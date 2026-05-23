Nautapa 2026: नौतपा में कान्हा जी को कैसे रखें ठंडा?आपकी ये गलती लड्डू गोपाल को दे रही कष्ट! तुरंत बदलें सेवा के नियम

Nautapa 2026 Laddu Gopal Seva: 25 मई से नौतपा की शुरुआत हो रही है, जो 2 जून तक चलेगा. इन 9 दिनों में गर्मी अपने चरम पर होती है. जिस तरह इंसानों को इस दौरान ज्यादा देखभाल और ठंडक की जरूरत होती है, उसी तरह घर में विराजमान लड्डू गोपाल की सेवा में भी कुछ खास बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी माना जाता है.

सनातन परंपरा में लड्डू गोपाल को छोटे बालक की तरह माना जाता है. इसलिए नौतपा के दौरान उनकी सेवा में छोटी-सी लापरवाही भी उचित नहीं मानी जाती. आइए जानते हैं गर्मी के इन दिनों में कान्हा जी की सेवा से जुड़े जरूरी नियम.

ठंडे जल से कराएं स्नान

नौतपा में सुबह के समय लड्डू गोपाल को हल्के ठंडे पानी से स्नान कराना शुभ माना जाता है. स्नान के पानी में थोड़ा गुलाब जल या गंगाजल मिलाने से शीतलता बनी रहती है.स्नान के बाद कान्हा जी को गोपी चंदन का तिलक लगाएं और हल्का सुगंधित इत्र भी लगा सकते हैं.

भारी कपड़ों की जगह पहनाएं सूती वस्त्र

गर्मी में मोटे, चमकीले या भारी कपड़े लड्डू गोपाल को पहनाने से बचना चाहिए. इस मौसम में हल्के और आरामदायक सूती वस्त्र ज्यादा अच्छे माने जाते हैं.

इसके अलावा भारी गहनों की बजाय ताजे फूलों की माला पहनाना शुभ माना गया है. इससे कान्हा जी को ठंडक और ताजगी मिलती है.

पीने का पानी बार-बार बदलें

नौतपा के दौरान लड्डू गोपाल के पास हमेशा साफ और ठंडा पानी जरूर रखें. गर्मी में पानी जल्दी गर्म हो जाता है, इसलिए इसे समय-समय पर बदलते रहना चाहिए.धार्मिक मान्यता है कि सेवा में स्वच्छता और शुद्धता का विशेष ध्यान रखना जरूरी होता है.

गर्मियों में ये भोग लगाना माना जाता है शुभ

कहा जाता है कि भगवान श्रीकृष्ण प्रेम से लगाया गया भोग जल्दी स्वीकार करते हैं. गर्मियों में लड्डू गोपाल को माखन-मिश्री, ठंडी खीर, रबड़ी, शिकंजी और मौसमी फलों का भोग लगा सकते हैं.आम, तरबूज, खरबूजा और ताजे फलों का रस भी भोग में शामिल करना शुभ माना जाता है. ध्यान रखें कि भोजन पूरी तरह सात्विक हो और उसमें प्याज-लहसुन का इस्तेमाल न किया गया हो.साथ ही भोग में तुलसी दल जरूर रखें, क्योंकि इसके बिना कान्हा जी का भोग अधूरा माना जाता है.

भोग लगाते समय बोलें ये मंत्र

जब भी लड्डू गोपाल को जल या भोजन अर्पित करें, तब इस मंत्र का जाप करना शुभ माना जाता है

‘त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये.

गृहाणे सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर ..’

नौतपा में भूलकर भी न करें ये गलतियां

नौतपा के दौरान लड्डू गोपाल को सीधे धूप या गर्म हवा वाली जगह पर न रखें. उनका स्थान ठंडा और हवादार होना चाहिए.इसके अलावा ऊनी, भारी या चुभने वाले कपड़े पहनाने से बचें. गर्मी में भारी गहने भी नहीं पहनाने चाहिए.धार्मिक मान्यता है कि बाल गोपाल की सेवा में प्रेम, स्वच्छता और मौसम के अनुसार देखभाल सबसे ज्यादा जरूरी होती है.