पूजा में कुशा की अंगूठी क्यों पहनी जाती है? इस पवित्र घास का श्रीहरि से क्या नाता, जानें इसका धार्मिक महत्व

Kusha Grass Ring significance: सनातन परंपरा में कुशा को केवल घास नहीं, बल्कि धार्मिक कर्मकांड का महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है. इसलिए आपने अक्सर पूजा-पाठ, श्राद्ध या धार्मिक अनुष्ठान के दौरान लोगों को उंगली में कुशा से बनी अंगूठी यानी पवित्री पहने देखा होगा. लेकिन, क्या आपने कभी सोचा है कि पूजा के दौरान इसे उंगली में पहनने की परंपरा क्यों है? आखिर एक साधारण सी दिखने वाली घास को इतना पवित्र क्यों माना गया? धार्मिक मान्यताओं में कुशा का संबंध भगवान विष्णु यानी श्रीहरि से क्यों जोड़ा जाता है? उन्नाव के ज्योतिषाचार्य ऋषिकांत मिश्र शास्त्री से जानते हैं इन सवालों के बारे में-

पूजा में क्यों पहनी जाती है कुशा की अंगूठी?

सनातन धर्म में कुशा की अंगूठी को पवित्री कहा जाता है. पूजा, जप, हवन, संकल्प और विशेष रूप से पितृ कर्म के दौरान इसे धारण करने की परंपरा रही है. धार्मिक मान्यता है कि पवित्री धारण करने से व्यक्ति पूजा के दौरान अपने मन और कर्म को एकाग्र रखता है और धार्मिक कार्य की पवित्रता बनी रहती है. वहीं, कई कर्मकांडों में संकल्प लेते समय भी कुशा का इस्तेमाल किया जाता है. माना जाता है कि कुशा धारण करके किया गया धार्मिक अनुष्ठान विधि-विधान के अनुरूप और अधिक शुद्धता के साथ संपन्न होता है.

श्रीहरि से क्या है कुशा का संबंध?

कुशा को लेकर पुराणों और धार्मिक परंपराओं में कई कथाएं मिलती हैं. एक प्रचलित मान्यता के अनुसार इसका संबंध भगवान विष्णु से है. इसलिए इसे विष्णु प्रिय और अत्यंत पवित्र माना जाता है. कुशा का उपयोग केवल पूजा तक सीमित नहीं है. वैदिक परंपरा में इसका इस्तेमाल आसन बनाने, धार्मिक पात्र रखने और विभिन्न संस्कारों में भी किया जाता रहा है. यही कारण है कि कुशा को धार्मिक अनुष्ठानों में विशेष स्थान मिला.

पितृ कर्म में भी क्यों जरूरी है कुशा?

ज्योतिषाचार्य के मुताबिक, श्राद्ध और तर्पण जैसे पितृ कर्मों में भी कुशा का विशेष महत्व बताया गया है. तर्पण के दौरान कुशा का प्रयोग किया जाता है और कई परंपराओं में कुशा की अंगूठी धारण करने का विधान मिलता है. धार्मिक दृष्टि से कुशा को शुद्धता, सात्विकता और अनुशासन का प्रतीक माना जाता है. हालांकि अलग-अलग संप्रदायों और क्षेत्रों में इसके इस्तेमाल की विधि कुछ अलग हो सकती है.