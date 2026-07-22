Home > धर्म > सावन में प्याज-लहसुन क्यों नहीं खाते लोग? प्रेमानंद महाराज से जान लें असली वजह

सावन में प्याज-लहसुन क्यों नहीं खाते लोग? प्रेमानंद महाराज से जान लें असली वजह

Sawan Me Lahsun Pyaj Khana Chahiye Ya Nahi: सावन के महीने में बहुत सारे लोग प्याज और लहसुन  खाने से परहेज करते हैं यह किस हद तक सही है आइए इसके बारे में जानतें हैं  प्रेमानंद महाराज की सलाह.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: July 22, 2026 3:38:34 PM IST

क्या सावन में लहसुन प्याज खाना चाहिए
क्या सावन में लहसुन प्याज खाना चाहिए


 Kya Sawan Me Lahsun Pyaj Khana Chahiye: सावन शुरू होते ही कई घरों की रसोई बदल जाती है. लोग प्याज और लहसुन से बनी चीजें खाना छोड़ देते हैं और सात्त्विक भोजन अपनाते हैं. हर साल यह सवाल भी उठता है कि क्या सावन में प्याज-लहसुन खाना गलत माना जाता है? इस विषय पर वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज ने अपने प्रवचन में विस्तार से बात की है.
 
उनका कहना है कि सावन सिर्फ व्रत रखने का महीना नहीं है, बल्कि खुद पर संयम रखने और मन को भगवान शिव की भक्ति में लगाने का समय भी है. इसलिए खानपान में भी सादगी और शुद्धता का ध्यान रखा जाता है.

प्याज-लहसुन से दूरी बनाने की वजह क्या है?

प्रेमानंद महाराज के अनुसार, सनातन परंपरा में प्याज और लहसुन को तामसिक आहार माना गया है. ऐसी मान्यता है कि इनका अधिक सेवन व्यक्ति के स्वभाव और मन पर असर डाल सकता है. इसी कारण जो लोग पूजा-पाठ, जप या शिव साधना में लगे रहते हैं, वे सावन के दौरान इनसे परहेज करते हैं.महाराज कहते हैं कि जब मन शांत रहता है, तभी साधना में एकाग्रता आती है. इसलिए इस महीने सात्त्विक भोजन को प्राथमिकता देने की परंपरा चली आ रही है.

क्या इन्हें खाना पाप माना जाता है?

इस सवाल पर प्रेमानंद महाराज ने साफ शब्दों में कहा कि प्याज और लहसुन खाना पाप नहीं है. उन्होंने समझाया कि इनका संबंध स्वाद से नहीं, बल्कि उनके गुणों से है. इसलिए जो व्यक्ति आध्यात्मिक साधना कर रहा है, उसके लिए इनसे दूरी बनाना बेहतर माना जाता है.उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी नियम का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि व्यक्ति के भीतर अनुशासन और आत्मसंयम विकसित करना है.

बीमारी में खा सकते हैं या नहीं?

महाराज ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर किसी को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है और डॉक्टर ने प्याज या लहसुन खाने की सलाह दी है, तो जरूरत के अनुसार इनका सेवन किया जा सकता है. ऐसे मामलों में स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना गलत नहीं माना जाता.लेकिन अगर सिर्फ स्वाद या आदत की वजह से इनका सेवन किया जा रहा है, तो सावन के दौरान थोड़ा संयम रखना अधिक उचित माना गया है.

वृंदावन का उदाहरण देकर समझाई बात

अपने प्रवचन में प्रेमानंद महाराज ने कहा कि वृंदावन में ठाकुरजी को रोज बिना प्याज-लहसुन का भोग लगाया जाता है. इसके बावजूद भोजन स्वादिष्ट भी होता है और श्रद्धा से भरपूर भी.उनका कहना है कि भगवान के लिए बनाए गए भोजन में सबसे अहम चीज मसाले नहीं, बल्कि श्रद्धा और समर्पण का भाव होता है. यही संदेश सावन का महीना भी देता है.

Tags: Onion Garlicpremanand maharajSattvic FoodSawan 2026Sawan DietSawan Food RulesShravan Month
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बारिश में भी स्वर्ग! केरल के इन 5 खूबसूरत ठिकानों...

July 22, 2026

ये 5 कारण जिसकी वजह से रोहित शर्मा को संन्यास...

July 21, 2026

सिर्फ एक अमरूद और सेहत को कई फायदे, इम्यूनिटी से...

July 21, 2026

बेहतरीन एक्ट्रेस हैं संजय दत्त की पत्नी मान्यता दत्त, इन...

July 21, 2026

जिम्बाब्वे के खिलाफ किस भारतीय ने ठोके सबसे ज्यादा रन?...

July 21, 2026

ट्रेंड नहीं, टाइमलेस खूबसूरती है एक्ट्रेस आंचल सिंह का ब्राइडल...

July 21, 2026
सावन में प्याज-लहसुन क्यों नहीं खाते लोग? प्रेमानंद महाराज से जान लें असली वजह

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

सावन में प्याज-लहसुन क्यों नहीं खाते लोग? प्रेमानंद महाराज से जान लें असली वजह
सावन में प्याज-लहसुन क्यों नहीं खाते लोग? प्रेमानंद महाराज से जान लें असली वजह
सावन में प्याज-लहसुन क्यों नहीं खाते लोग? प्रेमानंद महाराज से जान लें असली वजह
सावन में प्याज-लहसुन क्यों नहीं खाते लोग? प्रेमानंद महाराज से जान लें असली वजह