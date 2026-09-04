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Krishna Janmashtami 2026 Katha: देवकी-वसुदेव के घर क्यों हुआ कान्हा का जन्म? कंस को क्यों मिली आकाशवाणी, पढ़ें जन्माष्टमी की व्रत कथा

Krishna Janmashtami 2026 Vrat Katha: जानें कंस के अत्याचार, देवकी-वासुदेव की कथा और आधी रात श्रीकृष्ण के जन्म की पूरी पौराणिक कहानी-

By: Lalit Kumar | Published: September 4, 2026 5:44:31 PM IST

पढ़ें जन्माष्टमी की व्रत कथा.
पढ़ें जन्माष्टमी की व्रत कथा.


Krishna Janmashtami 2026 Vrat Katha: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व आज 4 सितंबर दिन शुक्रवार को मनाया जा रहा है. चारों ओर- नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की… के जयकारे गूंज रहे हैं. देशभर में भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव की धूम है. इस दिन भक्त भगवान श्रीकृष्ण की पूजा-अर्चना करने के साथ विधि-विधान से व्रत रखते हैं और रात 12 बजे कान्हा के जन्म के बाद व्रत का पारण करते हैं. धार्मिक मान्यता है कि जन्माष्टमी व्रत कथा का श्रवण या पाठ करने से भगवान श्रीकृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है. इस साल जन्माष्टमी का पर्व 4 सितंबर को मनाया जाएगा. ऐसे में आइए जानते हैं श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की संपूर्ण पौराणिक व्रत कथा-

श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा (Krishna Janmashtami 2026 Vrat Katha In Hindi)

द्वापर युग में जब धरती पर अधर्म बढ़ने लगा था, मथुरा की गलियों में एक ऐसा अत्याचारी राजा राज कर रहा था, जिसके नाम से ही प्रजा कांप उठती थी. यह था कंस, जिसने अपने ही पिता उग्रसेन को सिंहासन से हटाकर मथुरा पर कब्जा कर लिया था. लेकिन उसे क्या पता था कि जिस सत्ता के नशे में वह निर्दोषों पर अत्याचार कर रहा है, उसी के अंत की कहानी उसके अपने घर से लिखी जा चुकी है.

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कहानी शुरू होती है राजा उग्रसेन से. वे मथुरा के दयालु और प्रजापालक राजा माने जाते थे. लेकिन उनका पुत्र कंस स्वभाव से क्रूर और अत्याचारी था. जब उग्रसेन ने उसे समझाने की कोशिश की तो कंस ने पिता की बात मानने के बजाय उन्हें ही सिंहासन से उतार दिया और खुद मथुरा का राजा बन बैठा.

आकाश में गूंजी दिव्य आवाज

कंस की एक बहन थी, जिसका नाम देवकी था. वह अपनी बहन से बेहद प्रेम करता था. देवकी का विवाह जब यदुवंशी सरदार वासुदेव से हुआ तो कंस स्वयं रथ हांककर अपनी बहन को ससुराल छोड़ने निकला. चारों ओर खुशियां थीं, लेकिन तभी अचानक आकाश में एक दिव्य आवाज गूंजी- ‘हे कंस! जिस देवकी को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी की आठवीं संतान तेरी मृत्यु का कारण बनेगी’.

यह सुनते ही कंस के चेहरे का रंग उड़ गया. जिस बहन को वह जान से ज्यादा चाहता था, उसी को मारने के लिए उसने तलवार निकाल ली. देवकी ने विनती की कि उन्हें मारने से क्या मिलेगा, उनकी संतान को वह स्वयं कंस के हाथों सौंप देंगी. कंस मान तो गया, लेकिन उसने देवकी और वासुदेव को कारागार में कैद कर दिया.

