Lal Kitab Ke Upay : अगर कर लिए ‘लाल किताब’ में छिपे ये अचूक उपाय, तो जीवनभर नहीं होगी धन और सुख की कमी!

Lal Kitab Ke Upay : लाल किताब सिर्फ एक ज्योतिषीय ग्रंथ नहीं, बल्कि भारतीय परंपरा, लोक-विश्वास और अनुभवों का ऐसा संगम है जिसमें जीवन के हर पहलू को संतुलित करने के संकेत मिलते हैं. इसमें जहां एक ओर वास्तुशास्त्र के सूक्ष्म नियमों का वर्णन मिलता है, वहीं दूसरी ओर सामुद्रिक विज्ञान और व्यवहारिक उपायों के माध्यम से जीवन की परेशानियों को कम करने के सरल तरीके बताए गए हैं. माना जाता है कि इन उपायों को अपनाने से नकारात्मक ऊर्जा कम होती है और घर-परिवार में सुख, शांति, समृद्धि और आर्थिक स्थिरता का मार्ग खुलता है.

आइए जानते हैं ऐसे 15 प्रभावशाली उपाय, जो जीवन के संकटों को दूर कर सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक माने जाते हैं.

1. नाक और कान छिदवाने का उपाय

लाल किताब के अनुसार, नाक और कान छिदवाने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी जानकार व्यक्ति से करवानी चाहिए. इसे शुभ मुहूर्त में करना अच्छा माना जाता है. नाक छिदवाने के लिए बुधवार का दिन शुभ बताया गया है, जबकि गुरुवार को गुरु ग्रह से जुड़े दान करने की सलाह दी जाती है. नाक में चांदी का तार लगभग 43 दिन तक पहनकर रखने की परंपरा है, जिससे सकारात्मक असर माना जाता है. वहीं कान में सोने का तार पहनने की सलाह दी जाती है, जिसे शुभता और संतुलन का प्रतीक माना गया है.

2. सूरमा लगाने का उपाय

लाल किताब में सूरमा को भी एक महत्वपूर्ण उपाय माना गया है. इसके अनुसार घर में काला और सफेद दोनों प्रकार का खड़ा सूरमा रखना चाहिए और समय-समय पर इसे आंखों में लगाने की परंपरा है. माना जाता है कि इससे नजर दोष और नकारात्मक ऊर्जा कम होती है. कुछ मान्यताओं में कुंडली के अनुसार लगभग 5 ग्राम सूरमा को जमीन में गाड़ने की भी सलाह दी जाती है, जिसे जीवन में बाधाओं को कम करने वाला उपाय माना जाता है.

3. चांदी की डिब्बी वाला उपाय

आप अपने घर की अलमारी या फिर तिजोरी में एक ढक्कन लगी चांदी की डिब्बी में पानी भरकर रख सकते हैं. जब भी पानी सूख जाए, उसे फिर से तुरंत वापस से भर दें. यह जीवन में काफी ज्यादा मदद करता है.

4. पत्थर की घट्टी

वास्तु और लोक मान्यताओं में पत्थर की घट्टी को घर की स्थिरता और मजबूती का प्रतीक माना जाता है. इसे यह भी संकेत माना जाता है कि घर में मेहनत, सादगी और आत्मनिर्भरता बनी रहती है. कुछ लोग मानते हैं कि इसे घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा कम होती है और पारिवारिक संतुलन बना रहता है.

5. मिट्टी के बर्तन में शहद

मिट्टी के बर्तन में शहद रखने को शुद्धता, प्राकृतिकता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है. शहद को मिठास और समृद्धि का संकेत माना जाता है, इसलिए इसे घर में उचित स्थान पर रखने से सुख-शांति और सौहार्द बढ़ने की मान्यता है. इसे साफ मिट्टी के बर्तन में भरकर ढककर रखा जाता है और घर के शांत तथा स्वच्छ स्थान पर रखने की सलाह दी जाती है. कुछ परंपराओं में इसे उत्तर-पूर्व दिशा में रखना शुभ माना जाता है.

6. चांदी का टुकड़ा

वास्तु और ज्योतिष में चांदी को शुद्धता, शीतलता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है. माना जाता है कि चांदी का टुकड़ा रखने से घर में आर्थिक स्थिरता बनी रहती है और धन से जुड़ी बाधाएं कम होती हैं. इसे तिजोरी में रखने से धन-संपत्ति की सुरक्षा और वृद्धि का संकेत माना जाता है.

7. क्या होता है छाया दान?

इस प्रक्रिया में व्यक्ति किसी वस्तु (जैसे तेल, काला तिल, लोहे का पात्र या स्वयं की परछाई का प्रतीकात्मक चित्र) का दान करता है. इसे शनि ग्रह के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए किया जाता है. यह पूरी तरह एक प्रतीकात्मक धार्मिक क्रिया मानी जाती है.

8. नारियल का उपाय 1

पानीदार नारियल लेकर अपने तथा परिवार के ऊपर इक्कीस बार वार कर उसे अग्नि में जलाने का उल्लेख परंपरागत मान्यताओं में नकारात्मक ऊर्जा दूर करने हेतु किया जाता है है यह

9. नारियल का दूसरा उपाय

छह नारियल लेकर इक्कीस बार वार कर बहते पानी में प्रवाहित करने का उल्लेख कुछ परंपरागत मान्यताओं में शनि दोष या नकारात्मक प्रभाव कम करने हेतु बताया जाता है

10. सिरहाने रखा तांबे का लोटा

तांबे के लोटे में जल भरकर सिरहाने रखकर सोने और सुबह उसे बाहर या कीकर वृक्ष में डालने का उल्लेख कुछ मान्यताओं में स्वास्थ्य और शांति हेतु बताया जाता है

11. पुजारी को दान

मंदिर के वृद्ध पुजारी या शिक्षक को पीला वस्त्र धार्मिक पुस्तक या पीले खाद्य पदार्थ दान करने की परंपरा को सम्मान और पुण्य कार्य से जोड़ा जाता है

12. सिक्के का उपाय

श्मशान से लौटते समय कुछ सिक्के पीछे फेंकने और घर आकर स्नान करने की परंपरा कुछ मान्यताओं में नकारात्मक ऊर्जा हटाने से जोड़ी जाती है. तांबे का सिक्का सिरहाने रखकर सुबह श्मशान में फेंकने का उल्लेख भी प्रतीकात्मक माना जाता है.

13. सिक्के दान

किसी सफाईकर्मी को सिक्के दान करने का उल्लेख परंपरागत रूप से सेवा, दान और विनम्रता से जोड़ा जाता है. इसे समाज में सहयोग और पुण्य कमाने का माध्यम माना जाता है, जिससे मन में संतोष और सकारात्मक भावना बढ़ती है.

14. तांबे के सिक्के का उपाय

तांबे के गोल सिक्के में छेद करके लाल या सफेद धागे में पिरोकर गले में पहनने का उल्लेख कुछ मान्यताओं में सुरक्षा और सकारात्मक ऊर्जा के प्रतीक रूप में किया जाता है. इसे शुभता और आत्मविश्वास से भी जोड़ा जाता है.

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15. पानी में बहाना

बहते पानी में रेवड़ियां, बताशे, शहद या सिंदूर बहाने की परंपरा कुछ धार्मिक मान्यताओं में बाधा दूर करने और मनोकामना पूर्ण करने से जोड़ी जाती है. इसे प्रतीकात्मक रूप से समर्पण और नकारात्मकता के त्याग का संकेत माना जाता है.

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