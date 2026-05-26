क्या आप भी अनजाने में कर रहे हैं ये गलती? ज्योतिष में पैर हिलाने को माना गया खतरनाक

vastu shastra: घर में आपने अक्सर देखा होगा कि जैसे ही कोई बैठे-बैठे पैर हिलाना शुरू करता है, बड़े-बुजुर्ग तुरंत टोक देते हैं. कई लोग इसे सिर्फ पुरानी सोच मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिष और वास्तु शास्त्र में इस आदत को बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया है.

मान्यता है कि यह छोटी-सी आदत धीरे-धीरे जीवन में अशांति, आर्थिक परेशानियां और मानसिक अस्थिरता का कारण बन सकती है. यही वजह है कि पुराने समय से ही इसे छोड़ने की सलाह दी जाती रही है.

मां लक्ष्मी हो सकती हैं नाराज

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, बैठे-बैठे लगातार पैर हिलाना शुभ नहीं माना जाता. कहा जाता है कि इससे घर की सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित होती है और मां लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं.ऐसी मान्यता है कि जिन लोगों को यह आदत होती है, उनके पास पैसा टिक नहीं पाता. कमाई होने के बावजूद धन बेवजह खर्च होने लगता है और आर्थिक परेशानियां बढ़ सकती हैं. इसलिए बड़े-बुजुर्ग हमेशा इस आदत को तुरंत रोकने की सलाह देते हैं.

ज्योतिष में क्यों माना गया अशुभ?

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शरीर का हर अंग किसी न किसी ग्रह से जुड़ा होता है. पैरों का संबंध कर्म, धैर्य और स्थिरता से माना गया है.जब कोई व्यक्ति लगातार पैर हिलाता रहता है, तो यह उसके अंदर की बेचैनी और अस्थिरता को दिखाता है. मान्यता है कि इससे कुंडली में शनि ग्रह कमजोर होने लगता है.शनि कमजोर होने पर जीवन में रुकावटें बढ़ सकती हैं, काम अटकने लगते हैं और मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है.

पूजा-पाठ के समय भूलकर भी न करें ये गलती

अगर आप मंदिर में बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं या किसी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हैं, तो उस समय पैर हिलाना और भी अशुभ माना जाता है.कहा जाता है कि पूजा के दौरान ऐसा करने से मन एकाग्र नहीं रहता और पूजा का पूरा फल नहीं मिल पाता. धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इससे ईष्ट देव भी नाराज हो सकते हैं.

शाम के समय पैर हिलाना क्यों माना जाता है गलत?

वास्तु शास्त्र में सूर्यास्त के बाद का समय बेहद खास माना गया है. मान्यता है कि इसी समय घर में सुख-शांति और मां लक्ष्मी का प्रवेश होता है.ऐसे में अगर कोई व्यक्ति शाम के समय लगातार पैर हिलाता है, तो इससे घर का माहौल नकारात्मक हो सकता है. कई लोग मानते हैं कि इससे घर में बेवजह तनाव, झगड़े और मानसिक अशांति बढ़ सकती है.

मानसिक कारण भी हैं जिम्मेदार

विशेषज्ञों के मुताबिक, कई बार पैर हिलाने की आदत तनाव, चिंता या बेचैनी का संकेत भी हो सकती है. कुछ लोग अनजाने में ऐसा करते रहते हैं.अगर यह आदत जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. ध्यान, योग और खुद को शांत रखने की कोशिश इस आदत को कम करने में मदद कर सकती है.

कैसे छोड़ें यह आदत?

बैठते समय अपने पैरों पर ध्यान दें

ज्यादा तनाव लेने से बचें

योग और मेडिटेशन करें

पूजा या मंदिर में बैठते समय खुद को शांत रखें

शाम के समय सकारात्मक माहौल बनाए रखें

छोटी-छोटी आदतें ही हमारे व्यवहार और जीवन पर बड़ा असर डालती हैं. इसलिए अगर आपको भी बैठे-बैठे पैर हिलाने की आदत है, तो समय रहते इसे सुधारना बेहतर माना जाता है.