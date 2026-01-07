Home > धर्म > Lohri 2026: हर साल 13 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है लोहड़ी का पर्व जानें खास वजह

Lohri 2026: हर साल 13 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है लोहड़ी का पर्व जानें खास वजह

Lohri 2026: लोहड़ी का पर्व उत्तर भारत में विशेष महत्व रखता है. इस पर्व को खास तौर पर पंजाबी और सिख धर्म के लोग मनाते हैं. लोहड़ी का पर्व हर साल 13 जनवरी को मनाया जाता है. यह पर्व मकर संक्रांति के दिन पूर्व आता है.

By: Tavishi Kalra | Published: January 7, 2026 8:37:49 AM IST

Lohri 2026: हर साल 13 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है लोहड़ी का पर्व जानें खास वजह


Lohri 2026: लोहड़ी भारत का एक लोकप्रिय त्यौहार है. यह त्यौहार मुख्य रूप से सिख धर्म के पंजाबी लोगों द्वारा मनाया जाता है. इस पर्व को बहुत हर्षोल्लाष के साथ मनाया जाता है. लोहड़ी मुख्य रूप से सिख धर्म का त्योहार है, लोहड़ी का दिन हिंदू कैलेण्डर के आधार पर ही निश्चित किया जाता है. लोहड़ी बहुत हद तक मकर संक्रान्ति से जुड़ा है. लोहड़ी को लाल लोई के नाम से भी जाना जाता है.

You Might Be Interested In

साल 2026 में लोहड़ी कब?

सूर्य जिस दिन मकर संक्रांति में प्रवेश करते हैं उस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है.  लोहड़ी का पर्व  कृषि-संस्कृति और सामूहिक जीवन से जुड़ा है. साल 2026 में लोहड़ी 13 जनवरी, मंगलवार के दिन है. यह पर्व शीत ऋतु के विदा होने और रबी की फसल के स्वागत का प्रतीक माना जाता है.

क्यों मनाते हैं लोहड़ी?

लोहड़ी सूर्य, अग्नि और फसल से जुड़ा पर्व है. इस दिन सूर्य के उत्तरायण होने से पहले की आखिरी रात का प्रतीक है. यह दिन किसानों के लिए महत्वपूर्ण है. इस दिन आग के चारों ओर परिक्रमा की जाती है और उसमें तिल, गुड़, मूंगफली और रेवड़ीस मक्का डाले जाते हैं. यह तीजें अर्पित करने का अर्थ है प्रकृति को धन्यवाद देना. इस दौरान पारंपरिक गाने गाए जाते हैं और इस पर्व को मनाया जाता है. सिख समुदाय में लोहड़ी का पर्व शादी के बाद और बच्चा होने के पूर्व हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है. 

You Might Be Interested In

Kalashtami 2026 Date: जनवरी 2026 में कालाष्टमी कब? जानें सही डेट और इस दिन का महत्व

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

You Might Be Interested In
Tags: lohrilohri 2026lohri 2026 kabwhen is lohri 2026why lohri is celebrated on 13 jan
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सावधान! आपकी ये 9 आदतें धीरे-धीरे आपकी आंतों को खोखला...

January 6, 2026

8 भोजपुरी एक्ट्रेस जिन पर से नज़र नहीं हटा पाएंगे...

January 6, 2026

आइकन स्टार का स्वैग, 8 फिल्में जो अल्लू अर्जुन की...

January 6, 2026

ब्लड शुगर रहेगा कंट्रोल! आज ही डाइट में शामिल करें...

January 6, 2026

ग्लोइंग स्किन के लिए ‘ऑयल’ मंत्र, डॉ. रश्मी शेट्टी की...

January 6, 2026

8 मॉर्निंग ड्रिंक्स जो गट हेल्थ को बूस्ट करते हैं

January 6, 2026
Lohri 2026: हर साल 13 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है लोहड़ी का पर्व जानें खास वजह

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Lohri 2026: हर साल 13 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है लोहड़ी का पर्व जानें खास वजह
Lohri 2026: हर साल 13 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है लोहड़ी का पर्व जानें खास वजह
Lohri 2026: हर साल 13 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है लोहड़ी का पर्व जानें खास वजह
Lohri 2026: हर साल 13 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है लोहड़ी का पर्व जानें खास वजह