह नाम युद्ध के मैदान में उसके द्वारा पैदा किए गए आतंक के बिल्कुल विपरीत था. वह अपने पिता और पांडवों के उद्देश्य के प्रति समर्पित था. जब भी उन्हें उसकी आवश्यकता पड़ी, वह बिना किसी हिचकिचाहट के उनके लिए आ खड़ा हुआ.

वासवी शक्ति और अर्जुन के लिए खतरा

सूर्यपुत्र कर्ण पृथ्वी पर हुए महानतम योद्धाओं में से एक थे. उनके पास एक अत्यंत शक्तिशाली दिव्य अस्त्र था. ‘वासवी शक्ति’. यह एक भाला था जो उन्हें देवताओं के राजा देवेंद्र (इंद्र) ने उपहार में दिया था. यह अस्त्र जब चलाया जाता तो तीनों लोकों में किसी भी प्राणी का निश्चित रूप से वध कर सकता था. हालांकि, इसका उपयोग केवल एक बार ही किया जा सकता था, जिसके बाद यह वापस देवेंद्र (इंद्र) के पास लौट जाता.

कर्ण ने स्वयं से प्रतिज्ञा की थी कि वह इस अस्त्र का प्रयोग अर्जुन के विरुद्ध करेगा, जो उसका चिर-प्रतिद्वंद्वी था और उसकी ख्याति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा था. यह एक प्रतिज्ञा पूरे पांडव पक्ष के लिए तलवार की तरह लटक रही थी. जब तक कर्ण के पास ‘वासवी शक्ति’ थी, तब तक अर्जुन का जीवन गंभीर खतरे में था. यदि अर्जुन ना रहता तो पांडवों का पक्ष भी समाप्त हो जाता. भगवान कृष्ण यह जानते थे. उन्हें यह बात शुरू से ही पता थी.

कृष्ण की रणनीति: युद्धक्षेत्र से परे की दृष्टि

‘द्रोण वध पर्व’ में इस क्षण का स्पष्ट वर्णन है. जब घटोत्कच कर्ण के अस्त्र (शक्ति) से मारा गया, तो कृष्ण ने शोक मनाने के बजाय शेर की तरह गर्जना की और अर्जुन को गले लगाया. इसके साथ ही कृष्ण खुशी से नाचने लगे. अपने भतीजे की मृत्यु से व्याकुल और दुखी अर्जुन ने अपने सारथी से पूछा कि वह एक परिजन की मृत्यु पर जश्न क्यों मना रहे हैं.

कृष्ण का उत्तर सीधा और स्पष्ट था. उन्होंने अर्जुन से कहा कि जब तक कर्ण के पास ‘वासवी शक्ति’ थी तब तक संसार में कोई भी उसे युद्ध में पराजित नहीं कर सकता था. अब जब वह अस्त्र समाप्त हो चुका था, तो कर्ण भले ही अभी भी एक शक्तिशाली योद्धा था, लेकिन वह नश्वर था और उसका वध किया जा सकता था. जीवित योद्धाओं में केवल अर्जुन के पास ही ऐसा करने की क्षमता थी. युद्ध शुरू होने से पहले उन्हीं कृष्ण ने उन्हीं अर्जुन को ‘भगवद गीता’ का उपदेश दिया था, जिसमें ऐसे क्षणों को समझने के लिए दार्शनिक आधार पहले ही प्रस्तुत कर दिया गया था

धर्म की कीमत: बलिदान कभी संयोग नहीं होता

महाभारत में निहित सबसे कठिन सत्यों में से एक यह है कि धर्म की विजय आसानी से नहीं मिलती. इस महाकाव्य में हर बड़ी जीत की कीमत भारी व्यक्तिगत नुकसान चुकाकर चुकानी पड़ती है. अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसकर प्राण त्याग देता है तो द्रौपदी को अकल्पनीय अपमान सहना पड़ता है. कर्ण अपनी महानता के बावजूद जीवन भर न्याय से वंचित रहता है. वहीं, घटोत्कच जो शक्तिशाली और निष्ठावान था. एक ऐसी बड़ी योजना का माध्यम बनता है जिसे शायद वह स्वयं भी पूरी तरह नहीं समझ पाया था.

यह कोई आकस्मिक त्रासदी नहीं है. महाभारत ऐसी हर घटना के माध्यम से यह सिखाती है कि व्यक्तिगत जीवन चाहे वह कितना भी अनमोल क्यों न हो, कभी-कभी एक ऐसे उद्देश्य की पूर्ति करता है जो उस व्यक्ति के अपने अस्तित्व से कहीं बढ़कर होता है.