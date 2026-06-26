रहस्यमयी है लेपाक्षी मंदिर, हवा में झूलते हैं खंभे, सीता हरण में घायल जटायु के मौजूद हैं पैरों के निशान

Lepakshi Temple Andhra Pradesh: भारत में ऐसे कई प्राचीन मंदिर हैं, जो अपनी अद्भुत वास्तुकला और रहस्यमयी मान्यताओं के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं. इनसे जुड़ी मान्यताएं, चमत्कार और अनसुलझे रहस्य लोगों को हैरान कर देते हैं. कहीं मंदिरों की वास्तुकला वैज्ञानिकों को चुनौती देती है, तो कहीं वहां होने वाली घटनाएं तर्क से परे नजर आती हैं. इनमें कुछ मंदिर वास्‍तव में ऐसे हैं, जिनके बारे में सुनने के बाद इन्‍हें करीब से देखने और जानने की उत्सुकता बढ़ जाती है. इन्हीं में से एक है आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिले में स्थित लेपाक्षी का वीरभद्र मंदिर. यह मंदिर न केवल अपनी अनोखी शिल्पकला के लिए जाना जाता है, बल्कि रामायण से जुड़े प्रसंगों और वैज्ञानिकों को भी हैरान कर देने वाले रहस्यों के कारण भी श्रद्धालुओं और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. आइए जानते हैं इस मंदिर से जुड़ी रोचक जानकारियां-

हवा में झूलता है मंदिर का खंभा

लेपाक्षी मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य इसका ‘हैंगिंग पिलर’ (झूलता खंभा) है. मंदिर के लगभग 70 स्तंभों में से एक खंभा जमीन को पूरी तरह नहीं छूता. इसके नीचे से आज भी कपड़ा या कागज आसानी से निकाला जा सकता है. माना जाता है कि यह खंभा मंदिर की इंजीनियरिंग और वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है. इस रहस्य को समझने के लिए कई विशेषज्ञों ने अध्ययन किए, लेकिन इसका सटीक कारण आज भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाया है.

रामायण काल के जटायु से जुड़ी है मान्यता

रामायण के अनुसार, जब रावण माता सीता का हरण कर लंका ले जा रहा था, तब पक्षीराज जटायु ने उसे रोकने का प्रयास किया. युद्ध में गंभीर रूप से घायल होने के बाद जटायु इसी स्थान पर गिरे थे. मान्यता है कि भगवान राम ने यहां पहुंचकर जटायु से कहा था ‘ले पक्षी’ यानी ‘उठो पक्षी’. इसी से इस स्थान का नाम लेपाक्षी पड़ा.

मंदिर में मौजूद हैं विशाल पदचिह्न

मंदिर परिसर में एक विशाल पदचिह्न भी मौजूद है, जिसे कई श्रद्धालु जटायु के पैरों का निशान मानते हैं. कुछ मान्यताओं के अनुसार, यह माता सीता का पदचिह्न भी माना जाता है. इस पदचिह्न की खास बात यह है कि इसमें हमेशा नमी बनी रहती है, जबकि इसके आसपास का क्षेत्र सूखा रहता है. यह भी मंदिर के रहस्यों में गिना जाता है.

अद्भुत वास्तुकला का नमूना

16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के दौरान निर्मित यह मंदिर भगवान वीरभद्र को समर्पित है. यहां की दीवारों और छतों पर बनी रामायण, महाभारत और पुराणों से जुड़ी भव्य नक्काशी भारतीय शिल्पकला का उत्कृष्ट उदाहरण मानी जाती है. मंदिर परिसर में स्थित विशाल नागलिंग और एक ही पत्थर से बनी विशाल नंदी की प्रतिमा भी पर्यटकों को आकर्षित करती है.