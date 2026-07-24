Home > धर्म > उत्तर प्रदेश का चमत्कारी मेंढक मंदिर… दिन में कई बार रंग बदलता है शिवलिंग, खड़ी अवस्था में है नंदी महाराज की मूर्ति

उत्तर प्रदेश का चमत्कारी मेंढक मंदिर… दिन में कई बार रंग बदलता है शिवलिंग, खड़ी अवस्था में है नंदी महाराज की मूर्ति

Mendhak Temple Lakhimpur: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में स्थित मेंढक मंदिर एक ऐसे अनोखा शिवधाम है, जहां हर साल हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं. इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह मानी जाती है कि यहां स्थापित शिवलिंग दिन में कई बार अपना रंग बदलता हुआ दिखाई देता है.

By: Lalit Kumar | Last Updated: July 24, 2026 2:42:59 PM IST

जानिए, उत्तर प्रदेश का चमत्कारी मेंढक मंदिर के बारे में- (AI)
जानिए, उत्तर प्रदेश का चमत्कारी मेंढक मंदिर के बारे में- (AI)


Mendhak Temple Lakhimpur: भारत में भगवान शिव के ऐसे कई प्राचीन मंदिर हैं, जो अपनी अनोखी मान्यताओं और रहस्यमयी विशेषताओं के कारण देश-दुनिया में प्रसिद्ध हैं. उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में स्थित मेंढक मंदिर भी ऐसा ही एक अनोखा शिवधाम है, जहां हर साल हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं. इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह मानी जाती है कि यहां स्थापित शिवलिंग दिन में कई बार अपना रंग बदलता हुआ दिखाई देता है. इतना ही नहीं, मंदिर परिसर में विराजमान नंदी महाराज की प्रतिमा सामान्य मंदिरों की तरह बैठी हुई नहीं, बल्कि खड़ी अवस्था में है, जो इसे और भी रहस्यमयी बनाती है. आइए जानते हैं इस प्राचीन मंदिर की धार्मिक मान्यताओं और इतिहास से जुड़ी रोचक बातें.

मेंढक मंदिर नाम कैसे पड़ा?

स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, इस मंदिर का नाम इसकी अनोखी वास्तुकला के कारण पड़ा. मंदिर का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि इसका आधार मेंढक (फ्रॉग) की आकृति जैसा दिखाई देता है. यही वजह है कि, इसे मेंढक मंदिर कहा जाने लगा. यह मंदिर भारतीय शिल्पकला और तांत्रिक वास्तु परंपरा का अनूठा उदाहरण माना जाता है.

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दिन में कई बार बदलता है शिवलिंग का रंग

श्रद्धालुओं का दावा है कि, मंदिर में स्थापित शिवलिंग सुबह, दोपहर और शाम अलग-अलग रंगों की आभा लिए दिखाई देता है. कई लोग इसे भगवान शिव का दिव्य चमत्कार मानते हैं. हालांकि, इसके पीछे कोई वैज्ञानिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है. इसके बावजूद यह रहस्य वर्षों से लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है.

मंदिर में खड़े हैं नंदी महाराज

भगवान शिव के अधिकांश मंदिरों में नंदी महाराज की प्रतिमा बैठी हुई मुद्रा में दिखाई देती है, लेकिन लखीमपुर खीरी के इस मंदिर में नंदी महाराज खड़ी अवस्था में विराजमान हैं. यही विशेषता इस मंदिर को देश के अन्य शिवालयों से अलग पहचान देती है. श्रद्धालु इसे भगवान शिव के विशेष स्वरूप और मंदिर की दिव्यता से जोड़कर देखते हैं.

तांत्रिक परंपरा से भी जुड़ा है मंदिर

स्थानीय जानकारों के अनुसार, यह मंदिर प्राचीन तांत्रिक परंपराओं से भी जुड़ा माना जाता है. कहा जाता है कि, इसका निर्माण विशेष ज्यामितीय सिद्धांतों और आध्यात्मिक ऊर्जा को ध्यान में रखकर कराया गया था. इसलिए यह स्थान साधकों और शिव भक्तों के बीच विशेष महत्व रखता है.

सावन और महाशिवरात्रि पर उमड़ती है भीड़

सावन माह, महाशिवरात्रि और सोमवार के दिन यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक करने आते हैं. मान्यता है कि सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करने पर मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन की बाधाएं दूर होती हैं.

आस्था और रहस्य का अद्भुत संगम

मेंढक मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि अपनी अनोखी वास्तुकला, रहस्यमयी शिवलिंग और खड़े नंदी महाराज की प्रतिमा के कारण शोधकर्ताओं और पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. हर साल यहां हजारों लोग इन अद्भुत विशेषताओं को देखने और भगवान शिव का आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं.

Tags: Dharmfamous templereligion news
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