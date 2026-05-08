Kundali Reading Tips: कुंडली में छिपे होते हैं सरकारी नौकरी के संकेत! जानें कौन-से ग्रह बनाते हैं अफसर बनने के योग

Kundali Reading Tips: भारत में सरकारी नौकरी आज भी सबसे सुरक्षित और प्रतिष्ठित करियर विकल्प मानी जाती है. लाखों युवा हर साल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर व्यक्ति की कुंडली में सरकारी सेवा के योग समान नहीं होते. ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि जन्मकुंडली में कुछ विशेष ग्रह स्थिति और राजयोग ऐसे होते हैं, जो व्यक्ति को सरकारी नौकरी, प्रशासनिक सेवा या उच्च पद तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाते हैं. ज्योतिषाचार्य हर्षवर्द्धन शांडिल्य के अनुसार, कुंडली के कुछ खास भाव और ग्रह सरकारी नौकरी की संभावना को मजबूत बनाते हैं. यदि ये ग्रह शुभ स्थिति में हों, तो व्यक्ति को सरकारी क्षेत्र में सफलता मिलने के प्रबल संकेत माने जाते हैं.

कुंडली में सूर्य का प्रभाव बेहद अहम

ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को शासन, प्रशासन और सरकारी क्षेत्र का कारक ग्रह माना गया है. यदि सूर्य कुंडली के केंद्र भाव (लग्न, चतुर्थ, सप्तम या दशम) या त्रिकोण भाव (लग्न, पंचम, नवम) में स्थित हो और मेष राशि में उच्च का या सिंह राशि में स्वराशि का हो, तो व्यक्ति के सरकारी नौकरी पाने के योग काफी मजबूत माने जाते हैं.

ऐसे लोगों में नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और प्रशासनिक गुण अधिक देखने को मिलते हैं.

दशम भाव और दशमेश से तय होता है करियर

कुंडली का दसवां भाव कर्म और करियर का भाव माना जाता है. इस भाव के स्वामी यानी दशमेश की स्थिति सरकारी नौकरी के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है. यदि दशमेश केंद्र या त्रिकोण भाव में शुभ स्थिति में बैठा हो, तो व्यक्ति को स्थिर करियर और सरकारी क्षेत्र में सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है. ज्योतिष में सरकारी नौकरी के योग देखने के दौरान दशम भाव की गहराई से जांच की जाती है.

शनि, मंगल और सूर्य की युति भी देती है बड़ा पद

शनि ग्रह अनुशासन, सेवा और मेहनत का प्रतिनिधित्व करते हैं. यदि शनि दशम भाव में हों या सूर्य के साथ शुभ संबंध बनाएं, तो व्यक्ति को सरकारी विभाग में उच्च पद मिलने की संभावना बनती है. वहीं मंगल को सेना, पुलिस और सुरक्षा सेवाओं का कारक ग्रह माना गया है. यदि मंगल दशम भाव में मजबूत स्थिति में हो, तो व्यक्ति को रक्षा सेवाओं या पुलिस विभाग में सफलता मिल सकती है.

बृहस्पति देते हैं स्थिर करियर और प्रतिष्ठा

ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति को ज्ञान, प्रतिष्ठा और प्रशासनिक क्षमता का प्रतीक माना गया है. कहा जाता है कि IAS और PCS जैसी उच्च प्रशासनिक सेवाओं के लिए गुरु ग्रह का मजबूत होना जरूरी होता है. यदि गुरु कुंडली के दसवें या ग्यारहवें भाव में शुभ स्थिति में हों, तो व्यक्ति को करियर में सफलता, सम्मान और आर्थिक स्थिरता मिलने की संभावना रहती है.

राजयोग भी बनाते हैं सरकारी नौकरी के प्रबल संकेत

ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार यदि कुंडली में केंद्र और त्रिकोण भावों के बीच शुभ संबंध बनता है, तो व्यक्ति के जीवन में राजयोग बनते हैं. ऐसे योग सरकारी नौकरी और उच्च पद दिलाने में सहायक माने जाते हैं. रुचक योग, भद्र योग, हंस योग जैसे पंच महापुरुष राजयोग व्यक्ति को प्रशासनिक क्षेत्र में बड़ी सफलता दिला सकते हैं. ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि सरकारी नौकरी पाने के लिए केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि ग्रहों की शुभ स्थिति भी महत्वपूर्ण मानी जाती है. हालांकि किसी भी सफलता के लिए परिश्रम सबसे जरूरी माना गया है.

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