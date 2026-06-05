Friday Remedies: शुक्रवार को सूर्यास्त के बाद जरूर करें ये काम, घर में बनी रहेगी मां लक्ष्मी की बरकत

Friday Remedies: हर कोई अपने घर में सुख-शांति, समृद्धि और धन का वास चाहता है. लेकिन कई बार मेहनत करने के बाद भी पैसा टिक नहीं पाता है. अचानक से खर्च बढ़ जाता है. इसके लिए ज्योतिष शास्त्र में कुछ खास उपाय बताए गए हैं. जो ग्रहों और मां लक्ष्मी की कृपा पाने में मददगार माने जाते हैं. खासतौर पर शुक्रवार के दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ किए गए कुछ उपायों से व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति में बदलाव कर सकता है.

पूजा-अर्चना और मंत्र जाप

ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को धन, वैवाहिक सुख और विलासिता का कारक माना जाता है. जब किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र मजबूत होता है, तो उसे जीवन में आर्थिक स्थिरता प्राप्त होती है. इसी कारण मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने और शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए विशेष पूजा-अर्चना और मंत्र जाप की परंपरा रही है. मान्यता है कि इस दिन किए गए उपायों का प्रभाव जल्दी नजर आता है. खासतौर पर तब जब वह नियमों के साथ किए जाएं.

धन प्राप्ती के लिए विशेष उपाय

अगर आपके घर में भी आर्थिक समस्याएं आ रही हैं और धन टिक नहीं पा रहा है, तो शुक्रवार को सूर्यास्त के बाद ये खास उपाय करना शुभ माना जाता है. सबसे पहले साफ तरीके से स्नान कर लें और हल्के रंग के कपड़े पहन लें. घर के पूजा स्थल में मां लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं. छोटे से डिब्बे में नमक भरकर लाल कपड़े में बांध दें और मां लक्ष्मी के चरणों में रख दें.

गुलाबी वस्त्र माना जाता है शुभ

शुक्रवार की रात को गुलाबी रंग बेहद शुभ माना जाता है. इस रंग को शुक्र ग्रह का प्रिय रंग माना जाता है. ज्योतिष मान्यताओं के मुताबिक, इस दिन गुलाबी वस्त्र धारण कर

मां लक्ष्मी की पूजा करना शुभ माना जाता है.

मंत्र का जाप

108 बार करें इस मंत्र का जाप

“ऐं ह्रीं श्रीं अष्टलक्ष्मीये हीं सिद्धये मम गृहे आगच्छागच्छ नमः स्वाहा.”

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क्यों खास माने जाते हैं ये उपाय?

ज्योतिष के अनुसार शुक्रवार का संबंध धन, सुख-शांति और पारिवारिक जीवन से होता है.

इस दिन श्रद्धा से पूजा और मंत्र जाप करने से मन शांत और सकारात्मक रहता है.

मां लक्ष्मी की आराधना से आत्मविश्वास और आर्थिक अनुशासन बढ़ता है.

शुक्र ग्रह से जुड़े उपाय जीवन में सकारात्मक सोच और समृद्धि लाने में सहायक माने जाते हैं.

शुक्रवार शाम किए गए उपाय मां लक्ष्मी और शुक्र ग्रह की कृपा पाने के लिए शुभ माने जाते हैं.

इन उपायों का फल व्यक्ति की श्रद्धा, सोच और कर्मों पर निर्भर करता है.

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