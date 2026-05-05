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सावधान! आने वाला है ऐसा सूर्य ग्रहण जो दिन को बना देगा रात, क्या आपने पहले कभी देखा है इतना लंबा अंधेरा?

Longest Solar Eclipse:आसमान में होने वाली कुछ घटनाएं इतनी खास होती हैं कि लोग उन्हें देखने के लिए बेसब्री से इंतजार करते हैं. आने वाले समय में ऐसा ही एक दुर्लभ नजारा देखने को मिलेगा, जब दिन के उजाले में अचानक अंधेरा छा जाएगा. यह कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि 21वीं सदी का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण माना जा रहा है.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: May 5, 2026 12:37:17 PM IST

सूर्य ग्रहण 2027
सूर्य ग्रहण 2027


Surya Grahan 2027: 2 अगस्त 2027 को लगने वाला सूर्य ग्रहण कई वजहों से चर्चा में है. इस दिन चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी एक सीध में आ जाएंगे, जिससे चंद्रमा पूरी तरह सूर्य को ढक लेगा.इस ग्रहण की सबसे बड़ी खासियत इसकी अवधि है. करीब 6 मिनट 20 सेकंड से ज्यादा समय तक पूरा अंधेरा रहेगा. आमतौर पर सूर्य ग्रहण कुछ ही मिनटों का होता है, लेकिन यह उससे काफी ज्यादा लंबा होगा.

 कहां-कहां दिखेगा ये नजारा?

यह अद्भुत दृश्य दुनिया के कई हिस्सों में साफ दिखाई देगा, जैसे:

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  •  स्पेन और पुर्तगाल (दक्षिणी यूरोप)
  •  मिस्र और लीबिया (उत्तरी अफ्रीका)
  •  सऊदी अरब और यूएई (मध्य पूर्व)

इन जगहों पर दिन में कुछ देर के लिए रात जैसा माहौल बन जाएगा. आसमान में तारे तक नजर आ सकते हैं और तापमान भी थोड़ा गिर सकता है.

 भारत में क्या असर रहेगा?

भारत में यह सूर्य ग्रहण पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देगा. इसलिए यहां सूतक काल जैसी मान्यताएं लागू नहीं होंगी.हालांकि, कुछ हिस्सों में हल्का आंशिक ग्रहण दिख सकता है, लेकिन वह उतना प्रभावशाली नहीं होगा जितना पूर्ण ग्रहण वाले देशों में होगा.

2026 में भी मिलेगा मौका

इससे पहले 12 अगस्त 2026 को भी एक सूर्य ग्रहण लगेगा. हालांकि यह भारत में नजर नहीं आएगा, लेकिन दुनिया के अन्य देशों में इसे देखा जा सकेगा.

सूर्य ग्रहण होता क्यों है?

जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है और सूर्य की रोशनी को रोक देता है, तब सूर्य ग्रहण होता है.

  • पूर्ण सूर्य ग्रहण: जब सूर्य पूरी तरह ढक जाता है
  • आंशिक सूर्य ग्रहण: जब सूर्य का कुछ हिस्सा ही ढकता है

2027 का ग्रहण पूर्ण होगा, इसलिए यह ज्यादा खास और रोमांचक माना जा रहा है.

Tags: Longest Solar EclipseSolar Eclipse DurationSurya Grahan 2027
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