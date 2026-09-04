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Krishna Janmashtami 2026: क्यों ठीक रात के 12 बजे मनाया जाता है कन्हैया का जन्मोत्सव?

Krishna Janmashtami 2026: जेल की कालकोठरी, बाहर उफनती यमुना और घनघोर अंधेरा- आखिर क्यों आधी रात को ही जन्म लेते हैं हमारे प्यारे कान्हा? आइए जानते हैं इसके पीछे का पूरा रहस्य!

By: Kajal Jain | Published: September 4, 2026 10:21:22 AM IST

Krishna Janmashtami 2026: क्यों ठीक रात के 12 बजे मनाया जाता है कन्हैया का जन्मोत्सव?
Krishna Janmashtami 2026: क्यों ठीक रात के 12 बजे मनाया जाता है कन्हैया का जन्मोत्सव?


Krishna Janmashtami 2026: कभी सोचा है कि सारे त्योहार दिन के उजाले में मनाए जाते हैं, लेकिन कान्हा का जन्मोत्सव आधी रात को ही क्यों मनाया जाता है? घप्प अंधेरा, बाहर मूसलाधार बारिश, काल कोठरी के कड़े पहरे और जंजीरों की खड़खड़ाहट… यह उस खौफनाक रात की कहानी है जब मथुरा के कारागार में कंस के अत्याचारों के बीच भगवान कृष्ण ने जन्मक लिया था. आज भी जब भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी आती है, तो पूरा देश गहरी खामोशी और गजब के उत्साह के बीच ठीक 12 बजे का इंतजार करता है. मंदिरों में बजती घंटियां, शंखों की गूंज और घरों में गूंजते भजन हजारों साल पहले के उस दिव्य पल को फिर से जीवित कर देते हैं जब भगवान विष्णु के आठवें अवतार ने इस धरती पर कदम रखा था. यह सिर्फ एक समय का फेर नहीं था, बल्कि बुराई के घोर अंधकार पर अच्छाई के उजाले की जीत का सबसे बड़ा संदेश था. आज भी इसी उम्मीद में देश के कई इलाकों में भक्त जन्माष्टमी का त्यौहार मनाते है ताकि भगवान के जन्म के साथ जीवन में रौशनी का आगाज हो और हर तरह का अंधकार दूर हो जाए. यहां जानिए कृष्ण जन्म और आधी रात को जन्मोत्सव मनाने के पीछे का कारण. 

मथुरा के ऐतिहासिक कारागार में जन्मे कृष्ण

भगवान कृष्ण के जन्म की कथा किसी रोमांचक थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है. देवकी और वासुदेव को कंस के अत्याचारों से तड़पाया जा रहा था क्योंकि एक भविष्यवाणी ने कंस को बता दिया था कि देवकी की आठवीं संतान ही उसका अंत करेगी. इस खौफ में आकर कंस ने एक-एक करके उनके शुरुआती बच्चे मार डाले. जब आधी रात को भयंकर तूफान और बारिश के बीच कान्हा ने जन्म लिया, तो कुदरत ने खुद उनका साथ दिया. पहरेदार गहरी नींद में सो गए, जेल के भारी ताले और लोहे के दरवाजे अपने आप खुल गए, और पिता वासुदेव उफनती हुई यमुना नदी को पार करके नन्हे कृष्ण को सुरक्षित गोकुल ले आए जहां उनका लालन-पालन हुआ.

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आधी रात का समय आखिर क्यों है इतना खास?

हिंदू परंपरा के अनुसार कृष्ण का जन्म ‘निशीथ काल’ यानी रात के ठीक बीच के समय में हुआ था. सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच का यह पल आध्यात्मिक रूप से बेहद शक्तिशाली, शांत और किसी भी दिव्य कार्य के लिए सबसे उत्तम माना जाता है. पंचांग के अनुसार जब अष्टमी तिथि इस मध्यरात्रि के समय से मेल खाती है, तभी इस पर्व का असली महत्व बनता है. इसी निशीथ काल में भक्त आधी रात की विशेष पूजा, आरती और मंत्रोच्चार करके ठीक उसी पल को महसूस करते हैं जब लला का धरती पर आगमन हुआ था.

आधी रात को जन्म लेने के पीछे गहरा आध्यात्मिक कारण

कृष्ण का आधी रात में जन्म लेना सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इसके गहरे मायने हैं. आधी रात प्रतीक है डर, अज्ञानता, अत्याचार और उस घोर अंधेरे का जो कंस के राज में फैला हुआ था. ऐसे में भगवान का प्रकट होना यह सिखाता है कि रोशनी चाहे कितनी भी धुंधली पड़ जाए, एक छोटा सा दीया भी अंधकार का साम्राज्य खत्म करने के लिए काफी होता है. जेल की कोठरी में जन्म लेना यह बताता है कि असली स्वतंत्रता और बदलाव की शुरुआत अक्सर सबसे कठिन और पाबंदियों वाले हालातों से ही होती है.

पूरा दिन व्रत और जन्माष्टमी की पूजा का अनोखा तरीका

जन्माष्टमी के दिन भक्त पूरे दिन बिना कुछ खाए उपवास रखते हैं और अपना पूरा ध्यान भगवान की भक्ति में लगाते हैं. जैसे-जैसे रात गहरी होती है, मंदिरों और घरों में हलचल बढ़ जाती है. ठीक बारह बजते ही बाल गोपाल यानी लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराकर नए, सुंदर वस्त्र पहनाए जाते हैं और उन्हें प्यार से झूले में झुलाया जाता है. शंख और घंटियों की आवाज के बीच बधाई गीत गाए जाते हैं और इसी पावन पल के बाद भक्त अपना दिनभर का उपवास खोलते हैं.

पूरे देश में कैसे मनाई जाती है कान्हा की जन्मोत्सव की रात

जन्माष्टमी का मूल केंद्र भले ही मध्यरात्रि का जन्मोत्सव हो, लेकिन भारत के अलग-अलग हिस्सों में इसके रंग जुदा होते हैं. मथुरा और वृंदावन में दुनिया भर से आए भक्त इस रात भव्य झांकियों और मंदिरों के दर्शन करते हैं, तो वहीं महाराष्ट्र में अगले दिन माखन की मटकी फोड़ने वाली ‘दही हांडी’ की धूम मचती है. कहीं रासलीला के मंचन होते हैं तो कहीं घरों में छोटे बच्चों को कान्हा बनाकर सजाया जाता है. तरीके भले ही अलग-अलग हों, लेकिन हर दिल की धड़कन सिर्फ उसी एक पल का इंतजार करती है जब घड़ी की सुइयां बारह पर पहुंचती हैं और सब एक स्वर में बोल उठते हैं- ‘नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की!’

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Tags: Krishna Janmashtami 2026
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