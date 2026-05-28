Home > धर्म > यहां भगवान को मिलता 14 दिन का बीमारी अवकाश, 200 किलो आमरस का भोग लगने पर हो जाते बीमार, 300 साल पुरानी परंपरा

यहां भगवान को मिलता 14 दिन का बीमारी अवकाश, 200 किलो आमरस का भोग लगने पर हो जाते बीमार, 300 साल पुरानी परंपरा

Jagdish Temple Kota: भारत देश में मंदिरों का इतिहास अत्यंत प्राचीन, गौरवशाली और समृद्ध है. इन मंदिरों से जुड़ी धार्मिक मान्यताएं और परंपराएं भी हैं. आज हम एक ऐसे मंदिर के बारे में बताएंगे, जहां वर्षों से अनोखी परंपरा निभाई जा रही है. यहां भगवान को 14 दिन का बीमारी अवकाश मिलता है. सुनने में बेशक आपको अजीब लगे, मगर सच्चाई यही है. तो चलिए जानते हैं मंदिर से जुड़ी जानकारी के बारे में-

By: Lalit Kumar | Published: May 28, 2026 10:45:56 PM IST

यहां भगवान को मिलता है 14 दिन का मेडिकल अवकाश.
यहां भगवान को मिलता है 14 दिन का मेडिकल अवकाश.


Jagdish Temple Kota: भारत देश में मंदिरों का इतिहास अत्यंत प्राचीन, गौरवशाली और समृद्ध है. सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर मौर्य, गुप्त और चोल काल तक, मंदिर भारतीय संस्कृति, कला और दर्शन के प्रमुख केंद्र रहे हैं. इन मंदिरों से जुड़ी धार्मिक मान्यताएं और परंपराएं भी हैं. वर्षों से यही परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी आज भी लोगों के बीच प्रचलित हैं. वैसे तो सभी मंदिरों की अपनी विशेषताएं हैं. लेकिन, आज हम एक ऐसे मंदिर के बारे में बताएंगे, जहां वर्षों से अनोखी परंपरा निभाई जा रही है. जी हां, यह कोटा में स्थित जगदीश मंदिर है. यहां भगवान को 14 दिन का बीमारी अवकाश मिलता है. सुनने में बेशक आपको अजीब लगे, मगर सच्चाई यही है. तो चलिए जानते हैं जगदीश मंदिर से जुड़ी जानकारी के बारे में-  

भोग ग्रहण करने से बीमार हो जाते भगवान 

ऐतिहासिक जगदीश मंदिर कोटा स्थित में स्थित है. यहां करीब 300 वर्षों से एक अनोखी धार्मिक परंपरा निभाई जा रही है. बता दें कि, यहां हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा पर भगवान को 14 दिन का विशेष ‘बीमारी अवकाश’ दिया जाता है. धार्मिक मान्यता है कि, भीषण गर्मी में ठंडे जल से स्नान और आम रस का भोग ग्रहण करने के बाद भगवान बीमार हो जाते हैं, जिसके चलते मंदिर के पट 14 दिनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं.

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ज्येष्ठ पूर्णिमा पर 51 जल कलश और पंचामृत से होता अभिषेक

परंपरा के अनुसार, ज्येष्ठ पूर्णिमा पर भगवान का 51 जल कलश और पंचामृत से विशेष अभिषेक किया जाता है. इसके बाद भगवान को लगभग 200 किलो आम रस का विशेष भोग अर्पित किया जाता है. धार्मिक अनुष्ठानों के पूर्ण होने के बाद रात 9 बजे मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं, ताकि भगवान विश्राम कर सकें और स्वास्थ्य लाभ ले सकें.

बीमारी में भगवान को दूध व काली मिर्च का विशेष काढ़ा

इस दौरान मंदिर में विशेष सावधानियां भी बरती जाती हैं. भगवान के आराम में कोई व्यवधान न हो, इसके लिए मंदिर की घंटियों और झालरों को कपड़ों से ढक दिया जाता है. अगले 14 दिनों तक पुजारी प्रतिदिन भगवान के स्वास्थ्य की प्रतीकात्मक देखभाल करते हैं और स्वास्थ्य लाभ के लिए दूध व काली मिर्च का विशेष काढ़ा भी अर्पित किया जाता है.

मंदिर में भगवान कृष्ण बड़े भाई बलभद्र और बहन के साथ  

मंदिर का इतिहास भी बेहद रोचक है. बताया जाता है कि लगभग 300 वर्ष पूर्व दक्षिण भारत से आए महाराज अपलाचारी स्वामी ने इस मंदिर की स्थापना की थी. उस समय हाड़ौती क्षेत्र के श्रद्धालु सीमित यातायात सुविधाओं के कारण जगन्नाथ मंदिर नहीं जा पाते थे. इसी कारण कोटा के रामपुरा क्षेत्र में भगवान जगदीश का यह मंदिर स्थापित किया गया, ताकि स्थानीय श्रद्धालु भी भगवान जगन्नाथ के दर्शन और पूजा का लाभ प्राप्त कर सकें. मंदिर में भगवान जगदीश यानी भगवान कृष्ण, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की प्रतिमाएं विराजमान हैं.

मंदिर  स्थापना के बाद छठी पीढ़ी कर रही देखभाल

मंदिर के पुजारी जगन्नाथ के अनुसार, इस मंदिर की स्थापना दक्षिण भारत से आए महाराज अपलाचारी स्वामी ने की थी. तभी से उनके परिवार की पीढ़ियां मंदिर सेवा से जुड़ी हुई हैं. वर्तमान में छठी पीढ़ी के रूप में एस.के. श्रीनिवास मंदिर की देखभाल कर रहे हैं. मंदिर में पूजा-पाठ, भोग, भजन-कीर्तन और साफ-सफाई सहित विभिन्न कार्यों के लिए चार लोग सेवा में लगे हुए हैं.

Tags: Dharmjagdish templekota news
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