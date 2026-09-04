Home > धर्म > Janmashtami 2026 Puja Samagri: आज रात 12 बजे होगी कान्हा की पूजा, एक भी सामान न छूटे! यहां देखें पूजा सामग्री लिस्ट

Janmashtami 2026 Puja Samagri: आज रात 12 बजे होगी कान्हा की पूजा, एक भी सामान न छूटे! यहां देखें पूजा सामग्री लिस्ट

Janmashtami 2026 Puja Samagri List: आज यानी 4 सितंबर 2026 को देशभर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है. घर-घर में भक्त बाल गोपाल के जन्म की तैयारियों में जुटे हैं. ऐसे में अगर आप भी घर पर लड्डू गोपाल की पूजा करने जा रहे हैं तो पूजा सामग्री पहले से तैयार कर लें.

By: Lalit Kumar | Published: September 4, 2026 8:12:01 AM IST

जन्माष्टमी पर पूजा की सामग्री लिस्ट.
जन्माष्टमी पर पूजा की सामग्री लिस्ट.


Janmashtami 2026 Puja Samagri List: आज यानी 4 सितंबर 2026 को देशभर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है. घर-घर में भक्त बाल गोपाल के जन्म की तैयारियों में जुटे हैं. कोई कान्हा के लिए सुंदर झूला सजा रहा है तो कोई माखन-मिश्री और धनिया पंजीरी का भोग तैयार कर रहा है. जन्माष्टमी की पूजा रात 12 बजे भगवान श्रीकृष्ण के जन्म के समय करने की परंपरा है. ऐसे में अगर आप भी घर पर लड्डू गोपाल की पूजा करने जा रहे हैं तो पूजा सामग्री पहले से तैयार कर लें. कहीं ऐसा न हो कि ऐन वक्त पर कोई जरूरी सामान लेने के लिए बाजार की दौड़ लगानी पड़े. आइए जानते हैं जन्माष्टमी पूजा की संपूर्ण सामग्री लिस्ट और पूजा की आसान विधि.

जन्माष्टमी पूजा का क्या है महत्व?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान श्रीकृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में हुआ था. इसी कारण हर साल जन्माष्टमी पर भक्त व्रत रखते हैं और रात में भगवान कृष्ण के जन्म के समय विशेष पूजा-अर्चना करते हैं. कई श्रद्धालु निर्जला व्रत रखते हैं, जबकि कुछ लोग फलाहार करते हैं. दिनभर भजन-कीर्तन, मंत्र जाप और भगवान कृष्ण का ध्यान किया जाता है. मान्यता है कि श्रद्धापूर्वक जन्माष्टमी व्रत और पूजा करने से घर में सुख-शांति और सकारात्मकता बनी रहती है.

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जन्माष्टमी पूजा की संपूर्ण सामग्री

पूजा की तैयारी के लिए सबसे पहले बाल गोपाल की प्रतिमा, पूजा की चौकी और पीला या लाल कपड़ा रखें. इसके साथ गंगाजल, पंचामृत बनाने के लिए दूध, दही, घी, शहद और शक्कर की जरूरत होगी.

पूजा सामग्री में रोली, कुमकुम, अक्षत यानी चावल, चंदन, हल्दी, मौली, फूल, फूलों की माला और तुलसी दल जरूर रखें. इसके अलावा धूप, अगरबत्ती, दीपक, घी या तेल, कपूर और केसर भी पूजा में काम आते हैं.

भगवान के भोग के लिए माखन-मिश्री, फल, मिठाई, पंजीरी या धनिया पंजीरी रख सकते हैं. पंचामृत और अभिषेक के लिए शंख, पंचपात्र, पूजा की थाली और साफ जल भी तैयार रखें.

कान्हा को सजाने के लिए ये चीजें रखें

अगर आप घर में बाल गोपाल का जन्मोत्सव मनाने वाले हैं तो उनके लिए नए वस्त्र, मुकुट, बांसुरी, मोरपंख, पीले रंग का पटका और छोटे आभूषण भी रख सकते हैं. भगवान को झूले में विराजमान कराने की परंपरा है, इसलिए फूलों और सजावटी सामग्री से झूला पहले ही सजा लें.

ऐसे करें जन्माष्टमी की पूजा

रात 12 बजे भगवान कृष्ण का पंचामृत और फिर गंगाजल से अभिषेक करें. इसके बाद उन्हें साफ नए वस्त्र पहनाएं और मुकुट, मोरपंख व आभूषणों से सजाएं. बाल गोपाल को झूले में विराजमान कराकर श्रद्धापूर्वक झूला झुलाएं.

इसके बाद चंदन, अक्षत, फूल और तुलसी दल अर्पित करें. धूप-दीप जलाकर भगवान श्रीकृष्ण की आरती करें और माखन-मिश्री, पंजीरी, फल व मिठाई का भोग लगाएं. अंत में परिवार की सुख-शांति और समृद्धि की प्रार्थना करें.

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