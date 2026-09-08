कुरुक्षेत्र का भद्रकाली मंदिर: जहां गिरा माता सती का टखना, पांडवों ने मांगी थी विजय! मन्नत पूरी होने पर घोड़े चढ़ाने की परंपरा

Bhadrakali Temple Kurukshetra: कुरुक्षेत्र की धरती को महाभारत की अनगिनत कथाओं का साक्षी माना जाता है. इसी पवित्र भूमि पर कई प्राचीन मंदिर भी मौजूद हैं. यहां होने वाली रहस्यमयी घटनाएं लोगों को हैरान करती हैं. इनके बारे में सुनने के बाद इन्हें करीब से देखने की इच्छा बढ़ जाती है. कुरुक्षेत्र में ऐसा ही एक मंदिर है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहां माता सती का दाहिना टखना यानी एड़ी गिरा था. यही वजह है कि श्री देवीकूप भद्रकाली मंदिर को देश के प्रमुख शक्तिपीठों में गिना जाता है. मंदिर का संबंध सिर्फ देवी सती की कथा से ही नहीं, बल्कि महाभारत काल से भी जोड़ा जाता है. मान्यता है कि युद्ध से पहले पांडवों ने यहां मां भद्रकाली की पूजा कर विजय का आशीर्वाद मांगा था. आज भी यहां मन्नत पूरी होने पर घोड़े चढ़ाने की अनोखी परंपरा निभाई जाती है.

शक्तिपीठ से जुड़ी है मान्यता

हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित श्री देवीकूप भद्रकाली मंदिर को स्थानीय धार्मिक परंपराओं में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. पौराणिक मान्यता के अनुसार, जब भगवान शिव माता सती के शरीर को लेकर विचरण कर रहे थे, तब भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के विभिन्न अंग अलग-अलग स्थानों पर गिरे. इन्हीं स्थानों को शक्तिपीठ कहा जाता है. मान्यता है कि कुरुक्षेत्र में माता सती का दाहिना टखना गिरा था. इसी कारण यहां देवी को भद्रकाली के रूप में पूजा जाता है. मंदिर का प्राचीन स्वरूप और इससे जुड़ी धार्मिक मान्यताएं श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करती हैं.

महाभारत से भी जुड़ा है मंदिर

भद्रकाली मंदिर की सबसे चर्चित मान्यताओं में इसका महाभारत से संबंध भी शामिल है. कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू होने से पहले पांडवों ने मां भद्रकाली की आराधना की थी. उन्होंने देवी से युद्ध में विजय और धर्म की स्थापना के लिए आशीर्वाद मांगा था. इसी वजह से मंदिर को पांडवों की आस्था से जोड़कर देखा जाता है. श्रद्धालुओं के बीच यह विश्वास आज भी प्रचलित है कि मां भद्रकाली की पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं.

मन्नत पूरी होने पर चढ़ाते हैं घोड़े

इस मंदिर की एक खास परंपरा भक्तों का ध्यान खींचती है. यहां मन्नत पूरी होने के बाद श्रद्धालु घोड़े चढ़ाते हैं. ये घोड़े चांदी, पीतल, मिट्टी या अन्य धातुओं के हो सकते हैं. इसके पीछे महाभारत काल से जुड़ी एक मान्यता बताई जाती है. कहा जाता है कि पांडवों ने युद्ध में विजय मिलने पर मां को श्रेष्ठ घोड़े अर्पित करने का संकल्प लिया था. तभी से इस परंपरा को आस्था के साथ आगे बढ़ाने की मान्यता है.

आज भी उमड़ते हैं श्रद्धालु

भद्रकाली मंदिर में सालभर श्रद्धालुओं का आना-जाना लगा रहता है. नवरात्र और विशेष धार्मिक अवसरों पर यहां भक्तों की भीड़ और बढ़ जाती है. कोई संतान, सुख-समृद्धि या सफलता की कामना लेकर पहुंचता है तो कोई अपनी मन्नत पूरी होने के बाद देवी के दरबार में घोड़ा अर्पित करता है.