आठवें संतान के जन्म से पहले पहरेदारी बढ़ाई

देवकी की एक-एक करके सात संतानें हुईं और कंस ने जन्म लेते ही सभी को मार डाला. अब कंस को केवल आठवीं संतान का इंतजार था, क्योंकि आकाशवाणी ने इसी बच्चे को उसके विनाश का कारण बताया था. जैसे-जैसे आठवें बच्चे के जन्म का समय नजदीक आया, कंस ने कारागार की सुरक्षा और बढ़ा दी. पहरेदार तैनात कर दिए गए और हर गतिविधि पर नजर रखी जाने लगी. लेकिन नियति ने कुछ और ही तय कर रखा था.

…जब आधी रात कारागार में गूंजा दिव्य प्रकाश

उसी रात नंद गांव में यशोदा भी प्रसव पीड़ा में थीं. आधी रात का समय आया और कारागार में देवकी ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया. तभी बंद कारागार में अचानक अलौकिक प्रकाश फैल गया. देवकी और वासुदेव ने देखा कि उनके सामने स्वयं भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में खड़े हैं. दोनों ने भगवान के चरणों में सिर झुका दिया. भगवान ने कहा कि, वे अब नवजात शिशु का रूप धारण करेंगे. वासुदेव उन्हें तुरंत नंद बाबा के घर ले जाएं और वहां जन्मी कन्या को वापस कारागार में ले आएं. भगवान ने आश्वासन दिया कि इस कठिन घड़ी में स्वयं प्रकृति उनका साथ देगी और फिर वही हुआ.

गहरी नींद में सो गए पहरेदार

पहरेदार गहरी नींद में सो गए. कारागार के भारी दरवाजे अपने आप खुल गए. वासुदेव ने नवजात श्रीकृष्ण को एक सूप में रखा और अंधेरी रात में यमुना की ओर निकल पड़े. बाहर तेज बारिश हो रही थी और यमुना उफान पर थी, लेकिन जैसे ही वासुदेव नदी में उतरे, मानो प्रकृति भी कान्हा के स्वागत में रास्ता देने लगी.

वासुदेव किसी तरह यमुना पार कर नंद बाबा के घर पहुंचे. वहां यशोदा के पास नवजात कृष्ण को सुलाकर उनकी कन्या को लेकर वापस मथुरा लौट आए. जैसे ही वे कारागार पहुंचे, दरवाजे फिर से बंद हो गए और पहरेदार जाग उठे.

तेरा संहार करने वाला जन्म ले चुका है

कुछ ही देर में कंस को देवकी की आठवीं संतान के जन्म की सूचना मिल गई. वह दौड़ता हुआ कारागार पहुंचा और देवकी की गोद से उस नवजात कन्या को छीन लिया. उसने जैसे ही बच्ची को पत्थर पर पटकने के लिए हाथ उठाया, तभी वह कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में दिव्य स्वरूप धारण कर उड़ गई, उसने कंस को चेतावनी दी- ‘अरे मूर्ख! मुझे मारने से तेरा क्या बिगड़ेगा? तेरा संहार करने वाला जन्म ले चुका है और वह वृंदावन पहुंच चुका है. अब तेरे पापों का अंत निश्चित है.’

नंद के घर बाल गोपाल लीला कर चुके थे शुरू

इतना कहकर वह देवी अंतर्धान हो गईं. कंस समझ चुका था कि जिस मृत्यु से वह बचना चाहता था, वह अब उसके बेहद करीब आ चुकी है. दूसरी ओर नंद के घर बाल गोपाल के रूप में श्रीकृष्ण अपनी लीला शुरू कर चुके थे. यही वह दिव्य कथा है, जिसे हर वर्ष जन्माष्टमी के अवसर पर श्रद्धा और भक्ति के साथ पढ़ा और सुना जाता है. मान्यता है कि श्रीकृष्ण जन्म की इस कथा का श्रवण करने से भक्त के मन में सकारात्मकता आती है और भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है.

Tags: Dharmjanmashtami 2026religion news
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