उत्तराखंड का सबसे रहस्यमयी मंदिर, यहां आंख और मुंह पर पट्टी बांधकर होती है पूजा, देव दर्शन से हो सकते अंधे

Latu Devta Temple: भारत को यूं ही आस्था और रहस्यों की धरती नहीं कहा जाता है. यहां हर मंदिर अपने अंदर एक ऐसी कहानी समेटे हुए है, जो सुनने वालों को हैरान कर देती है. ऐसे स्थल के बारे में सुनने के बाद उनको करीब से देखने की इच्छा डबल हो जाती है. जी हां, ऐसा ही एक मंदिर उत्तराखंड की वादियों में बसा है, जिसकी परंपरा आपको सोचने पर मजबूर कर देगी. कल्पना कीजिए एक ऐसे मंदिर की, जहां कोई भी श्रद्धालु अंदर प्रवेश नहीं कर सकता… यहां तक कि मंदिर का पुजारी भी भगवान के दर्शन नहीं कर पाता है. यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि सौ प्रतिशत हकीकत है. कहा जाता है कि, इस मंदिर में पूजा करने के लिए पुजारी को अपनी आंखों पर पट्टी बांधनी पड़ती है. मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति इस नियम को तोड़कर भगवान के दर्शन करने की कोशिश करता है, तो उसे गंभीर दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं. यही वजह है कि इस मंदिर के गर्भगृह में आम भक्तों का प्रवेश पूरी तरह वर्जित है. लोग दूर खड़े होकर ही अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते हैं. आइए जानते हैं इस मंदिर से जुड़ी रोचक जानकारी-

मंदिर में होती है लाटू देवता की पूजा

ये मंदिर उत्तराखंड के चमोली जिले में देवाल नाम के ब्लॉक में वांण नाम की एक जगह पर मौजूद है. देवस्थल लाटू मंदिर नाम से मशहूर इस जगह पर लाटू देवता की पूजा की जाती है. स्थानीय लोगों के अनुसार, लाटू देवता उत्तराखंड की नंदा देवी के धर्म भाई हैं. इस रहस्यमयी परंपरा के पीछे कई लोक कथाएं प्रचलित हैं. कुछ मानते हैं कि यहां विराजमान देवता की दिव्य शक्ति इतनी प्रबल है कि कोई भी इंसान सीधे उनके दर्शन नहीं कर सकता है. वहीं, कुछ लोगों का कहना है कि यह नियम सदियों से चला आ रहा है और इसे तोड़ना अशुभ माना जाता है.

साल में सिर्फ एक बार खुलते मंदिर द्वार

लाटू देवता के इस मंदिर का द्वार साल में एक ही दिन में वैशाख महीने की पूर्णिमा के दिन खुलता है. इस दिन पुजारी मंदिर के दरवाजे अपनी आंख और मुंह पर पट्टी बांधकर खोलते हैं. देवता के दर्शन भक्त दूर से ही करते हैं. मंदिर के कपाट खुलने के बाद विष्णु सहस्रनाम और भगवती चंडिका पाठ आयोजित किया जाता है. सभी अनुष्ठान के दौरान पुजारी की आंखों पर पट्टी बंधी रहती है.

मणि के साथ नागराज के रूप में विराजमान हैं देवता

स्थानीय लोगों का मानना है कि, मंदिर में नागराज अपनी मणि के साथ रहते हैं, जिसे देख पाना आम लोगों के बस की नहीं है. पुजारी भी नागराज के रूप को देखकर डर न जाएं, इसलिए वे आंखों पर पट्टी बांधकर दरवाजा खोलते हैं और पूजा करते हैं. यही नहीं मुंह पर पट्टी भी इसलिए बांधते हैं कि कहीं उनके मुंह की गंध देवता तक और न ही नागराज की विषैली गंध पुजारी की नाक तक न पहुंच पाए.

कैसे पहुंचें लाटू देवता मंदिर

अगर आप दिल्ली से सफर कर रहे हैं, तो चमोली तक के लिए दूरी करीबन 465 किमी है. ऋषिकेश से होते हुए बस आपको चमोली ले जाएगी. वहीं हवाई यात्रा के लिए दिल्ली से पंतनगर हवाई अड्डे तक यात्रा करने के बाद बस या टैक्सी की मदद से चमोली पहुंच सकते हैं. रेल से हरिद्वार या ऋषिकेश रेलवे स्टेशन तक जाने के बाद बस से यात्रा करनी पड़ेगी. चमोली से 27 किमी दूर लाटू देवता मंदिर है. स्थानीय मंदिरों के जरिए आप यहां तक पहुंच सकते हैं.