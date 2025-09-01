Leo September Month : सिंह राशी वालों के लिए सितंबर का महीना होगा खास, संतुलित व्यवहार से मिलेगा लाभ…!

Leo September Monthly Horoscope Prediction : पंडित शशिशेखर त्रिपाठी (Pandit Shashishekhar Tripathi) ने इस महीने सिंह राशि (Leo) वालो के बारे में बताया है उन्होंने कहा- सामाजिक दायरा बढ़ेगा, तो वहीं अधिक यात्राएं भी करनी पड़ेगी, जिसको लेकर आपको तैयार रहना होगा. अनावश्यक सोच-विचार से बचें, नहीं तो यह आपको मानसिक पीड़ा दे सकता है.

सफलताओं की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए वरिष्ठों का सानिध्य इस माह आपेक्षित रहेगा, साथ ही व्यापारियों के जो भी सरकारी काम अटके हुए हैं, वह भी बनते हुए नजर आ रहे हैं. क्षणिक क्रोध से भी खुद को दूर रखना होगा, इसके लिए कुछ देर मेडिटेशन करें. मां और बहन को स्पेशल फील कराएं और उनकी सेवा का कोई भी मौका न छोड़े. तो आईए जानते हैं सिंह राशि वाले कैसे करेंगे अपने आने वाले 30 दिन को प्लान.

ऑफिशियल कार्यों पूरा करने पर होगी तारीफ

ऑफिशियल कार्यों को पूरा करने से मन में प्रसन्नता रहेगी, लेकिन वहीं अन-सिक्योरिटी की भावना के चलते एक कार्य कई बार रिचेक करते रहेंगे जो एक मानसिक भ्रम हो सकता है इसलिए परेशान न हो. सॉफ्टवेयर कंपनी और आईटी सेक्टर से जुड़े लोग सफलता पाने के लिए उच्चाधिकारियों से तालमेल बनाकर चलें. प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत लोगों के प्रमोशन की पूर्ण संभावना है, सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों को भी शुभ समाचार प्राप्त होंगे.

व्यापारी कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, तो वहीं कारोबार के विस्तार के लिए समय अच्छा रहेगा. विदेश से संबंधित जुड़े कारोबार में मुनाफा पाने के लिए आपको कुछ अधिक निवेश करना पड़ सकता है. यदि व्यापार से संबंधित बदलाव का विचार है, तो माह की शुरुआत उपयुक्त रहेगी. यदि कोई व्यापार में धन निवेश के साथ पार्टनरशिप का प्रस्ताव लेकर आता है तो अभी कुछ समय के लिए रुक जाएं. 17 तक सरकार से मिलने वाली योजनाओं का लाभ ले पाएंगे. युवाओं को परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाकर सफलता मिलेगी. लग्जरी की ओर आकर्षित न हो बल्कि खुद को अपडेट करने पर ध्यान दें.

विदेश का लगेगा चक्कर

प्रेम संबंध विवाह के रिश्ते में बंध सकता है. स्वभाव की उग्रता सफलता के आड़े आ सकती है, ऐसे में थोड़ा संतुलन और संयम रखना बेहतर होगा. विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना पूरा होगा. विद्यार्थियों का दिमाग पढ़ाई को लेकर काफी एक्टिव नजर आएगा. माह को दो भागों में यदि विभाजित किया जाए तो शुरुआती 15 दिन आपको अधिक मेहनत करनी होगी. आने वाले परीक्षाओं की तैयारी अभी से प्रारंभ कर देनी चाहिए.घर में कीमती वस्तुएं आ सकती है, बहुत समय से कोई बड़ा सामान जैसे- वाहन मकान, भूमि आदि लेने का प्लान कर रहें हैं तो नवरात्रि शुभ रहेगी.

शारीरिक परेशानी की संभावना

भाई-बहनों से संबंध खराब हो तो उन्हें पुनः ठीक करने का प्रयास करें. छोटी हो या बड़ी यदि बहन का जन्मदिन है, तो उन्हें उपहार अवश्य देना चाहिए. जीवनसाथी के साथ तालमेल बनाकर चलें, तो वहीं दूसरी ओर उनकी संगति में भी पैनी निगाह रखी होगी. मां को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं, इसलिए उनका विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। सेहत में बीमारी की वजह से शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं. बैकपेन को लेकर सजग रहें, ऐसे में फिजियोथेरेपी का सहारा लेना चाहिए. पानी का सेवन अधिक से अधिक करना है. माह के शुरुआत में बीपी की समस्या हो सकती है, जिन लोगों की दवा चल रही है, वह नियमित तौर पर इसका सेवन करें.

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. इन खबर इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.