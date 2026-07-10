Home > धर्म > चमत्कारी है लेटे हनुमान मंदिर, मां गंगा स्वयं मंदिर में प्रवेश कर करतीं जलाभिषेक, दर्शन से ग्रह दोष से मिलती राहत

चमत्कारी है लेटे हनुमान मंदिर, मां गंगा स्वयं मंदिर में प्रवेश कर करतीं जलाभिषेक, दर्शन से ग्रह दोष से मिलती राहत

Lete Hanuman temple: भारत में प्राचीन काल से कई ऐसे मंदिर हैं, जिनसे जुड़ी मान्यताएं, चमत्कार और अनसुलझे रहस्य लोगों को हैरान कर देते हैं. ऐसा ही एक रहस्यमयी हनुमान मंदिर प्रयागराज में स्थित है. प्रयागराज का नाम आते ही सबसे पहले संगम और महाकुंभ की तस्वीर आंखों के सामने उभरती है. लेकिन, इसी पवित्र नगरी में एक ऐसा मंदिर भी है, जिसकी महिमा देशभर में प्रसिद्ध है.

By: Lalit Kumar | Published: July 10, 2026 3:14:00 PM IST

प्रयागराज का चमत्कारी हनुमान मंदिर. (AI)
प्रयागराज का चमत्कारी हनुमान मंदिर. (AI)


Lete Hanuman temple: भारत में प्राचीन काल से कई ऐसे मंदिर हैं, जिनसे जुड़ी मान्यताएं, चमत्कार और अनसुलझे रहस्य लोगों को हैरान कर देते हैं. इनमें कुछ मंदिर वास्‍तव में ऐसे हैं, जिनके बारे में सुनने के बाद इन्‍हें करीब से देखने और जानने की उत्सुकता बढ़ जाती है. ऐसा ही एक रहस्यमयी हनुमान मंदिर प्रयागराज में स्थित है. प्रयागराज का नाम आते ही सबसे पहले संगम और महाकुंभ की तस्वीर आंखों के सामने उभरती है. लेकिन, इसी पवित्र नगरी में एक ऐसा मंदिर भी है, जिसकी महिमा देशभर में प्रसिद्ध है. यह है संगम तट के निकट स्थित लेटे हनुमान मंदिर, जहां भगवान हनुमान की प्रतिमा खड़ी या बैठी हुई नहीं, बल्कि शयन मुद्रा में विराजमान है. इस मंदिर को लेकर कई अद्भुत धार्मिक मान्यताएं प्रचलित हैं. इस मंदिर में मां गंगा स्वयं हनुमान जी का जलाभिषेक करती हैं. श्रद्धालुओं का विश्वास है कि यहां दर्शन करने से ग्रह दोषों का प्रभाव कम होता है और जीवन की अनेक बाधाएं दूर हो जाती हैं. 

मां गंगा स्वयं करती हैं जलाभिषेक

लेटे हनुमान मंदिर से जुड़ी मान्यता यह है कि, जब गंगा नदी का जलस्तर बढ़ता है, तब मां गंगा स्वयं मंदिर में प्रवेश कर भगवान हनुमान का जलाभिषेक करती हैं. इसे किसी सामान्य घटना के रूप में नहीं, बल्कि दिव्य आशीर्वाद के रूप में देखा जाता है. स्थानीय श्रद्धालुओं का मानना है कि यह जलाभिषेक भगवान हनुमान और मां गंगा के विशेष आध्यात्मिक संबंध का प्रतीक है.

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क्यों विशेष है यह मंदिर?

देश के अधिकांश हनुमान मंदिरों में भगवान की प्रतिमा खड़ी या वीर मुद्रा में होती है, लेकिन प्रयागराज के इस मंदिर में लगभग 20 फीट लंबी हनुमान जी की प्रतिमा लेटी हुई अवस्था में विराजमान है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, लंका विजय और भगवान श्रीराम की सेवा के बाद हनुमान जी यहां विश्राम मुद्रा में विराजमान हुए. यही कारण है कि इस मंदिर को ‘बड़े हनुमान जी’ या ‘लेटे हनुमान मंदिर’ के नाम से जाना जाता है.

ग्रह दोष और संकट दूर होने की मान्यता

श्रद्धालुओं का विश्वास है कि इस मंदिर में विधि-विधान से पूजा करने पर शनि दोष, राहु-केतु के अशुभ प्रभाव और अन्य ग्रह संबंधी परेशानियों से राहत मिलती है. विशेष रूप से मंगलवार और शनिवार के दिन यहां बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं और सिंदूर, चमेली का तेल, लाल चोला तथा लड्डू अर्पित कर बजरंगबली का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं. 

कुंभ और माघ मेले में उमड़ती है भीड़

महाकुंभ, अर्धकुंभ और माघ मेले के दौरान लाखों श्रद्धालु संगम में स्नान करने के बाद लेटे हनुमान जी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं. कई श्रद्धालुओं की मान्यता है कि संगम स्नान तब तक पूर्ण नहीं माना जाता, जब तक बड़े हनुमान जी के दर्शन न कर लिए जाएं. इस दौरान मंदिर परिसर में विशेष पूजा, भजन-कीर्तन और धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन भी होता है.

Tags: Dharmfamous mandirreligion news
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