जन्माष्टमी 2026 पर करें 8 चमत्कारी मंत्रों का जाप: नौकरी, प्यार, सेहत से लेकर संतान प्राप्ति की इच्छा पलक झपकते होगी पूरी!

Krishna Mantras Janmashtami 2026 | Krishna Janmashtami 2026 Mantra Jaap: जन्माष्टमी का पावन पर्व इस बार बेहद खास और अद्भुत ज्योतिषीय संयोग लेकर आ रहा है. साल 2026 की इस जन्माष्टमी पर आसमान में ग्रहों की चाल कुछ ऐसी है कि भक्तों की हर मनोकामना पूरी होने के द्वार खुल रहे हैं. इस खास दिन पर चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ और रोहिणी नक्षत्र में विराजमान रहेंगे, जबकि गुरु यानी देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च स्थिति में होंगे. इसके अलावा, शुक्र अपनी खुद की राशि तुला में बैठे हैं. ग्रहों की यह शक्तिशाली स्थिति संतान प्राप्ति, परिवार में खुशियों, आपसी प्रेम और आध्यात्मिक तरक्की के लिए बहुत ही शुभ मानी जा रही है. हालांकि, बुध अस्त और शनि व मीन राशि में वक्री (उल्टी चाल) स्थिति में हैं, जिसकी वजह से कई लोगों को अपने दिल की बात या भावनाएं अपनों के सामने जाहिर करने में थोड़ी हिचकिचाहट या परेशानी महसूस हो सकती है. ऐसे में मंत्र सिर्फ जाप करने का जरिया नहीं, बल्कि आपके अंदर के अनकहे जज्बातों को जुबान देने का सबसे बेहतरीन माध्यम बन सकते हैं. कृष्ण जन्माष्टमी के इस पवित्र मौके पर ज्योतिषीय स्थिति के हिसाब से सही मंत्र चुनना बेहद जरूरी है, क्योंकि मंत्र वही असरदार होता है जिसकी पुकार आपके दिल से मैच करती हो. आइए जानते हैं ऐसे ही 8 चमत्कारी कृष्ण मंत्रों और प्रार्थनाओं के बारे में, जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन की हर परेशानी को दूर कर सकते हैं.

1. संतान प्राप्ति के लिए संतान गोपाल मंत्र

अगर आपके घर में भी संतान सुख की किलकारी गूंजने में बाधा आ रही है, तो जन्माष्टमी की रात यह मंत्र आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है.पति-पत्नी दोनों मिलकर लाडू गोपाल के सामने श्रद्धा से इसका जाप कर सकते हैं. हालांकि ध्यान रहे कि यह एक आध्यात्मिक प्रार्थना है, जो मेडिकल या फर्टिलिटी केयर का विकल्प नहीं बल्कि उस प्रोसेस को आध्यात्मिक संबल प्रदान करता है.

मंत्र: ॐ देवकीसुत गोविन्द वासुदेव जगत्पते.

देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः॥

2. कृष्ण की पूरी यात्रा को समेटे एक श्लोकी भागवत

भगवान श्रीकृष्ण के जन्म से लेकर गोकुल की लीलाओं, पूतना वध, गोवर्धन उठाने और पांडवों की रक्षा तक के पूरे सफर को एक ही श्लोक में महसूस करना चाहते हैं, तो आधी रात को कान्हा के जन्म के समय इस ‘एक श्लोकी भागवत’ का पाठ करना बेहद फलदायी माना जाता है. यह भगवान की पूरी लीलाओं का अमृत है, जो आपके मन को सीधे कृष्ण की भक्ति से जोड़ देता है.

मंत्र: आदौ देवकीदेविगर्भजननं गोपीगृहे वर्धनम्.

मायापूतनजीवितापहरणं गोवर्धनोद्धारणम्॥

कंसच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुतां पालनम्.

एतद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतम्॥

3. बुद्धि और सही दिशा के लिए कृष्ण गायत्री मंत्र

अगर आप स्टूडेंट हैं, करियर या जीवन के किसी अहम मोड़ पर कोई बड़ा डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो यह गायत्री मंत्र आपके लिए रोशनी का काम करेगा. घी का दीपक जलाकर इस मंत्र का 11 या 108 बार जाप करने से दिमाग के सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाते हैं और सही राह मिलने लगती है.

