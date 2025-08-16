Home > अध्यात्म > भगवान कृष्ण ने क्यों चुना अपने मुकुट पर मोरपंख? जन्माष्टमी पर जानिए इसका महत्व

भगवान कृष्ण ने क्यों चुना अपने मुकुट पर मोरपंख? जन्माष्टमी पर जानिए इसका महत्व

Janmashtami 2025: भगवान कृष्ण के मुकुट में सजा मोरपंख सिर्फ शोभा बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि यह पवित्रता, सादगी और जीवन की गहराई का प्रतीक है। इसकी असली वजह आपने शायद ही पहले कभी सुनी होगी। तो आज हम आपको यही बताएंगे कि आखिर क्यों उनके मुकुट पर मोर का पंख लगा होता है।

Published By: Shraddha Pandey
Published: August 16, 2025 16:53:56 IST

Krishna Janmashtami 2025
Krishna Janmashtami 2025

जनमाष्टमी के मौके पर जब भी श्रीकृष्ण की झांकियां और सजावट होती है, सबसे ज्यादा ध्यान उनके मुकुट पर लगे मोरपंख पर जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान कृष्ण ने मोरपंख ही क्यों चुना? इसके पीछे कई रोचक कारण और कहानियां हैं, जो आज हम आपको बताएंगे।

पौराणिक कथाओं के अनुसार, जब कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो मोर आनंद में झूमकर नाचने लगते थे। उस समय मोर राज ने खुशी से अपना पंख कृष्ण को भेंट कर दिया। कृष्ण ने उस पंख को अपने मुकुट पर सजाया और तब से यह उनका पहचान चिन्ह बन गया। वहीं, धार्मिक मान्यता है कि मोर पंख पवित्रता और सादगी का प्रतीक है। कहा जाता है कि मोर कभी कामवासना से ग्रस्त नहीं होता, इसलिए इसे शुद्ध जीव माना गया है। यही कारण है कि कृष्ण ने इसे अपने मुकुट में धारण किया।

Janmashtami 2025 Special: जन्माष्टमी पर पढ़िए नकली कृष्ण की कहानी, कौन था वो राजा जो खुद को बताता था असली कृष्ण?

मोरपंख के अलग-अलग रंग

इसके अलावा, मोरपंख के अलग-अलग रंग जीवन और प्रकृति के रंगों को दर्शाते हैं। नीला, हरा और सुनहरा रंग मिलकर दिखाते हैं कि कृष्ण ही सम्पूर्ण सृष्टि का रूप हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि मोर पंख माया यानी भ्रम का भी प्रतीक है, क्योंकि इसकी रंगत रोशनी के हिसाब से बदलती रहती है, जैसे संसार की माया।

Janmashtami 2025 : आखिर क्यों भगवान कृष्ण को लगाया जाता है 56 भोग? जानें कब से शुरू हुई ये अनोखी परंपरा…

जीवन में पवित्रता

जनमाष्टमी पर श्रीकृष्ण का मोरपंख हमें यह सिखाता है कि जीवन में पवित्रता, सादगी और सभी रंगों को अपनाना जरूरी है। यही वजह है कि यह छोटा-सा पंख आज भी कृष्ण की सबसे बड़ी पहचान माना जाता है।

Disclaimer: इस आलेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है। पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। इन खबर इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है।

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कच्चा केला खाने से क्या होता है?

August 16, 2025

अगर दूध नहीं पीना चाहते तो ट्राय करें ये 7...

August 16, 2025

स्नैक्स जिन्हें खाकर, रात को भी नींद सुकूनभरी आएगी

August 16, 2025

घर की किस दिशा में रखना चाहिए मनी प्लांट?

August 16, 2025

घर में शीशा लगाने के लिए ये है सबसे अच्छी...

August 16, 2025

इलायची चबाने से दूर होगी शरीर की ये समस्याएं

August 15, 2025
भगवान कृष्ण ने क्यों चुना अपने मुकुट पर मोरपंख? जन्माष्टमी पर जानिए इसका महत्व

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

भगवान कृष्ण ने क्यों चुना अपने मुकुट पर मोरपंख? जन्माष्टमी पर जानिए इसका महत्व

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

भगवान कृष्ण ने क्यों चुना अपने मुकुट पर मोरपंख? जन्माष्टमी पर जानिए इसका महत्व
भगवान कृष्ण ने क्यों चुना अपने मुकुट पर मोरपंख? जन्माष्टमी पर जानिए इसका महत्व
भगवान कृष्ण ने क्यों चुना अपने मुकुट पर मोरपंख? जन्माष्टमी पर जानिए इसका महत्व
भगवान कृष्ण ने क्यों चुना अपने मुकुट पर मोरपंख? जन्माष्टमी पर जानिए इसका महत्व
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?