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फिल्म Krishnavataram हिट होते ही प्रेमानंद महाराज की शरण पहुंचे एक्टर सिद्धार्थ, बोले- सपना साकार…

Actor siddharth gupta Vrindavan Visit: हाल ही में रिलीज हुई फिल्म कृष्णावरतारम् (Krishnavataram) सुर्खियों में है. इस फिल्म की हाईलाइट हैं एक्टर सिद्धार्थ गुप्ता जिन्होंने फिल्म में भगवान श्रीकृष्ण का रोल निभाया है. सिद्धार्थ गुप्ता ने अपनी अदाकारी से फैन्स का दिल जीत लिया. इस बीच फिल्म के एक्टर सिद्धार्थ गुप्ता संत प्रेमानंद महाराज जी का आशीर्वाद लेने वृंदावन पहुंचे थे.

By: Lalit Kumar | Last Updated: May 12, 2026 3:38:42 PM IST

फिल्म की सफलता के बाद संत प्रेमानंद महाराज की शरण पहुंचे एक्टर सिद्धार्थ गुप्ता.
फिल्म की सफलता के बाद संत प्रेमानंद महाराज की शरण पहुंचे एक्टर सिद्धार्थ गुप्ता.


Actor siddharth gupta Vrindavan Visit: इन दिनों माइथोलॉजिकल फिल्मों को दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं. हाल ही में आई एक ऐसी ही फिल्म ने खूब सुर्खियां बटोरी हैं. जी हां, इस फिल्म का नाम है कृष्णावरतारम् (Krishnavataram). इस फिल्म की हाईलाइट हैं एक्टर सिद्धार्थ गुप्ता जिन्होंने फिल्म में भगवान श्रीकृष्ण का रोल निभाया है. सिद्धार्थ गुप्ता ने अपनी अदाकारी से फैन्स का दिल जीत लिया. इन दिनों यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है. इस बीच फिल्म के एक्टर सिद्धार्थ गुप्ता संत प्रेमानंद महाराज जी का आशीर्वाद लेने वृंदावन पहुंचे थे.

बता दें कि, पर्दे पर भगवान कृष्ण की भूमिका निभाकर सुर्खियों में आए सिद्धार्थ फिल्म की रिलीज से पहले अपनी मां की एक इच्छा पूरी करने के लिए वृंदावन पहुंचे थे. एक्टर ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट की है, जिसमें वे प्रेमानंद महाराज जी का आशीर्वाद लेते नजर आ रहे हैं और उनके सामने हाथ जोड़कर बैठे हैं. सिद्धार्थ ने इस पल को अपने जीवन का खास मोड़ बताया, और सोशल मीडिया पर शेयर की गई तस्वीरों ने इस कहानी को और भी करीब ला दिया.

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मां की इच्छा से शुरू हुआ सफर

सिद्धार्थ गुप्ता के लिए ‘कृष्णावतारम्’ सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी जैसा प्रोजेक्ट था. भगवान कृष्ण का किरदार निभाना आसान नहीं होता, और इसे लेकर उनके मन में शुरुआत से ही एक अलग तरह का दबाव था. सिद्धार्थ कहते हैं कि, जब उन्हें यह रोल मिला, तो उनकी मां ने एक ही बात कही-फिल्म रिलीज से पहले वृंदावन जाकर प्रेमानंद महाराज का आशीर्वाद जरूर लेना. उस समय उन्हें खुद नहीं पता था कि यह कैसे होगा, लेकिन वक्त के साथ सब कुछ अपने आप होता चला गया. वृंदावन पहुंचकर उन्होंने न सिर्फ महाराज जी से मुलाकात की. एक्टर ने महाराज जी को फिल्म का ट्रेलर भी दिखाया. यह पल उनके लिए किसी सपने के सच होने जैसा था.

एक्टर की सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट

सिद्धार्थ ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में इस अनुभव को बहुत ही सरल और दिल से लिखे शब्दों में शेयर किया. उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, बल्कि उनकी मां की प्रार्थना का जवाब था. उनकी इस लाइन ने फैंस को काफी प्रभावित किया. अक्सर लोग सफलता को सिर्फ मेहनत से जोड़ते हैं, लेकिन इस कहानी में विश्वास और भावनाएं भी उतनी ही मजबूत नजर आती हैं. सोशल मीडिया पर लोगों ने इस पोस्ट पर जमकर प्रतिक्रिया दी. कई फैंस ने इसे उनकी विनम्रता और आस्था से जोड़ा, तो कुछ ने इसे फिल्म के प्रमोशन का अलग अंदाज बताया.

ये भी पढ़ें:-भारत ही नहीं विदेशों में भी गूंजता है हनुमानजी का नाम,जानिए दुनिया में कहां-कहां है उनकी सबसे ज्यादा मान्यता

आस्था और सिनेमा का महासंगम

आज के समय में जब फिल्में अक्सर सिर्फ एंटरटेनमेंट तक सीमित रह जाती हैं, ‘कृष्णावतारम्’ जैसी फिल्में आस्था और भावनाओं को भी साथ लेकर चलती हैं. सिद्धार्थ का वृंदावन जाना इस बात का संकेत है कि उनके लिए यह प्रोजेक्ट सिर्फ प्रोफेशन नहीं, बल्कि एक निजी जुड़ाव भी है. फिल्म की आगे की कमाई और प्रतिक्रिया क्या मोड़ लेती है, यह आने वाले दिनों में साफ होगा, लेकिन फिलहाल सिद्धार्थ की यह यात्रा चर्चा में बनी हुई है.

Tags: premanand maharajvrindavan
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