मंत्र: ॐ देवकीनन्दनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात्॥

4. रिश्तों में प्यार और मिठास घोलने वाला राधा-कृष्ण मंत्र

अगर पार्टनर के साथ अनबन चल रही है या रिश्तों में दूरियां आ गई हैं, तो कपल मिलकर लाडू गोपाल के झूले के पास बैठकर इसका जाप कर सकते हैं. याद रखें कि यह प्रेम बढ़ाने के लिए है, किसी पर अपना हुक्म चलाने या रिश्ते को जबरदस्ती कंट्रोल करने के लिए नहीं.

मंत्र: ॐ श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः॥

5. सेहत और दुखों के नाश के लिए कृष्ण शाबर मंत्र

जीवन से बीमारियां, रोग और शोक मिटाने के लिए लोक परंपरा में कई अचूक उपाय बताए गए हैं, जिनमें यह शाबर मंत्र बेहद पॉपुलर है. यह पुराणों का नहीं बल्कि लोक परंपरा का एक सिद्ध शाबर मंत्र है, जिसमें ‘अमुक’ की जगह उस बीमार या पीड़ित व्यक्ति का नाम लिया जाता है. इसे कभी भी बिना सोचे-समझे या बिना सही गुरु मार्गदर्शन के दवा का विकल्प न समझें, बल्कि सच्ची श्रद्धा का मार्ग बनाएं.

मंत्र: काली कमली वाला श्याम, उसको कहते हैं घनश्याम.

रोग नाशे, शोक नाशे, नहीं तो कृष्ण की आन.

राधा-मीरा मनावें, अमुक का रोग जावे॥

6. मानसिक स्पष्टता और भ्रम मिटाने के लिए कुंती की प्रार्थना

जब मन में डर, अहंकार और सही-गलत का कन्फ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो श्रीमद्भागवत से ली गई महारानी कुंती की यह प्रार्थना आपके भीतर गजब की क्लेरिटी ले आएगी. इस पवित्र श्लोक को धीरे-धीरे 11 बार पढ़कर अपनी डायरी में जन्माष्टमी का संकल्प लिखना चाहिए. यह अहंकार और डर के पर्दे को हटाकर सीधे अंतरात्मा से जोड़ देता है.

मंत्र: नमस्ये पुरुषं त्वाद्यमीश्वरं प्रकृतेः परम्.

अलक्ष्यं सर्वभूतानामन्तर्बहिरवस्थितम्॥

7. मुश्किल वक्त से लड़ने की ताकत देती ब्रह्मा जी की प्रार्थना

शनि जब उल्टी चाल चल रहे हों और पुराने अधूरे काम या पुरानी परेशानियां अचानक लौटकर आपको घेर लें, तो घबराने की बजाय इस दिव्य प्रार्थना का सहारा लें. यह प्रार्थना आपको रातों-रात किस्मत बदलने का झूठा वादा नहीं करती, बल्कि यह आपको अपने कर्मों के असर को शांति से स्वीकार करते हुए बिना अपना विश्वास खोए हर मुश्किल दौर से गुजरने की आंतरिक ताकत देती है.

मंत्र: तत्तेऽनुकम्पां सुसमीक्षमाणो

भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम्.

हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधन्नमस्ते

जीवेत यो मुक्तिपदे स दायभाक्॥

8. कान्हा के खूबसूरत रूप को मन में बसाने का गोविंदा मंत्र

अगर आप अपनी आंखों को बंद करके भगवान कृष्ण के उस मनमोहक स्वरूप का दीदार करना चाहते हैं, जिसके बाल में मोरपंख और हाथ में बांसुरी है, तो यह श्लोक ब्रह्मांड संहिता से लिया गया है. लाडू गोपाल के श्रृंगार के समय इसे पढ़ें और फिर आंखें बंद करके कुछ देर पूरी तरह मौन में डूब जाएं.

मंत्र: वेणुं क्वणन्तमरविन्ददलायताक्षं

बर्हावतंसमसिताम्बुदसुन्दराङ्गम्.

कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभं

गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि॥

ये भी पढ़ें:- Krishna Janmashtami 2026: क्यों ठीक रात के 12 बजे मनाया जाता है कन्हैया का जन्मोत्सव?