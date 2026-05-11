Home > धर्म > Labh Drishti Rajyoga: इस दिन बन रहा है लाभ दृष्टि राजयोग,  इन 4 राशियों के जीवन में आ सकते हैं बड़े बदलाव

Labh Drishti Rajyoga: इस दिन बन रहा है लाभ दृष्टि राजयोग,  इन 4 राशियों के जीवन में आ सकते हैं बड़े बदलाव

Labh Drishti Rajyoga: 29 जून को मंगल और गुरु की विशेष स्थिति से लाभ दृष्टि राजयोग बनने जा रहा है. ज्योतिष के अनुसार यह योग करियर, धन और सम्मान के मामले में सकारात्मक परिणाम दे सकता है. खासतौर पर वृषभ, कर्क, वृश्चिक और मकर राशि के लोगों को इस दौरान नए अवसर, आर्थिक लाभ और रुके हुए कार्यों में सफलता मिलने के संकेत हैं.

By: Ranjana Sharma | Last Updated: May 11, 2026 11:35:20 AM IST

29 जून से शुरू होगा शुभ समय, रुके काम होंगे पूरे
29 जून से शुरू होगा शुभ समय, रुके काम होंगे पूरे


Labh Drishti Rajyoga: जून महीने के आखिर में ग्रहों की चाल एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का संकेत दे रही है. वैदिक ज्योतिष के अनुसार, 29 जून को मंगल और गुरु ग्रह एक विशेष स्थिति में आकर “लाभ दृष्टि राजयोग” का निर्माण करेंगे. द्रिक पंचांग के मुताबिक, जब मंगल और गुरु लगभग 60 डिग्री के कोण पर स्थित होते हैं, तब यह शुभ योग बनता है. ज्योतिष शास्त्र में इस योग को बेहद प्रभावशाली और फलदायी माना गया है. माना जाता है कि जब मंगल और गुरु एक-दूसरे पर शुभ दृष्टि डालते हैं, तो व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. इस दौरान करियर में प्रगति, आर्थिक लाभ और सामाजिक सम्मान मिलने की संभावना बढ़ जाती है. साथ ही कई ऐसे कार्य, जो लंबे समय से रुके हुए थे, उनमें भी गति आने लगती है. आत्मविश्वास मजबूत होता है और नए अवसर मिलने के योग बनते हैं.

वृषभ राशि वालों को मिल सकते हैं नए अवसर

लाभ दृष्टि राजयोग का असर वृषभ राशि के जातकों के लिए काफी शुभ माना जा रहा है. इस दौरान आय में बढ़ोतरी के संकेत मिल रहे हैं. नौकरीपेशा लोगों को करियर में आगे बढ़ने के नए मौके प्राप्त हो सकते हैं. लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होने की संभावना है. व्यापार से जुड़े लोगों को भी नए अवसर मिल सकते हैं, जिससे कारोबार में विस्तार होने के योग बनेंगे. यदि आप किसी नए काम की शुरुआत करने की योजना बना रहे हैं, तो यह समय आपके लिए अनुकूल साबित हो सकता है.

कर्क राशि के लिए नई शुरुआत का समय

कर्क राशि के जातकों के लिए यह योग जीवन में नई शुरुआत लेकर आ सकता है. करियर और निजी जीवन दोनों क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं. परिवार का माहौल बेहतर रहेगा और रिश्तों में मधुरता बढ़ सकती है. स्वास्थ्य के लिहाज से भी यह समय राहत देने वाला रह सकता है. आर्थिक स्थिति में मजबूती आने के संकेत हैं. जो लोग लंबे समय से किसी बदलाव की प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्हें इस दौरान अच्छे परिणाम मिल सकते हैं.

वृश्चिक राशि वालों के लिए खुल सकते हैं तरक्की के रास्ते

वृश्चिक राशि के लोगों के लिए यह राजयोग तरक्की और सफलता के नए रास्ते खोल सकता है. नौकरी और व्यापार दोनों क्षेत्रों में नए अवसर प्राप्त होने की संभावना है. लंबे समय से अटके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं, जिससे मानसिक तनाव भी कम होगा. निवेश से जुड़े मामलों में लाभ मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं. जून महीने के अंत तक आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिल सकता है. साथ ही भविष्य की योजनाओं को आगे बढ़ाने का सही समय माना जा रहा है.

मकर राशि के लिए उपलब्धियों से भरा रह सकता है समय

मकर राशि के जातकों के लिए यह समय कई उपलब्धियां लेकर आ सकता है. आय में वृद्धि के मजबूत योग बन रहे हैं. प्रॉपर्टी और जमीन से जुड़े मामलों में लाभ मिलने की संभावना है. वैवाहिक जीवन में संतुलन और सामंजस्य बना रहेगा. समाज में मान-सम्मान बढ़ सकता है और आपके फैसलों की सराहना हो सकती है. यह समय आत्मविश्वास और सफलता दोनों को बढ़ाने वाला साबित हो सकता है.

क्या है लाभ दृष्टि राजयोग?

ज्योतिष शास्त्र में लाभ दृष्टि राजयोग को बेहद शुभ माना गया है. यह योग तब बनता है जब मंगल और गुरु ग्रह एक-दूसरे पर सकारात्मक दृष्टि डालते हैं. गुरु को ज्ञान, भाग्य और समृद्धि का कारक माना जाता है, जबकि मंगल साहस, ऊर्जा और पराक्रम का प्रतिनिधित्व करता है. इन दोनों ग्रहों का शुभ प्रभाव व्यक्ति के जीवन में उन्नति, आर्थिक मजबूती और नए अवसर लेकर आता है. यही वजह है कि इस योग को विशेष फलदायी माना जाता है.

Tags: labh drishti rajyogamangal guru yoga
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